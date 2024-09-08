Где после US Open сыграют Медведев, Шнайдер и Мирра? Расписание турниров сентября

Сезон турниров «Большого шлема» подошёл к концу, но вереди ещё много турниров, и игрокам необходимо набрать как можно больше очков, чтобы квалифицироваться на Итоговые соревнования, до которых осталось всего пару месяцев. Посмотрим, где сразятся в ближайшее время ведущие игроки.

Кубок Дэвиса. Групповая стадия. Болонья (Италия), Манчестер (Великобритания), Валенсия (Испания), Чжухай (Китай). 10-15 сентября

Хард, помещение.

Список участников: Италия (чемпион-2023), Австралия (финалист-2023), Великобритания (WC), Испания (WC), Аргентина, Бельгия, Бразилия, Германия, Канада, Словакия, Нидерланды, Чехия, Чили, Финляндия, Франция, США (все – победители квалификации).

Первая неделя после US Open у мужчин полностью отдана командным соревнованиям. На групповом этапе Кубка Дэвиса – 2023 16 команд разделены на четыре группы по четыре команды. По круговой системе в каждом квартете определяются по две лучшие сборные, которые отправятся в «Финал восьми» в Малаге (19-24 ноября). Сентябрьские матчи будут разыграны в четырёх городах, три из которых были задействованы год назад – Болонья, Манчестер и Валенсия, а Чжухай заменил Сплит, поскольку Хорватия в этом году не попала в топ-16. В составах участников значится довольно внушительный десант топовых игроков – Янник Синнер, Карлос Алькарас, Алекс де Минор, Джек Дрэйпер. В Мировой группе I интересным выглядит матч в Белграде: Сербия – Греция, в котором выступят Новак Джокович, Миомир Кецманович, Душан Лайович и братья Циципасы. Напомним, сборные России (чемпион-2021) и Беларуси с марта 2022 года отстранены ITF от всех командных турниров.

WTA-500. Гвадалахара (Мексика). 9-15 сентября

Хард, открытые корты.

Список участниц: Даниэль Коллинз (10), Елена Остапенко (11), Виктория Азаренко (19), Каролин Гарсия (25), Мари Боузкова (37), Вероника Кудерметова (42), Кэролайн Доулхайд (47), Магдалена Френх (48), Камилла Рахимова (94).

Полный заявочный лист.

Гвадалахара появилась в женском туре в ковидные времена. В 2021 году этот мексиканский город временно приютил Итоговый чемпионат WTA, права на который на 10 лет принадлежали Китаю, но при этом антиковидные правила не позволяли теннисисткам туда приезжать. В 2022-м Итоговый переехал в американский Форт-Уэрт, а Гвадалахаре достался «тысячник», который по тем же причинам не разыгрывался в Пекине с 2020-го. Первой чемпионкой WTA-1000 в Гвадалахаре в 2022 стала Джессика Пегула, а на следующий год отличилась уже Мария Саккари. В этом году в календарь вернулся второй китайский «тысячник» – в Ухане, а Гвадалахара понизила статус до «пятисотника». Посев нынешнего года возглавили Елена Остапенко и Даниэль Коллинз, а в сетке оказались и две россиянки – Вероника Кудерметова и Камилла Рахимова.

WTA-250. Монастир (Тунис). 9-15 сентября

Хард, открытые корты.

Список участниц: Элисе Мертенс (32-я ракетка мира на дату заявки на турнир), Клара Бюрель (57), Диан Парри (61), Лючия Бронцетти (68), Жаклин Кристиан (70), Сара Соррибес-Тормо (73), Гретье Миннен (74), Анна Блинкова (80), Анастасия Захарова (130).

Полный заявочный лист.

Турнир появился в 2022 году на фоне отмены серии соревнований в Китае. Два розыгрыша подряд чемпионкой становилась бельгийка Элисе Мертенс, она же и возглавила посев нынешнего года. В сетке оказались и две россиянки: Анна Блинкова и Анастасия Захарова. До финала квалификации добрались также Елена Приданкина, Мария Тимофеева и Алина Корнеева. Причём две последние сыграют друг с другом.

Анна Блинкова Фото: Paul Harding/Getty Images

Кубок Лэйвера. Берлин (Германия). 20-22 сентября

Хард, помещение.

