«Давно решила — в важные моменты надо рисковать». Соболенко — о триумфе на US Open

Арина Соболенко не проигрывает в этом сезоне на хардовых мэйджорах. Она начала год с победы на Australian Open, которая стала для неё второй в карьере, а сейчас впервые завоевала титул US Open и стала трёхкратной чемпионкой ТБШ. На корте и на пресс-конференции белоруска светилась от счастья и говорила, что все прошлые тяжёлые поражения были не зря. Они были нужны, чтобы в итоге прийти к таким моментам, как эта победа.

«Во втором сете я молилась»

В интервью на корте Арина призналась, что молилась во втором сете – настолько тяжело он складывался. Джессика Пегула отыгралась с 0:3, взяв пять геймов подряд, но в итоге Соболенко смогла переломить ход партии в свою пользу.

— О боже, у меня нет слов. Столько раз мне казалось, что я близка к победе здесь. Это было моей мечтой. Наконец-то я получила этот прекрасный трофей… Это многое значит. Это были сложные две недели. Джессика, я знаю, как тяжело проигрывать финал. Ты показываешь потрясающий теннис, более чем уверена, что однажды ты выиграешь. Может, не один, а больше, но начнём с одного. Во втором сете я молилась, а ты говоришь о том, чтобы я отдала тебе один сет.

— Мы видели ваши слёзы после поражения в финале. Сейчас у вас другие слёзы.

— Я помню все тяжёлые поражения в прошлом году. Это легко звучит, но никогда не отказывайтесь от мечты. Продолжайте мечтать и усердно трудиться. Если вы действительно усердно трудитесь, жертвуете всем ради мечты, однажды она осуществится. Я так собой горжусь. Никогда этого не говорю, но я правда очень горжусь собой, ребята. Горжусь своей командой за то, что что бы ни случилось, в какие бы ситуации мы ни попадали в этом сезоне и до этого, мы смогли их пройти и завоевать эти прекрасные трофеи. Их поддержка – это всё. Вы моя семья, не могу представить свою теннисную или личную жизнь без вас. Я на самом деле очень вас люблю. Не так часто это говорю, но иногда говорю. Я так вас люблю, спасибо, что вы такие. Без вас я бы не была мной. И, как я всегда говорю, вас бы, ребята, тоже не было. Так что пожалуйста!

«Будем много пить!»

— У меня нет слов, не могу сформулировать мысли. Я очень счастлива. Помню все тяжёлые поражения на US Open. Говорят, причины понимаешь позже. Теперь я понимаю. Мне надо было пройти эти тяжёлые уроки, чтобы поднять этот прекрасный трофей. Мне кажется, сейчас я самый счастливый человек в мире.

— Три года назад мы ждали от вас больших свершений. Вы сами ждали больших свершений. У вас не получалось выйти во вторую неделю на мэйджорах. Что изменилось?

— Думаю, я стала ментально очень сильной. Через многое прошла на корте и вне его. Просто поняла для себя, как контролировать эмоции и сохранять уравновешенность на корте. Даже если что-то складывается не по-моему, я просто повторяю про себя: «Арина, давай. Ты через многое прошла. Это просто теннисный матч. Ты можешь справиться с эмоциями, надо просто сосредоточиться на том, что надо сделать для победы. Постепенно всё станет лучше». Думаю, это главная перемена, я поняла, как контролировать эмоции.

— Вы с командой всегда отлично веселитесь. Как будете праздновать?

— Наверное, будем много пить (смеётся).

«Моей целью всегда было вписать нашу фамилию в историю тенниса»

— Матч был очень тяжёлым, она показывала невероятный теннис. Если честно, не ожидала, что она вернётся на такой высокий уровень после того, как я повела 3:0. Очень рада, что смогла удержать свою подачу при счёте 5:3, а затем – сделать брейк. Это придало мне веры, что я смогу закрыть матч в двух сетах. Так что очень, очень сложный матч. И я очень довольна победой.

— Можете чуть больше рассказать о втором сете? Она выиграла пять геймов подряд, о чём думали в тот момент и как оставались сильной ментально?

— Да, она показывала невероятный теннис. Ну, у меня были свои возможности, при 3:1 я подавала, и при 3:0 у меня был брейк-пойнт, но она делала виннеры, показывала очень агрессивный теннис. Казалось, секунда прошла – и уже 3:5, и я подаю. Я думала: ух, вау, она показывает безумный уровень. В тот момент я себе сказала: ладно, просто попробуй удержать свою подачу. Я как бы готовилась к третьему сету, хотела по крайней мере быть уверенной в своей подаче в третьем сете. А потом удержала свою подачу и так давила на неё при 5:4.

— Вы останетесь второй ракеткой мира, но выиграли два титула ТБШ в этом году. Вас беспокоит, что вы не номер один?

— Если честно, я стараюсь не фокусироваться на рейтинге. Не то чтобы я слежу, на каком месте окажусь после турнира. Стараюсь фокусироваться на себе, и я знаю, что если смогу показывать свой лучший теннис на каждом турнире, показывать бойцовский дух в каждом гейме, становиться лучше как игрок и как человек, то однажды надеюсь увидеть себя на вершине рейтинга.

— Это ваш третий титул за карьеру, вы вообще думаете о своём месте в истории спорта?

