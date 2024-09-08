«Если бы Соболенко была из другой страны...» Бурная реакция на триумф белоруски на US Open

Во время Открытого чемпионата США американский спортивный журналист Джон Вертхайм высказал мнение, что, если бы Арина Соболенко была из другой страны, её бы больше поддерживали и рекламировали. «Посмотрев матч Соболенко с Чжэн Циньвэнь, обсудил с агентом и дал самую высокую оценку такому замечательному игроку, как Арина… Но если бы Соболенко была из Бейкерсфилда, Брисбена или Барселоны, а не из Беларуси, насколько по-другому её рекламировали и воспринимали бы?» — написал журналист на своей странице в соцсети X.

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова согласилась с журналистом. «Абсолютно согласна, это вечная проблема. Игрокам остаётся лишь смириться и делать всё, что можешь», — написала она в своём телеграм-канале.

Доля истины в этом, безусловно, есть. По данным Forbes, Соболенко за последние 12 месяцев от деятельности, не связанной с теннисом, заработала $ 7 млн. Очень хороший показатель, но у других звёзд женского тенниса заработки ещё выше. Японка Наоми Осака заработала вне корта $ 14 млн, полька Ига Свёнтек — $ 15 млн, а американка Кори Гауфф — все $ 20 млн.

Как отреагировали на титул Соболенко

При этом то, что Соболенко имеет гражданство Беларуси, похоже, не влияет в негативную сторону на уровень поддержки спортсменки в теннисном мире. Так, легендарная Мартина Навратилова признала, что Арина полностью заслуженно выиграла турнир. «Поздравляю Арину с её третьей победой на турнирах «Большого шлема» и первой — на US Open. Сегодня она заслуженная!» — написала Навратилова на своей странице в соцсети Х.

Не обошёл вниманием успех Арины четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас. В своём аккаунте в соцсети X Алькарас разместил пост с белорусской спортсменкой после победного розыгрыша в матче с Пегулой и подписал его словами: «Арина Соболенко, поздравляю!», добавив эмодзи «сумасшедшие руки» и «кубок».

Победитель US Open 2003 года Энди Роддик отметил прогресс Соболенко в последние годы. «Кажется, что Арина становится всё лучше и лучше благодаря целенаправленной работе и упорству. И всё это без потери чувства юмора. Ура чемпионке», — написал Роддик на своей странице в Х.

Арина Соболенко и её тренер Антон Дубров на победной пресс-конференции US Open — 2024 Фото: Jamie Squire/Getty Images

Поздравили Арину и действующие теннисистки. Одной из первых это сделала её соотечественница Виктория Азаренко. Двукратная чемпионка Australian Open трижды выходила в финал Открытого чемпионата США, но до титула не добралась. «Потрясающая победа для Арины. Поздравляю. Лучшая теннисистка мира в этом сезоне!» — написала Азаренко на своей странице в соцсети Х.

Трёхкратная финалистка ТБШ Онс Жабер пропустила US Open из-за травмы. Но, конечно, никак не могла пропустить финальный матч. «Что за матч, девушки. Поздравляю, Арина, какой год. Замечательный турнир, Джессика, невероятная серия турниров в США!» — написала Жабер на своей странице в соцсети Х.

Уроженка Москвы Юлия Путинцева, выступающая за Казахстан, мило поздравила Соболенко. Она выложила совместное фото с Ариной, подписав его: «Поздравления победительнице». И добавила эмодзи «сердечко».

Арина Соболенко и Юлия Путинцева Фото: Из личного архива Юлии Путинцевой

Пятикратная чемпионка ТБШ Ига Свёнтек, которая не раз и не два сражалась с Соболенко (в личных встречах счёт 8-4 в пользу польки), оставила лаконичный пост в X: «Поздравляю, Арина. Замечательный турнир».

О том, что Соболенко выиграла US Open, знают и в Формуле-1. Семикратный чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон воочию наблюдал за триумфом белорусской теннисистки.

Льюис Хэмилтон и журналистка Анна Винтур на финале US Open — 2024: Арина Соболенко — Джессика Пегула Фото: Getty Images

Пресс-служба американской команды «Хаас» поздравила теннисистку с титулом. В мае Соболенко побывала на этапе Ф-1 в Имоле, где посетила боксы «Хааса».

Арина Соболенко и Кевин Магнуссен Фото: Пресс-служба команды «Хаас»

«Победа на домашнем турнире нашей команды. Поздравляем Арину Соболенко с завоеванием её первого титула на US Open. В следующий раз, когда будешь на трассе, мы обязательно отпразднуем это событие», — говорится в посте команды «Хаас» на их странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Наконец, Соболенко получила поздравление от президента Беларуси Александра Лукашенко. «В напряжённых поединках с лидерами мирового рейтинга ты проявила все свои лучшие спортивные качества. Где бы ни проходили соревнования, уверен, ты ощущаешь энергию и горячую поддержку родных болельщиков. Желаю крепкого здоровья и новых побед», — передаёт поздравления Лукашенко телеграм-канал «Пул первого».

Что сказали участницы финала

Пегула, которая впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема» (до этого — шесть поражений в шести четвертьфиналах), признала, что проиграла очень сильной сопернице. «Оглядываясь назад, я снова проиграла очень хорошей теннисистке. Практически каждый раз я проигрывала девушкам, которые побеждали на турнире. Знаю, что мой уровень всегда был весьма хорош.

Думаю, возможно, в этом году я немного лучше справилась со всем, просто взглянув на ситуацию по-другому. У меня было тяжёлое начало года, и я не ожидала, что так хорошо выступлю на хардовом отрезке. Мне удалось перевернуть ситуацию. Когда я приехала сюда, давления было меньше», — сказала Джессика после матча.

Ну а Соболенко призналась, что её переполняет счастье. «У меня нет слов… Не могу связать два слова. Я очень счастлива. Помню все тяжёлые поражения здесь, на US Open. Говорят, вы поймёте причину этих поражений позже, но я вижу причину прямо сейчас… Мне пришлось пройти через тяжёлые уроки, чтобы выиграть этот прекрасный трофей. Думаю, что сейчас я самый счастливый человек в мире», — сказала Арина на корте после матча.

И добавила, что добиться успеха ей помогла психологическая стойкость. «Думаю, что морально я стала действительно сильной. Я многое пережила на корте и за его пределами и поняла для себя, как контролировать свои эмоции и сохранять равновесие на корте. Даже когда всё идёт не так, как мне хочется, я просто продолжаю напоминать себе: «Давай, Арина. Ты многое пережила. Это просто теннисный матч. Ты можешь справиться с этими эмоциями. Тебе просто нужно сосредоточиться на том, что нужно сделать, чтобы победить. Постепенно всё наладится». Думаю, это было самым большим изменением в отношении контроля своих эмоций», — цитирует Соболенко ESPN.