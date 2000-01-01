Маск и Свифт. Звёзды на финале US Open
На финал US Open пришло множество знаменитостей. Кто же был на игре Янника Синнера и Тейлора Фритца?
Илон Маск
Бизнесмен решил не пропускать важнейшее событие в мире тенниса.
Мэттью Макконахи
Известный фанат тенниса не мог не посетить US Open.
Тейлор Свифт
Певица была замечена на трибунах вместе с парнем Трэвисом Келси.
Джон Бон Джови
Рок-звезда стал одним из гостей финала US Open.
Билли Джин Кинг
Легенда тенниса не могла пропустить битву Синнера и Фритца.
Мария Шарапова
Экс первая ракетка мира вновь посетила US Open.
Линдси Лохан
Популярная актриса также стала гостем US Open.
Кортни Кокс
Звезда «Друзей» была замечена на трибунах финала турнира.
Дастин Хоффман
Оскароносный актёр решил понаблюдать за матчем Синнера и Фритца.
Ноа Лайлз
Олимпийский чемпион по лёгкой атлетике пришёл на игру вместе со своей возлюбленной.
Usher
Популярный рэпер посетил матч Синнера и Фритца.
Джейсон Тейтум
Олимпийский чемпион по баскетболу решил провести вечер за просмотром тенниса.
Илон Маск, Тейлор Свифт и Джон Бон Джови. Звёзды на финале US Open
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