Список участников: Александр Зверев (2), Карлос Алькарас (3), Даниил Медведев (5), Каспер Рууд (9), Рафаэль Надаль (SR9), Стефанос Циципас (12 – все Европа), Тейлор Фритц (7), Алекс де Минор (11), Томми Пол (13), Фрэнсис Тиафо (16), Бен Шелтон (17), Алехандро Табило (22 – все Мир).

Полный заявочный лист.

Турнир появился семь лет назад как показательный, но затем стал официальным в ATP-туре. Рейтинговые очки за него игрокам не начисляются, а вот поединки между соперниками входят в официальную историю встреч теннисистов (так называемый Head-to-head). Регламент за эти годы остался практически неизменным. Сборная Европы под руководством капитана Бьорна Борга и сборная Мира под руководством Джона Макинроя раз в год встречаются в разных городах Европы и Америки (Прага-2017, Чикаго-2018, Женева-2019, Бостон-2021, Лондон-2022, Ванкувер-2023, Берлин-2024, а на 2025-й намечен Сан-Франциско). В команду попадают по шесть топовых игроков, которые проводят в течение дня три одиночных поединка и один парный. Матч длится три дня, и каждый день ценность победы возрастает. В первый день одно очко, во второй – два, в третий – три. По сумме баллов и определяется чемпион. В первые четыре розыгрыша неизменно побеждали европейцы, в том числе чемпионами-2021 стали Даниил Медведев и Андрей Рублёв. А вот когда в 2022-м в Лондоне провожали из тенниса Роджера Федерера и за сборную Европы выступила в полном составе Big-4 – Федерер, Надаль, Джокович и Маррей, чемпионами стала сборная Мира. В 2023-м снова выиграла сборная Мира, а за европейцев выступал Андрей Рублёв. В нынешнем розыгрыше, похоже, состоятся проводы Надаля из тура. За Европу также заявлен Даниил Медведев.

ATP-250. Ханчжоу (Китай). 18-24 сентября

Хард, открытые корты.

Список участников: Андрей Рублёв (6), Хольгер Руне (15), Себастьян Корда (16), Карен Хачанов (21), Томас Мартин Этчеверри (34), Лучано Дардери (38), Чжан Чжичжэнь (41), Маттео Берреттини (44).

Полный заявочный лист.

В календаре ATP-тура это новый турнир, который стал наследником Чжухая. Там соревнования дебютировали в 2019-м, и чемпионом был Алекс де Минор, затем был трёхлетний перерыв из-за ковида, а в 2023-м отличился россиянин Карен Хачанов. Ханчжоу – город с населением примерно 13 миллионов человек, находится в 200 км от Шанхая и является деловой базой для многих известных корпораций. Турнир проходит в Олимпийском спортивном центре. Центральный корт, рассчитанный на восемь тысяч зрителей, оснащён раздвижной крышей. Отметим также, что Ханчжоу – родина звезды китайского тенниса У Ибина. На нынешний турнир заявлены два россиянина – Хачанов и Андрей Рублёв.

ATP-250. Чэнду (Китай). 18-24 сентября

Хард, открытые корты.

Список участников: Хуберт Хуркач (7), Лоренцо Музетти (18), Николас Харри (26), Александр Бублик (27), Джордан Томпсон (33), Нуну Боржеш (35), Адриан Маннарино (42), Педро Мартинес-Портеро (43), Роман Сафиуллин (59), Павел Котов (63).

Полный заявочный лист.

Турнир появился в 2016-м году, и первым чемпионом стал россиянин Карен Хачанов. Отличались тут также Денис Истомин, Бернард Томич и Пабло Карреньо-Буста, а после трёхлетней паузы из-за ковида победителем-2023 стал Александр Зверев, обыгравший в финале Романа Сафиуллина. В нынешнем розыгрыше, кроме него, заявлен ещё один россиянин – Павел Котов.

Роман Сафиуллин Фото: Matthew Stockman/Getty Images

WTA-500. Сеул (Южная Корея). 16-22 сентября

Хард, открытые корты.

Список участниц: Ига Свёнтек (1), Елена Рыбакина (4), Джессика Пегула (6), Дарья Касаткина (12), Эмма Наварро (13), Людмила Самсонова (16), Беатрис Хаддад-Майя (17), Диана Шнайдер (18), Екатерина Александрова (30).

Полный заявочный лист.

