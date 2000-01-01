Соболенко повторила достижение Селеш и Граф
Арина Соболенко обыграла Джессику Пегулу в финале US Open — 7:5, 7:5. Благодаря этому белоруска — пятая теннисистка в истории, взявшая два хардовых ТБШ в один год.
Арина Соболенко
В 2024 году белоруска выиграла US Open и Australian Open.
Анжелика Кербер
В 2016 году немка стала победительницей двух хардовых ТБШ.
Мартина Хингис
В 1997 году швейцарка стала чемпионкой US Open и Australian Open.
Моника Селеш
В 1991 и 1992 году югославско-американская теннисистка выигрывала на обоих хардовых ТБШ.
Штеффи Граф
В 1988 и 1989 году немка стала чемпионкой US Open и Australian Open.
Соболенко — пятая теннисистка в истории, выигравшая два хардовых ТБШ за год
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