Крутые подруги финалистов US Open. Россиянка феерит на корте, американка жжёт на трибунах

Анна Калинская и Морган Риддл будут активно поддерживать Янника Синнера и Тейлора Фритца во время битвы за титул в Нью-Йорке.

Итальянец Янник Синнер и американец Тейлор Фритц сразятся в финале US Open – 2024. Синнер является первой ракеткой мира и считается фаворитом матча, но №12 рейтинга ATP Фритц на этом турнире показывает отличный теннис и при поддержке родных трибун способен как минимум навязать сопернику достойное сопротивление.

За Янника и Тейлора также активно будут болеть их девушки – Анна Калинская и Морган Риддл. Обе прямо связаны с теннисом. Калинская — в большей степени, поскольку является 15-й ракеткой мира в рейтинге WTA. Риддл не выходит на корт в матчах женского тура, но многое делает для популяризации тенниса в целом, ведя популярный блог. Что известно о возлюбленных финалистов US Open?

Синнер и Калинская встречаются меньше, чем Фритц и Риддл. Янник и Анна стали парой только в этом году. Первые слухи об их отношениях появились весной в СМИ, итальянец и россиянка подтвердили их перед стартом «Ролан Гаррос».

Синнер – достаточно замкнутый человек, который ранее никогда не афишировал свою личную жизнь. Под влиянием более открытой Калинской он изменил своё поведение. Во время Уимблдона Янник соглашался делать первые совместные снимки с Анной, в том числе не отказывал даже случайному фанату на улице.

Анна Калинская и Янник Синнер во время Уимблдона Фото: Пресс-служба Уимблдона

Затем пара вместе отдыхала на Сардинии, что стало предметом бурной дискуссии в медиа. Многие люди радовались за Синнера и Калинскую, но находились и хейтеры, которые обвиняли Анну в плохом влиянии на Янника после того, как тот снялся с Олимпиады в Париже из-за тонзиллита.

Последний месяц выдался для пары не столь радужным. Синнер и Калинская прекратили медийную активность после волны инсинуаций по поводу их совместного отпуска. А перед US Open разразился допинговый скандал с Янником. Итальянец сотрудничал со следствием и избежал серьёзного наказания. И без того активно циркулирующие в СМИ слухи о расставании Синнера и Калинской только усилились, но Анна развеяла их во время US Open.

Калинская в Нью-Йорке вылетела в третьем круге, уступив бразильянке Беатрис Хаддад-Майе (3:6, 1:6) в омрачённом судейским скандалом матче. У неё появилось время для посещений игр Янника.

Анна Калинская поддерживает Янника Синнера на US Open Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Анна присутствовала в ложе итальянца в победных четвертьфинале с Даниилом Медведевым и полуфинале с Джеком Дрэйпером. Янник получил небольшую травму запястья по ходу второго сета встречи с Дрэйпером. Он смог закончить матч и надеется быть полностью готовым к финалу с Фритцем.

Тем не менее Яннику нужна поддержка в этот момент. Калинская ему её оказывает. Анна поддерживает итальянца не только на трибунах. Она присутствует в его раздевалке вместе с командой. Калинская поддерживала итальянца и пыталась развеселить, когда Янник с приложенным к травмированной руке льдом делал восстановительные процедуры после матча с Дрэйпером.

Анна Калинская развеселила Янника Синнера после полуфинала US Open Фото: Кадр из видео

Синнеру в течение US Open постоянно задают вопросы о допинг-скандале. Янник отвечает в одинаковом ключе и подчёркивает важность поддержки со стороны своей команды и близких.

«У меня есть команда и близкие люди. Они знают, что я всегда держусь за людей, которые меня знают и мне верят. Это очень важно. И, конечно, я очень рад, что они у меня есть как в тренерском плане, так и за пределами корта. Разумеется, сначала было тяжело, но с каждым днём ​​становилось лучше. Я рад», — утверждает Синнер.

Очевидно, Калинская входит в число близких Синнера. Очень важно, что Анна сама играет в теннис на профессиональном уровне и понимает проблемы Янника. Особенно ценно её присутствие в столь непростой для итальянца период.

Тейлор Фритц и Морган Риддл встречаются с июня 2020 года. Риддл уже была достаточно популярной блогершей на момент знакомства с Фритцем. Однако её контент вообще не имел отношения к теннису. Морган рассказывала своим подписчикам о мире моды и светских тусовок. Изначально девушка не проявляла интереса к спорту, но ситуация быстро изменилась.

В начале 2022 года Риддл бросила корпоративную работу в сфере маркетинга и полностью посвятила себя миссии «сделать теннис снова крутым». Морган начала ездить с Тейлором на все турниры и активно его поддерживать. В своём блоге она показывает закулисную жизнь профессиональных теннисистов (в основном Фритца, но героями становятся и другие спортсмены).

Морган Риддл и Тейлор Фритц Фото: Из личного архива Морган Риддл

Риддл добилась немалых успехов в своих начинаниях. У неё 544 тыс. подписчиков в TikTok, где многие видео собирают более миллиона просмотров (самые популярные – 5-8 млн). В другой крупной соцсети за Морган следят 376 тыс. человек. Недавно девушка начала раскручивать YouTube-канал, где пока 80 тыс. подписчиков, но наблюдается постепенный рост. Риддл привлекает в теннис новую аудиторию, что позволяет неплохо зарабатывать на рекламе. В том числе во время US Open.

Морган пока монетизирует свою популярность не так успешно, как Пейдж Лоренце – девушка второй ракетки США Томми Пола. Но всё равно Риддл развивается в данном направлении, а выход Фритца в финал турнира «Большого шлема» после многих лет «торможения» на четвертьфинальном барьере сделает её ещё более узнаваемой. Хотя Морган и так уже прекрасно известна всем тем, кто более-менее детально следит за теннисом. Она снималась в нашумевшем сериале Break Point от Netflix, а Уимблдон официально нанял её вести собственное шоу о стиле теннисистов на своих страницах в соцсетях. Риддл постоянно попадает в кадр во время матчей Тейлора, а сам теннисист часто обращается к девушке после побед во время интервью на корте.

Фритц – первый американец в финале US Open с 2006 года, когда Энди Роддик в матче за титул уступил Роджеру Федереру. Кубок представители США не брали ещё дольше – с 2004-го, когда чемпионом стал тот же Роддик. Тейлор испытывает большое давление и ответственность, но трибуны в матче с Синнером будут на его стороне. Как и симпатии девушки.

Морган Риддл поддерживает Тейлора Фритца на US Open — 2024 Фото: Al Bello/Getty Images

Во время сьёмок в сериале Netflix полтора года назад Морган как-то вскользь заявила, что считает Синнера «милым парнем, за которым интересно наблюдать». Это было перед четвертьфиналом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, в котором Фритц проиграл итальянцу. Сейчас момент куда более важный, и Риддл не распыляется на сантименты в адрес Янника. В этом году Фритц впервые в карьере начал обыгрывать представителей топ-10 на ТБШ (Стефаноса Циципаса на Australian Open, Александра Зверева на Уимблдоне, Каспера Рууда и того же Зверева на US Open). Осталось сделать последний, но самый сложный шаг — победить первую ракетку мира в решающем матче домашнего мэйджора. Морган Риддл сделает всё от себя зависящее, чтобы Тейлор взял верх над Синнером.

Точно так же Анна Калинская постарается оказать Яннику необходимую поддержку для победы в финале над Фритцем. Матч между американцем и итальянцем обещает стать зрелищным. А его дополнительным украшением станет присутствие на трибунах ярких девушек теннисистов, которых операторы определённо часто будут брать в кадр.