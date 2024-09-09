Синнер взял последний «Шлем» сезона. В награду чемпион US Open получил поцелуй Калинской

Янник одолел Тейлора Фритца в финале Нью-Йорка. Он стал 1-м итальянцем, который одержал победу на этом ТБШ в мужском одиночном разряде.

В воскресенье, 8 сентября, состоялся финальный матч Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде. Участниками решающего противостояния стали первая ракетка мира Янник Синнер и 12-й номер рейтинга ATP Тейлор Фритц.

Теннисная общественность предполагала, что Яннику Синнеру будет совсем нелегко на нью-йоркском ТБШ, ведь спортсмену предстояло справиться с критикой и шквалом хейта, который обрушился на него из-за допинг-скандала. Но, по всей видимости, на него это не сильно давило. На пути к очному противостоянию с Фритцем итальянец потерял лишь две партии. Это произошло на старте нынешнего розыгрыша турнира, а именно во встрече с хозяином кортов Маккензи Макдональдом (2:6, 6:2, 6:1, 6:2) и в четвертьфинальной битве с пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым (6:2, 1:6, 6:1, 6:4).

Правда, полуфинальное сражение с британцем Джеком Дрэйпером не вышло лёгкой прогулкой для первой ракетки мира. Да, Янник закрыл оппонента без потери сета (7:5, 7:6 (7:3), 6:2, но в концовке девятого гейма второй партии, отбегая назад за мячом, неудачно приземлился на левую кисть. Синнер схватился за руку, обмотал её полотенцем. Было видно, что итальянцу очень больно. По окончании гейма он даже взял медицинский тайм-аут!

К слову, статистика Янника в текущем сезоне поражает. Он уже одержал 54 победы при всего пяти поражениях в 2024 году. Добавим, что Синнер стал первым итальянским теннисистом, вышедшим в финал US Open в одиночном разряде.

Тейлор, в свою очередь, на домашних кортах одолел Камило Уго Карабельи, Маттео Берреттини, Франсиско Комесанью, Каспера Рууда, Александра Зверева и Фрэнсиса Тиафо. Благодаря победе над последним Фритц стал первым американским теннисистом за последние 15 лет, сумевшим выйти в финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. До Тейлора последним это сделал Энди Роддик, который пробился в финал Уимблдона-2009.

Что говорили Синнер и Фритц перед новым очным матчем

Счёт личных встреч равный — 1-1. Оба предыдущих раза они играли тоже в США, на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Фритц победил со счётом 6:4, 6:3 в четвёртом круге в 2021 году, а Синнер был сильнее в четвертьфинале 2023 года — 6:4, 4:6, 6:4.

В преддверии новой очной битвы, которая пройдет в Нью-Йорке, Тейлор заявил следующее.

«Играть с первой ракеткой мира никогда не бывает легко, но я всегда чувствовал себя хорошо, когда мы встречались друг с другом. Как будто его скорость ведения игры идёт мне на пользу, обычно я хорошо с ним играю. Каждый раз я наслаждался нашими матчами.

У меня такое ощущение, что в воскресенье я выйду на корт, сыграю очень хорошо и выиграю. Когда я показываю свой лучший теннис, то считаю себя достойным стать чемпионом турнира «Большого шлема», — приводит слова теннисиста Punto de Break.

А вот как Янник высказался о своих проблемных местах перед финалом US Open — 2024.

«Моя слабые места? Однозначно в игре у сетки. Иногда я упускаю мячи с лёта. Также — выбор ударов. Думаю, в некоторые моменты я мог бы сыграть лучше. Конечно, мы с командой знаем моменты, которые нужно улучшать. Например, сегодня следовало бы почаще выходить к сетке. Это вопрос времени. Я проигрывал матчи, делая всё правильно, а иногда побеждал, сыграв не лучшим образом. Поэтому всегда следует говорить с командой и пытаться найти баланс», — сказал Синнер на пресс-конференции после победы над Дрэйпером.

Новое сражение

Начало нового противостояния осталось именно за первой ракеткой мира. Он сделал брейк на старте и взял свою подачу под ноль — 2:0. В 4-м гейме с 3-й попытки Тейлор сумел додавить соперника и добился обратного брейка — 2:2. В 7-м гейме итальянец сделал ещё один брейк и повёл — 4:3. А при счёте 5:3 в свою пользу Янник ещё раз взял чужую подачу — 6:3 за 41 минуту. Добавим, что именно Синнер регулярно боролся на приёме и имел перевес в игре на задней линии.

