Соболенко получила на US Open рекордные призовые. Но дочь миллиардера тоже не обидели

Арина Соболенко сделала то, что не удалось её соотечественнице Виктории Азаренко. Обе теннисистки по два раза выигрывали Australian Open. Но если Азаренко добавила к этому три поражения в финалах US Open, то Соболенко после неудачи в титульном матче в 2023-м с Кори Гауфф спустя год обыграла Джессику Пегулу, другую американку.

В 2024 году организаторы Открытого чемпионата США порадовали всех без исключения участников рекордным призовым фондом — $ 75 млн. Это на 15% больше, чем в сезоне-2023. Соболенко как победительница в женском одиночном разряде заработала $ 3,6 млн. Ещё никогда чемпионка не зарабатывала столько на отдельно взятом турнире «Большого шлема» — таким образом, для мэйджоров это рекорд. Однако Эшли Барти, выиграв в 2019 году Итоговый чемпионат WTA, заработала за тот турнир $ 4,42 млн. Так что Арине ещё есть куда стремиться! Хотя в этом вопросе не всё зависит от неё.

Также стоит упомянуть, что за титул на Australian Open — 2024 белорусская теннисистка заработала 3,15 млн австралийских долларов, что по курсу составило почти $ 2,1 млн. Всего же за сезон у неё теперь с учётом US Open почти $ 8 млн призовых — $ 7 984 145, если быть точным. По этому показателю Соболенко переместилась на первую строчку, потеснив Игу Свёнтек. Полька, выбывшая в четвертьфинале, заработала за этот сезон $ 7 515 693.

Арина Соболенко с трофеем за победу на US Open — 2024 Фото: Jamie Squire/Getty Images

По заработкам за карьеру Арина до турнира пребывала на 14-й строчке, а теперь ворвалась в топ-10, потеснив Агнешку Радваньску, Каролину Плишкову, Светлану Кузнецову и Гарбинье Мугурусу. $ 28 361 708 – именно столько заработала новоиспечённая чемпионка US Open за все годы выступлений. Ближайший ориентир белоруски — та же Свёнтек. У Иги с учётом US Open $ 32 106 991. Учитывая форму Арины, можно предположить, что в ближайшие годы она нацелится на второе место по призовым за карьеру, занимаемое Винус Уильямс ($ 42 648 331). А вот догнать Серену Уильямс ($ 94 816 730) — это что-то из области фантастики.

Замыкает Соболенко и другой интересный топ-10, в котором учтены заработки спортсменов вне корта. Перед US Open издание Forbes, как обычно, опубликовало список наиболее высокооплачиваемых теннисистов. Арина за последние 52 недели, предшествовавшие турниру, заработала $ 13,7 млн, $ 7 млн из которых пришлись на деятельность, непосредственно не связанную с теннисом. При этом общее состояние белоруски оценивается примерно в $ 22 млн.

Во время US Open американский спортивный журналист Джон Вертхайм высказал мнение, что, если бы Соболенко была из другой страны, её бы больше поддерживали и рекламировали. «Посмотрев матч Соболенко с Чжэн Циньвэнь, обсудил с агентом и дал самую высокую оценку такому замечательному игроку, как Арина… Но если бы Соболенко была из Бейкерсфилда, Брисбена или Барселоны, а не из Беларуси, насколько по-другому её рекламировали и воспринимали бы?» — написал журналист на своей странице в соцсети X.

Двукратная чемпионка ТБШ Светлана Кузнецова согласилась с журналистом. «Абсолютно согласна, это вечная проблема. Игрокам остаётся лишь смириться и делать всё, что можешь», — написала она в своём телеграм-канале.

Арина Соболенко на US Open — 2024 Фото: Luke Hales/Getty Images

Как бы то ни было, у Соболенко есть соглашения с Nike, Whoop, Wilson, Maestro Dobel Tequila, Leaf Trading Cards и Master & Dynamic. Также она является инвестором в Beekeeper's Naturals и Olipop.

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Пегула, проигравшая в финале, получит от организаторов $ 1,8 млн. Разумеется, американка, впервые пробившаяся не только в финал ТБШ, но и в полуфинал, ранее и близко не зарабатывала столько за один турнир. По заработкам за сезон Джессика поднялась на четвёртую строчку. Теперь у неё $ 3 608 658 призовых в 2024-м. Впереди не только Соболенко со Свёнтек, но и Ясмин Паолини, здорово выступавшая на «Шлемах» в этом сезоне.

За карьеру Пегула заработала $ 16 104 673 с учётом этого финала US Open. Не так и много в сравнении с другими теннисистками. В первой десятке от Forbes её также нет. Хотя могла бы там быть, если бы в Forbes применяли иную методологию подсчёта. Джессика — дочь миллиардера Терри Пегулы, сделавшего состояние на добыче природного газа. И в связи с этим ей порой приходится отвечать на каверзные вопросы.

В 2023 году Пегула в интервью Forbes рассказала, есть ли у неё мотивация добиться успеха в спорте, с учётом того, что она родом из очень обеспеченной семьи. «Мне кажется, каждый, кто разбирается в спорте, занимается им, любит соревноваться или многого добился, знает, что нельзя добиться успеха без упорной работы, таланта и сильного стремления к цели. Это очень сложно. Люди так говорят, но я думаю, что все, кто разбирается, знают, что ничего не выйдет, если человек не отличается трудолюбием и целеустремлённостью.

Меня это не слишком волнует. Думаю, большинство людей это понимают. Возможно, некоторые люди, которым по каким-то причинам я просто не нравлюсь, всегда будут так говорить. Но я не могу изменить их мнение. Я проделала огромную работу. Без этого я бы точно не оказалась там, где я сейчас», — говорила она.

Джессика Пегула на US Open — 2024 Фото: Sarah Stier/Getty Images

А на одной из пресс-конференций на нынешнем US Open Пегула, среди основных спонсоров которой значатся adidas, Yonex и Ready Nutrition, рассказала, что её больше всего раздражает. «На днях разговаривала с журналистами. Они спросили, что меня больше всего раздражает (смеётся). Люди думают, что у меня есть дворецкий, что меня возят на машине, что у меня есть личный лимузин, что я везде летаю частным самолётом… Я определённо не такая. Но, конечно, люди могут думать что угодно. Честно говоря, мне это кажется очень забавным, потому что… Дворецкий???

Я читаю комментарии, дескать, у неё есть то, есть это… Вовсе нет, но я уже даже не знаю — может, мне стоит обзавестись этим? (Улыбается.) Вы хотите, чтобы я занялась этими безумствами? Это немного раздражает, но в то же время забавно. Я даже не знаю никого, кто бы так жил», — говорила Джессика.