Синнер бьётся с американцем в финале US Open! Кто впервые станет чемпионом? LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного, 14-го игрового дня на последнем в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open. В воскресенье, 8 сентября, финиширует мужской одиночный разряд. До решающего матча добрались первая ракетка мира Янник Синнер из Италии и американец Тейлор Фритц (12). Теннисисты ранее встречались два раза, и счёт пока равный – 1-1. Тейлор был сильнее в Индиан-Уэллсе-2021, а Янник – в Индиан-Уэллсе-2023. Оба теннисиста ни разу не играли в решающем матче Открытого чемпионата США, при этом Фритц до этого и вовсе не был даже в полуфиналах «Шлемов».
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Турнир уже узнал имя новой чемпионки в женском одиночном разряде. Белоруска Арина Соболенко победила американку Джессику Пегулу. Все подробности этого финала в нашем обзоре.
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Расписание воскресенья
Вот какое сегодня интересное расписание дня на US Open.