— Знаете, когда я потеряла отца, моей целью всегда было вписать нашу фамилию в историю тенниса. И горжусь собой каждый раз, когда я вижу своё имя на трофее. Горжусь своей семьёй, что они не отказались от моей мечты и делали всё возможное, чтобы я продолжала. У меня была такая возможность в жизни, это многое значит. Я всегда об этом мечтала и до сих пор не могу поверить, что столько уже достигла.

Арина Соболенко Фото: Sarah Stier/Getty Images

«Давно решила для себя, что в важные моменты надо рисковать»

— Со стороны кажется, что вы больше всего рискуете в самых важных розыгрышах. Так и есть?

— Я знаю, что надо рисковать, только так я и могу, потому что каждый раз, когда пытаюсь сыграть понадёжнее, мои руки останавливаются, и мяч летит куда-то на трибуны. Ещё давно я решила для себя, что в важные моменты надо рисковать. Надо замахиваться. И если я замахнусь, не останавливая руку, то попаду. Так что это мой единственный вариант.

— В концовке каждого сета были напряжённые моменты, вы в это время вообще думали о прошлогоднем финале или о полуфинале годом ранее?

— Если честно, мне казалось, что я буду постоянно думать о прошлых годах, потому что здесь я получила много тяжёлых уроков. US Open – очень сложный турнир, особенно в прошлом году. Но если честно, сегодня я просто повторяла себе, что это финал US Open. Конечно, надо будет биться изо всех сил, и легко не будет, и мне надо будет приложить усилия, чтобы выиграть. В те моменты я старалась оставаться сильной и повторяла себе, что я через многое прошла и достаточно сильная, чтобы выдержать это давление. Рада, что прошлые года не приходили в голову.

— Вы говорили о том, насколько это тяжёлый период, у вас была и травма, и личная трагедия. Почему выигрыш титула в этом году особенно важен для вас?

— Да, я прошла много испытаний на корте и вне его, и травма ещё, когда я не смогла сыграть на Уимблдоне. Это был новый опыт для меня. К тому же US Open – это особенное место. В прошлом у меня было много тяжёлых поражений, и я всегда надеялась, что однажды смогу завоевать этот прекрасный трофей. Всегда об этом мечтала. Это особенная победа, потому что, несмотря ни на что, я всякий раз возвращаюсь сильнее и учусь. Я никогда не отказывалась от этой мечты. Это многое значит.

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«Мы всегда придумываем что-то новенькое. Подпись была, теперь — тату. Что дальше?»

— Как отреагировали на тату Джейсона с тигром на голове? Надеюсь, она временная…

— Нет-нет, постоянная (смеётся)! Если честно, я забыла об этом, но, кажется, в Вашингтоне была одна девочка, моя фанатка. Она поддерживает меня и всегда делала прикольные штуки, связанные с моим именем. И у неё были временные татуировки. Тогда Джейсон пообещал, что, если я выйду в финал, он такую сделает на лбу. Жаль, что не пониже сделал, было бы прикольнее, правда?

И я об этом забыла, а сегодня мы обедали перед матчем, и он мне её показал. Я ему: да ладно! Мы это сделаем! У половины команды тоже были маленькие тигры на руке, и у моих друзей. Прикольно же, правда? Мы всегда придумываем что-то новенькое. Подпись была, теперь — татуировка тигра. Интересно, что дальше. Может, Джейсон волосы покрасит, может, Антон что-то забавное придумает. Типа в розовый или фиолетовый. Почему бы и нет?

— Вы рассказывали, как улучшили резаные и укороченные. Сегодня вы использовали их в ключевые моменты. Теперь это ваш план В, если что-то пойдёт не так, когда вы мощно посылаете мяч и отовсюду делаете виннеры?

— Всегда хорошо иметь в запасе разные варианты. Иногда не лучшим образом чувствуешь себя на задней линии, тогда можно нанести резаный или укороченный удар, или выйти к сетке. Я всегда работаю над тем, чтобы разнообразить игру, и очень рада, что мне хватает смелости использовать эти варианты в ключевые моменты.

Всегда очень важно продолжать становиться лучше. Мне кажется, я ещё больше прессинга оказываю на соперников, когда они видят, что я могу не только мощно бить, но и по-другому сыграть. Всегда буду над этим работать. Надеюсь, однажды вы увидите, как я подаю с выходом к сетке. Не уверена, что достаточно смелая, чтобы это сделать, но, может, однажды попробую такой план С. Надеюсь, он мне никогда не понадобится. Однако в бою все средства хороши.

Арина Соболенко празднует победу на US Open Фото: Sarah Stier/Getty Images

— У элитных атлетов есть привилегия, они могут ощутить радость победы. О чём думали, когда упали на спину?

— Да, это точно лучшие моменты. Это был один из лучших моментов, столько всего было в голове. Первое – мысли обо всех тяжёлых поражениях в прошлом, и я очень гордилась собой и командой, что, несмотря ни на что, мы смогли вернуться с лучшим теннисом. И что теперь у меня наконец есть этот прекрасный трофей. Не знаю, тяжело описать это чувство. Как будто плачешь, смеёшься, испытываешь все эмоции сразу. Это лучшее чувство. Очень хочу, чтобы каждый мог такое испытать.