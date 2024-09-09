«Это до сих пор сидит у меня в голове». Синнер — о победе на US Open после допинг-скандала

Янник Синнер обыграл в Тейлора Фритца в финале US Open и завоевал свой второй «Большой шлем» в карьере и за год. После победы он поделился эмоциями, рассказал, как тяжело переживает допинговый скандал, о котором стало известно незадолго до турнира, и что помогло ему выдержать это испытание.

«Это до сих пор немного сидит у меня в голове»

— Потрясающее чувство. Был тяжёлый матч, мне кажется, я показывал хороший теннис с задней части корта. Доволен сегодняшним своим выступлением.

— Выиграть свой первый и второй «Шлем» в один год — это очень необычно. Какой из них был сложнее?

— Мне кажется, их нельзя сравнивать, потому что обстоятельства были разные, и время года — тоже. В Мельбурне было облегчение, потому что я работал ради этого. Никогда не знаешь, сможешь ли выиграть «Шлем», но, когда выигрываешь, понимаешь, что можешь. Здесь же было тяжело, потому что обстоятельства перед турниром были непростыми. Чувствую, что рос с каждым матчем, и моя уверенность тоже росла, но в этот раз было больше давления, чем в Австралии. Рад, как справился со всем на этом турнире и что теперь у меня есть этот трофей.

— Вы упомянули обстоятельства перед турниром. Был момент на турнире, когда смогли оставить это позади и двигаться дальше? И за счёт чего это удалось сделать?

— За счёт близких людей, за счёт людей, которые знают меня с маленького возраста, за счёт семьи, команды и всех, кто поддерживает меня каждый день. Я всегда стараюсь держаться рядом с ними, особенно в трудные моменты, потому что они мне могут в них помочь.

У меня это до сих пор немного сидит в голове, но на корте я стараюсь фокусироваться на игре. Справляться с ситуацией как можно лучше, общаться с командой на тренировочных кортах. В конечном счёте мы всегда хотим становиться лучше как игрок, для этого мы тренируемся. Так что да, было нелегко, но я старался держать концентрацию. Думаю, мне это хорошо удалось, я был сосредоточен в каждом розыгрыше.

— Все «Шлемы» в этом году взяли вы и Карлитос, что думаете об этом? И о том, что впервые за 22 года никто из «Большой тройки» не выиграл в этом году мэйджор. Вы теперь по-другому ощущаете себя на «Шлемах»?

— Да, по-другому. Да, это что-то новенькое, но здорово видеть новых чемпионов, новые противостояния. Всегда будут игроки, которые будут делать меня лучше, потому что временами они будут меня обыгрывать, и тогда надо будет стараться придумать, как их обыграть.

Сегодня не всё было идеально, я мог бы чуть лучше играть на подаче, но это заставляет осознать, что работа никогда не кончается. Она всегда продолжается, и, если хочешь быть лучше, надо всегда работать. Здорово, что в спорте появляются новые чемпионы.

«Мы с командой и близкими людьми знаем, через что я прошёл в последние месяцы»

— Насколько сильно вы ощущали на турнире, что над вами сгустились тучи?

— Во время турнира да, было такое. Тяжело всё описать, потому что мы с командой и близкими людьми знаем, через что я прошёл в последние месяцы. Это была не неделя до турнира, а месяцы. В такие моменты я всегда стараюсь держаться с близкими людьми и понять, что случилось, а потом принять это. И когда начинается работа, я стараюсь наслаждаться. Конечно, в определённые моменты было очень непросто наслаждаться так, как на некоторых прошлых турнирах. Было непривычно. Кто хорошо меня знает, понимает, что что-то не так. Но на этом турнире я потихоньку вновь начал чувствовать себя самим собой. Результат тут неважен, но этот турнир мне немного помог. Хорошо, что теперь будет немного времени для отдыха, а потом вернёмся к работе уже в Китае.

— Вы посвятили этот титул тёте. Какую роль она сыграла в вашей жизни?

— Тётя – очень важный человек для меня, потому что родители работали целыми днями и иногда я ездил на лыжные гонки с ней. Она всегда помогала мне летом, когда родители работали, а у меня были выходные. В юности же не тренируешься каждый день, так что я много времени проводил с ней. Она очень важный человек в моей жизни, особенно когда у меня были непростые времена, я старался иначе на это посмотреть. В спорте всякое может случиться, но настоящая жизнь – это нечто другое. Знаете, мы много путешествуем, и тяжело проводить время с любимыми людьми. Но если у меня будет больше времени, я буду больше проводить его с теми, кто мне небезразличен. Это был и остаётся очень трудный момент, но надо принять, что не всё идеально.

Янник Синнер Фото: Sarah Stier/Getty Images

«Знаю, что я неидеален и никогда не буду»

— Вы упомянули, как справлялись с испытаниями, которые выпали на вашу долю перед турниром. Как вам запомнится этот год?

— В целом отличный год. Первая победа на «Шлеме» придаёт уверенности, но всегда надо продолжать работать. У меня было не так много свободного времени, чтобы сказать себе: ты проделал отличную работу. Но спасибо большое моей команде, они всегда придумывают что-то новое в работе. Знаете, тактически – как можно играть лучше против определённых соперников? Как работать над определёнными ударами? Как ты чувствуешь себя лучше? Я много времени проводил в зале, потому что знал, что мне надо улучшать физику. Но это всё жертвы ради будущего. Так что мы продолжаем работать. Знаю, что я неидеален и никогда не буду, но мы всегда стараемся развивать мою игру. И потом, после карьеры я смогу сказать: ладно, я сделал всё возможное, чтобы быть на 100%.

— Как думаете, что этот титул значит для теннисного мира, с учётом обстоятельств перед турниром, и как на них отреагировали?

— Не знаю, вам надо спросить всех остальных игроков. Не знаю. Что могу сказать, так то, что в целом игроки реагировали довольно позитивно, даже когда новость была предана огласке. Конечно, были и другие мнения, но так всегда бывает, не только в теннисе, но и в других видах спорта и вообще в других профессиях. С этим ничего не поделать. Поэтому и нужны близкие люди, которые знают, что произошло, через что мы с командой прошли, потому что это был не только я, а ситуация в целом. Так что я могу ответить только за себя. Мы с командой очень гордимся этим достижением.