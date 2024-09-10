«Проиграли ещё в Париже». Джокович и Алькарас выложились на ОИ и подарили «Шлем» Синнеру?

US Open подошёл к концу. Да и Олимпийские игры давно закончились. Но теннисное сообщество не отпускает неоднозначную и спорную тему, как Олимпиада повлияла на результаты Открытого чемпионата США. Особенно после того, как в Нью-Йорке определились чемпионы.

Именно эту тему в социальных сетях поднял известный американский журналист Бен Ротенберг.

«Напомню, оба чемпиона US Open — 2024 не играли на Олимпийских играх. Возможно, это не будет иметь такого большого значения в 2028 году, поскольку Олимпиада будет проходить на хардовых кортах США, но напомню, что оба чемпиона US Open 1996 года (Пит Сампрас и Штеффи Граф) также пропустили Олимпиаду в Атланте, проводившуюся в том же году», — написал Ротенберг.

Похожую мысль изложила французская журналистка Кароль Бушар. Мнение её подписчиков в комментариях разделилось.

«Джокович и Алькарас упустили победу не на самом US Open, а ещё на Олимпиаде в Париже. Я, признаться, больше удивлена тем, что Карлос не успел восстановиться к Нью-Йорку, нежели Новак, который реализовал свою мечту. Но очевидно, что всё, что могли дать, они дали тогда в Париже и не смогли повторить это снова», — написала Бушар.

Теннисный олимпийский турнир прошёл с 27 июля по 4 августа на грунте. Американская хардовая серия началась параллельно: и у женщин, и у мужчин — 29 июля с «пятисотника» в Вашингтоне. Часть топовых игроков, среди которых оказались Андрей Рублёв, Арина Соболенко, Дарья Касаткина и другие, отказалась от участия на Олимпиаде и сразу отправилась в столицу США.

Среди тех, кто в этом году поехал в Париж, а затем сразу переключился на американский хард, объективно прослеживаются не самые удачные результаты в Нью-Йорке. Резонно мнение теннисных журналистов насчёт Новака Джоковича и Карлоса Алькараса. Оба добрались до олимпийского финала, провели эмоциональный решающий матч, в котором каждый оставил частичку себя. После этого серб взял паузу и не играл до US Open, а испанец выступил в Цинциннати, где в первом же круге, нервничая, уступил Гаэлю Монфису (6:4, 6:7, 4:6).

В Нью-Йорке пути финалистов Олимпиады оказались тернистыми. Джокович потерпел поражение в третьем круге от Алексея Попырина, а Алькарас выбыл ещё раньше, кругом ранее уступив Ботику ван де Зандсхулпу. Карлос потом признался, что просто не смог за несколько недель психологически восстановиться после неудачи в битве за олимпийское золото.

Карлос Алькарас и Новак Джокович на награждении на Олимпиаде Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Янник Синнер и Арина Соболенко, на этом фоне взявшие в Нью-Йорке трофеи и не участвовавшие в ОИ, выглядят более выигрышно. Белоруска пропустила Олимпиаду осознанно, а после победы в США сказала, что была права в том своём решении.

Итальянец же не приехал в Париж из-за болезни. Янник отметил, что Игры были для него одной из главных целей сезона, и если бы он там сыграл, то, как сказал прессе, «был бы самым счастливым». Хоть при этом и не ясно, как сложился бы для него путь в Нью-Йорке после выступления в Париже.

За последние 20 лет результаты олимпийских чемпионов и серебряных призёров Игр на US Open были такими.

Победитель и финалист ОИ (год) Результат на US Open Новак Джокович и Карлос Алькарас (2024) Третий круг и второй круг Чжэн Циньвэнь и Донна Векич (2024) Четвертьфинал и четвёртый круг Александр Зверев и Карен Хачанов (2021) Полуфинал и первый круг Белинда Бенчич и Маркета Вондроушова (2021) Четвертьфинал и второй круг Энди Маррей и Хуан-Мартин дель Потро (2016) Оба — четвертьфинал Моника Пуиг и Анжелика Кербер (2016) Первый круг и титул Энди Маррей и Роджер Федерер (2012) Титул и четвертьфинал Серена Уильямс и Мария Шарапова (2012) Титул и полуфинал Рафаэль Надаль и Фернандо Гонсалес (2008) Полуфинал и четвёртый круг Елена Дементьева и Динара Сафина (2008) Обе — полуфинал Николас Массу и Мэрди Фиш (2004) Оба — второй круг Жюстин Энен и Амели Моресмо (2004) Четвёртый круг и четвертьфинал

Большинство Игр прошли на харде, не требующем перед US Open перехода с одного покрытия на другое. Однако два турнира — в 2012 и 2024 годах — всё же усложнились тем, что прошли не на твёрдом корте. И именно этот аспект теннисный мир в текущем сезоне посчитал спорным и проблемным.

Во время Олимпиады-2012 теннисисты играли на траве. Финальные матчи, в которых Энди Маррей и Серена Уильямс выиграли золотые медали, состоялись за три недели до старта US Open — столько же времени прошло между Играми и Открытым чемпионатом США в этом году. И всё же Маррею и Уильямс удалось перестроиться с травы на хард и победить в Нью-Йорке.

Не все игроки, пропускающие Олимпиаду, показывают феноменальные результаты на US Open. И не все теннисисты, удачно выступающие на Играх, затем проваливаются на американском мэйджоре. Тем более опыт прошлых лет доказывает, что участие в олимпийском турнире не становится ключевым ограничением для успешной игры в Нью-Йорке.

В этом году колоссальное влияние на результаты финалистов ОИ оказало их психологическое состояние. Джокович всего себя оставил в битве за олимпийское золото и свою мечту. То же самое случилось и с Алькарасом, только поражение его, кажется, подкосило даже больше, чем победа ошеломила серба. У женщин всё было чуть иначе: Векич в четвёртом круге US Open вновь встретилась с Чжэн Циньвэнь и повторно проиграла, немного уступив в классе. Китаянка же в четвертьфинале просто ничего не смогла противопоставить будущей чемпионке Арине Соболенко.

В этом сезоне так сложились обстоятельства. Неизвестно, как бы в случае участия в ОИ Синнер и Соболенко показали себя в Нью-Йорке. Многое бы зависело от психологии. Джокович и Алькарас в этом году намеренно выбрали оставить всех себя на олимпийском грунте. И даже если это решение стоило Новаку с Карлосом шансов на трофей US Open, их карта сыграла в Париже. Она оправдала и серебро испанца, и, бесспорно, золото серба.