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Тейлор Фритц, Янник Синнер: онлайн-трансляция финала US Open 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Синнер бьётся с американцем в финале US Open! Кто впервые станет чемпионом? LIVE!
Даниил Сальников
Синнер бьётся с американцем в финале US Open!
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На последнем в сезоне «Шлеме» в воскресенье завершится мужской турнир. Теннисисты бьются за титул. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного, 14-го игрового дня на последнем в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open. В воскресенье, 8 сентября, финиширует мужской одиночный разряд. До решающего матча добрались первая ракетка мира Янник Синнер из Италии и американец Тейлор Фритц (12). Теннисисты ранее встречались два раза, и счёт пока равный – 1-1. Тейлор был сильнее в Индиан-Уэллсе-2021, а Янник – в Индиан-Уэллсе-2023. Оба теннисиста ни разу не играли в решающем матче Открытого чемпионата США, при этом Фритц до этого и вовсе не был даже в полуфиналах «Шлемов».

US Open – 2024. Мужчины. Сетка
US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

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Опрос: кто чемпион? Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

Турнир уже узнал имя новой чемпионки в женском одиночном разряде. Белоруска Арина Соболенко победила американку Джессику Пегулу. Все подробности этого финала в нашем обзоре.

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