Турнир в Сеуле появился в 2004 году и проводится в олимпийском комплексе – на одной из арен Игр-1988. Первой чемпионкой стала Мария Шарапова, потом отличились ещё россиянки Мария Кириленко (2008), Алиса Клейбанова (2010) и Екатерина Александрова (2022). Финалистками также были Кириленко (2007) и Анастасия Павлюченкова (2013). Последней чемпионкой была Джессика Пегула, а к новому розыгрышу турнир поднял свой статус с WTA-250 до WTA-500. В заявке вместе с Пегулой и первой ракеткой мира Игой Свёнтек также значатся россиянки Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Диана Шнайдер и Екатерина Александрова.

WTA-250. Хуахин-2 (Таиланд). 16-22 сентября

Хард, открытые корты.

Список участниц: Даяна Ястремская (33), Катержина Синякова (36), Синьюй Ван (37), Магда Линетт (40), Сиюй Ван (56), Кэти Волынец (59), Моюка Учижима (63), Клара Таусон (65).

Полный заявочный лист.

Турнир в Хуахине появился в 2019 году и стал в некоторой степени наследником другого тайского соревнования, разыгрывавшегося с 1991 по 2015 год в Паттайе. Победительницами нового турнира были Даяна Ястремская (2019), Магда Линетт (2020), Чжу Линь (2023) и Диана Шнайдер (2024). В этом году соревнования будут проведены второй раз – после февраля ещё и в сентябре.

ATP-500. Токио (Япония). 25 сентября – 1 октября

Хард, открытые корты.

Список участников: Хуберт Хуркач (7), Каспер Рууд (8), Алекс де Минор (10), Стефанос Циципас (11), Тейлор Фритц (12), Бен Шелтон (13), Томми Пол (14), Хольгер Руне (15).

Полный заявочный лист.

Турнир разыгрывается с 1915 года, а в Открытую эру тенниса стал неизменной частью ATP-тура. Рекордсменом по количеству титулов является швед Стефан Эдберг — четыре. Отличился тут и россиянин Даниил Медведев (2018), а до финала доходили также Михаил Южный (2009) и Аслан Карацев (2023). В нынешнем сезоне заявочный список возглавили Хуберт Хуркач и Каспер Рууд.

ATP-500. Пекин (Китай). 26 сентября — 2 октября

Хард, открытые корты.

Список участников: Янник Синнер (1), Карлос Алькарас (3), Александр Зверев (4), Даниил Медведев (5), Андрей Рублёв (6), Григор Димитров (9), Лоренцо Музетти (18), Карен Хачанов (22).

Полный заявочный лист.

Турнир в Пекине появился в ATP-туре в 1993 году в категории «250», а с 2009-го поднял свой статус до «500». Рекордсменом по количеству титулов тут является Новак Джокович – шесть. Отличался тут и россиянин Марат Сафин (2004), который одолел в финале Михаила Южного. Финал-2023 разыграли Янник Синнер и Даниил Медведев, и итальянец оказался сильнее. Оба теннисиста заявлены и в этом году, как и ещё два россиянина – Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

WTA-1000. Пекин (Китай). 25 сентября — 6 октября

Хард, открытые корты.

Список участниц: Ига Свёнтек (1), Арина Соболенко (2), Кори Гауфф (3), Елена Рыбакина (4), Ясмин Паолини (5), Джессика Пегула (6), Чжэн Циньвэнь (7), Барбора Крейчикова (8), Дарья Касаткина (13), Анна Калинская (15), Людмила Самсонова (16), Диана Шнайдер (18), Мирра Андреева (23), Анастасия Павлюченкова (27), Екатерина Александрова (31), Эрика Андреева (75).

Полный заявочный лист.

Женский турнир в Пекине проводится с 2004 года. Сначала он относился ко второй категории, а с 2009-го — уже неизменно к наивысшей. Чемпионками тут среди прочих становились и россиянки Мария Кириленко (2005), Светлана Кузнецова (2006, 2009), Мария Шарапова (2014). До финала доходили всё та же Кузнецова (2004, 2008), Вера Звонарёва (2010), Шарапова (2012) и Людмила Самсонова (2023), уступившая тогда Иге Свёнтек. На нынешний розыгрыш заявлены все сильнейшие, в том числе и внушительная группа россиянок, включая сестёр Андреевых.