Примечательно, что на финальный матч в Нью-Йорке пришло множество звёзд, среди них Илон Маск, Мэттью Макконахи, Джон Бон Джоуи, Энди Роддик, Мария Шарапова, Тейлор Свифт и Трэвис Келси. Поболеть за представителя Италии пришла и российская теннисистка Анна Калинская. А вот подруга американца Тейлора Фритца тоже была на месте! Морган Риддл активно болела за своего парня.

Мария Шарапова Фото: John Nacion/Getty Images

Если в стартовой партии у хозяина кортов был очень низкий процент попадания первого мяча, то во второй долгое время 12-я ракетка мира уверенно держал свои геймы. Процент первого мяча у Тейлора был очень высоким. Однако Синнер сумел зацепиться в самой концовке: Фритц допустил пару ошибок, а Янник на задней линии действовал безукоризненно. Победитель Australian Open 2024 года отыграл очень чисто и заслуженно оставил второй сет за собой — 6:4.

Фото: Mike Stobe/Getty Images

Третий сет получился очень ярким и богатым на различные сюжетные повороты. В первом гейме третьего сета Фритц заработал тройной брейк-пойнт, но Синнер отразил все угрозы отразил и повёл в счёте — 1:0. Далее спортсмены удерживали свои подачи. При счёте 3:3 Янник заработал двойной брейк-пойнт и мог спокойно выйти уже на финишную прямую, однако не воспользовался своими шансами. «Не брейкуешь ты – брейкуют тебя»: правило, которое плавно перетекло с футбола в теннис. Уже в следующем гейме местный любимец наглядно показал, как нужно грамотно пользоваться брейк-пойнтами, и с первой же попытки забрал чужую подачу — 4:3. Затем Тейлор подтвердил брейк, но при счёте 5:4 в свою пользу американец не смог подать на партию. Лидер рейтинга ATP добился обратного брейка — 5:5. Далее Синнера уже было не остановить. Он выиграл ещё два гейма подряд, одолев противника со счётом 6:3, 6:4, 7:5 за 2 часа 17 минут и завоевав титул US Open — 2024.

Первым делом после своей победы Янник побежал в сторону трибун, чтобы поприветствовать свою команду. В награду за победу на US Open итальянец получил не только трофей, но и поцелуй Анны Калинской.

Таким образом, Янник Синнер:

— Стал первым итальянцем, который одержал победу на американском ТБШ в мужском одиночном разряде;

— Стал 3-м теннисистом в Открытой эре, который выиграл свои первые 2 ТБШ в одном сезоне после Коннорса (1974) и Виласа (1977);

— 10-0 по личным встречам против американцев в 2024 году и 45-1 против игроков не из топ-10 в нынешнем сезоне (27-0 на харде) — единственное такое поражение итальянец потерпел в 1/2 «Мастерса» в Монте-Карло от Циципаса;

— Стал 5-м действующим теннисистом ATP-тура после Джоковича (24), Надаля (22), Алькараса (4) и Вавринки (3), который имеет в активе несколько титулов на «Шлемах»;

— Стал 4-м теннисистом, который выиграл Аustralian Open и US Open в одном сезоне с тех пор, как эти ТБШ проводятся на харде (Джокович — трижды, Федерер — трижды, Виландер – в 1988 году);

— Это всего лишь 3-й раз в Открытой эре, когда на всех ТБШ в одном календарном году победу одержали теннисисты в возрасте 23 лет и младше (Синнер выиграл АО в возрасте 22 лет в сезоне-2024, Алькарас выиграл «Ролан Гарро» и Уимблдон в возрасте 21 года в сезоне-2024);

Кому удавалось ранее:

1974: Аustralian Open — Коннорс (21), «Ролан Гаррос» — Борг (18), Уимблдон — Коннорс (21), US Open — Коннорс (22).

1993: Аustralian Open — Курье (22), «Ролан Гаррос» — Бругера (22), Уимблдон — Сампрас (21), US Open — Сампрас (22)

— Стал 8-м чемпионом US Open, который выиграл турнир в качестве первой ракетки мира после Коннорса (1974, 1976, 1978), Маккинроя (1981, 1984), Лендла (1986, 1987), Сампраса (1996), Федерера (2004 – 2007), Джоковича (2011, 2015), Надаля (2010, 2017).

US Open подошёл к концу. За всеми событиями этого турнира можно было следить на «Чемпионате».