Синнер вырвался в лидеры по призовым в 2024-м. Сколько зарабатывает новый чемпион US Open

Янник Синнер катком проехался по соперникам на Открытом чемпионате США. Пожалуй, наиболее серьёзное сопротивление итальянцу оказал Даниил Медведев. Однако Синнер в том четвертьфинале оказался сильнее — 6:2, 1:6, 6:1, 6:4. В финале Янник без потери сетов обыграл американца Тейлора Фритца — 6:3, 6:4, 7:5. И впервые стал чемпионом US Open. Теперь Синнер является двукратным победителем турниров «Большого шлема». В январе он выиграл Australian Open. Потрясающий сезон для 23-летнего теннисиста!

За титул на US Open Синнер заработал $ 3,6 млн. Это крупнейшие призовые в карьере итальянца за отдельно взятый турнир. Хотя до титула в Нью-Йорке он трижды в этом сезоне покидал турниры как минимум с $ 1 млн. Победа на Открытом чемпионате Австралии принесла Яннику 3,15 млн австралийских долларов (чуть более $ 2,1 млн), титул на «Мастерсе» в Майами принёс ему $ 1,1 млн, а аналогичное выступление на турнире той же категории в Цинциннати — чуть менее $ 1,05 млн.

Всего за сезон Синнер на данный момент заработал $ 10 558 595 — это уже с учётом US Open. По этому показателю он выбрался на первое место. На вторую строчку опустился Карлос Алькарас, который в этом году выиграл «Ролан Гаррос» и Уимблдон, то есть оба оставшихся «Шлема». В США Алькарас провалился, сенсационно проиграв во втором круге. За это он получил $ 140 тыс, а всего в сезоне у него теперь $ 8 155 657.

Заработки Синнера за карьеру также впечатляют. До US Open он занимал 21-е место в общеисторической таблице, а теперь идёт уже 17-м. Позади итальянца остались Хуан Мартин дель Потро, Кей Нисикори, Борис Беккер и Андрей Рублёв. И сейчас у Янника $ 27 634 144 призовых за карьеру. Очевидно, что в ближайшее время эта сумма будет стремительно возрастать.

Янник Синнер с трофеем за победу на US Open — 2024 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Был Синнер и в традиционном рейтинге Forbes, который американское издание публикует в преддверии US Open. Подсчитано, что общие доходы спортсмена за последние 12 месяцев перед турниром составили $ 26,6 млн, из которых $ 15 млн заработаны от деятельности, не связанной с теннисом.

И по общим доходам, и по заработкам вне корта молодой итальянец замкнул первую пятёрку. На привлекательности Янника для спонсоров не сказался даже допинг-скандал, в который недавно угодил спортсмен. Среди брендов, поддерживающих Синнера, есть FastWeb S.p.A., Gucci, Head, Intesa Sanpaolo Assicura, lavazza, Nike, Panini, Rolex. А в последний год он подписал соглашения с La Roche-Posay и De Cecco.

Крупнейшее соглашение у Янника подписано с Nike. Контракт, действующий с 2022 года, рассчитан на 10 лет. По информации специализированных источников, в соответствии с условиями соглашения Синнер за этот период получит от компании более $ 160 млн. Однако это будет ещё не скоро. В настоящий момент общее состояние теннисиста оценивается в $ 18 млн.

Янник Синнер в обуви Nike на «Ролан Гаррос» — 2024 Фото: Clive Mason/Getty Images

Фритц же, впервые в карьере сыгравший в финале мэйджора, заработал за турнир в два раза меньше Синнера, то есть $ 1,8 млн. Как и в случае с Янником, это самые крупные призовые в карьере Тейлора. До турнира у него было $ 16 646 794, а теперь стало $ 18 446 794. Таким образом, за две недели американский теннисист пополнил свой счёт более чем на 10%! Что касается текущего сезона, то в нём Фритц заработал $ 4 365 435. По этому показателю он замыкает первую пятёрку.

Общее состояние Фритца оценивают примерно в $ 4 млн. Тут он пока не может тягаться с топами, несмотря на контракты с Rolex, Nike и Head. При этом всегда стильно выглядящий теннисист не исключает, что в будущем у него могут появиться и другие источники заработка. Тейлор часто снимается со своей возлюбленной Морган Риддл в различных фотосессиях. В октябре 2023 года на фоне постоянных неудач на корте он даже признался, что подумывает о карьере модели. «В последние годы я глубже ныряю в мир моды. Хочу больше этим заниматься, выстраивать личный бренд. Помню, когда мне было лет 15-16, я сказал другу, что если с теннисом не получится, то стану моделью. И, конечно, теннис открыл для меня многие двери», — говорил спортсмен.