«Это ниже дна». Скандальный Кирьос жёстко оскорбил Калинскую, но за Анну вступились

Австралиец Ник Кирьос является одним из главных критиков попавшего в допинг-скандал итальянца Янника Синнера. Около трёх недель Кирьос практически ежедневно пишет резкие посты о Синнере на своей странице в соцсети. Они уже не вызывают первоначального резонанса, но Ник не останавливается.

Более того, Кирьос зашёл дальше в своём хейте Янника и задел его девушку Анну Калинскую, которая ранее была его возлюбленной. Ник удалил свои весьма оскорбительные комментарии, но они всё равно успели разойтись по Сети и выставили австралийца не в лучшем свете.

Началось всё с того, что Кирьос опубликовал опрос по поводу победителя финала US Open, где соперником Синнера станет американец Тейлор Фритц. Рядом с фамилией Фритца Кирьос поставил эмодзи огня, орла и флага США. Около фамилии Синнера австралиец разместил эмодзи итальянского флага, а также крема и перчаток, что является прямой отсылкой к допинговому скандалу с Янником.

Опрос Ника Кирьоса перед финалом US Open Фото: Страница Ника Кирьоса в соцсети

К подобному опросу можно относиться по-разному. Кому-то он кажется некорректным, но Ник всегда славился своеобразным чувством юмора, и для него такой тонкий троллинг является нормой. Синнера австралиец разносит с самого начала допинг-скандала, так что в целом ничего удивительного в подобной издёвке над итальянцем не было. В финале австралиец явно будет поддерживать Фритца, которому даже даёт советы по способам победы над Янником.

Проблема в том, что Кирьос лишь на опросе не остановился. Ник решил ответить на пост одного из пользователей соцсети X (ранее Twitter), который на странице австралийца разместил его старое фото с российской теннисисткой Анной Калинской. Анна в 2020 году встречалась с Кирьосом, но сейчас состоит в отношениях с Янником.

«Вторая подача», — написал Кирьос.

Реакция Ника Кирьоса на старое фото с Анной Калинской Фото: Страница Ника Кирьоса в соцсети

Можно лишь предполагать, что конкретно подразумевал Ник, но его пост явно носил оскорбительный характер по отношению к Анне. Многие болельщики обвинили Кирьоса в женоненавистничестве и потребовали у канала ESPN отстранить его от работы комментатором и интервьюером на US Open.

Подборка некоторых критических комментариев.

«ESPN, Кирьос — женоненавистник. Его теннисная карьера окончена, и он не уважает ни игроков, ни игру. Избавьтесь от него»;

«Отвратительно, что ESPN позволяет Кирьосу брать интервью у теннисистов после его ужасных слов в адрес Янника Синнера и сексистской шутки в адрес Анны Калинской»;

«Абсолютно отвратительно, что ESPN продолжает работать с таким женоненавистником, как Кирьос».

Через какое-то время Кирьос ответил хейтерам.

«Так… значит, это я плохой парень, раз говорю об этом? Я никогда не поднимал эту тему. Не обижайтесь, но люди сами собираются её поднимать. Всё просто. Оскорбительно? Что оскорбительного в том, что я сказал? У меня не было намерения что-либо говорить об этом. Люди сами хотят идти в эту тему и иметь дело с последствиями», — написал Кирьос.

Ник действительно не сам поднял данную тему. О бывших отношениях с Калинской ему напомнил незнакомый пользователь. Но Кирьос мог просто проигнорировать его публикацию. Вместо этого австралиец написал оскорбительное сообщение и отказался приносить публичные извинения. Ник лишь сподобился на удаление комментария о Калинской, что отчасти можно трактовать как осознание собственной неправоты.

Ник Кирьос удалил комментарий об Анне Калинской после волны хейта Фото: Страница Ника Кирьоса в соцсети

Как бы то ни было, Кирьосу следовало думать над возможными последствиями своих постов перед их публикацией. Его осуждают не только рядовые болельщики, но и известные представители теннисного сообщества. Среди них двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова.

«Думаю, нет необходимости пояснять, что это крайне оскорбительный выпад. Парень явно не может простить бывшей девушке, что она вступила в отношения с куда более успешным теннисистом, чем он, и теперь изводит комментариями то её, то самого Янника. Считаю, что в туре должен быть балагур, который ставит веселье и юмор выше правил. Но это уже явный перебор, каким же мерзким надо быть, чтобы такое писать. В общем, своими мизогинными выходками Ник грозит стать нерукопожатным. И поделом. Оскорблять и унижать женщину — это ниже дна», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Один из самых авторитетных теннисных журналистов Джон Вертхайм вспомнил случай 2015 года, когда Кирьос в похожем ключе пытался принизить хорватку Донну Векич во время матча с её тогдашним парнем Стэном Вавринкой на «Мастерсе» в Монреале. Ник вспомнил о её связи с австралийцем Танаси Коккинакисом, что очень разозлило Вавринку, дело едва не дошло до драки. Вертхайм считает, что Кирьос заслуживает наказания за свои выпады в отношении теннисисток.

«Ник Кирьос однажды сделал женоненавистническое, совершенно неуместное замечание о Донне Векич, чем вызвал гнев её бойфренда Стэна Вавринки, его тренера и большей части теннисистов в раздевалке. Но Кирьос не понёс реального наказания, поскольку всё списали на юношескую неосмотрительность. Это было в 2015 году. Сейчас Кирьосу 29 лет», — написал Вертхайм.

Кирьос ответил Вертхайму и всем своим критикам в отдельном посте.

«Не кажется ли вам забавным, как быстро люди заводятся от пары слов или эмодзи. Слишком много власти», — написал Ник.

Кроме того, Кирьос даёт понять, что мнение ненавистников его вообще не волнует. Он опубликовал фото своей нынешней девушки Костин Хаци, подразумевая, что счастлив в отношениях с ней и вообще не думает о Калинской.

Костин Хаци — девушка Ника Кирьоса Фото: Из личного архива Ника Кирьоса

«Милашка. Отлично поужинали вместе в Нью-Йорке», — отметил Кирьос.

Кроме того, Кирьос вдруг решил запостить много фото с коллегами во время работы на US Open, в том числе с легендарной 18-кратной чемпионкой ТБШ Крис Эверт. Похоже, таким образом Ник говорит хейтерам, что его мнение остаётся авторитетным в экспертном сообществе и он не переживает по поводу возможного увольнения.

Ник Кирьос и Крис Эверт во время работы на US Open Фото: Из личного архива Ника Кирьоса

Кирьос не подписывал долгосрочный контракт с ESPN, так что из-за увольнения он действительно не волнуется. Формально 29-летний австралиец остаётся действующим теннисистом, а к освещению US Open его подключили единоразово в период восстановления от травмы (правда, этот период излишне затягивается и длится уже почти два года).

Хотя на мужском финале роль Ника, вероятно, окажется ограниченной. Наверняка ему не дадут брать интервью у теннисистов на корте, чтобы избежать потенциального конфликта с Синнером. Скорее всего, австралиец прокомментирует матч в студии и параллельно напишет своё мнение о нём в соцсетях. Хотелось бы, чтобы Ник при этом не допускал новых выпадов в адрес Калинской. Анна вряд ли обижается на австралийца, поскольку прекрасно знакома с его характером. Однако Ник выставляет себя в неприглядном свете не только перед бывшей девушкой, но и в глазах огромного количества любителей спорта.