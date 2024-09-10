Кудерметова в Гвадалахаре победила впервые за три месяца, Рахимова повесила «баранку»

На этой неделе, первой после US Open, проходят два турнира WTA: «пятисотник» в Гвадалахаре (Мексика) и состязание категорией ниже в Монастире (Тунис). Оба турнира появились в календаре лишь недавно, в сезоне-2022. В Монастире в обоих предыдущих случаях чемпионкой становилась бельгийка Элисе Мертенс, 32-я ракетка мира. Именно она и получила первый номер посева в этом году. Второй номер достался француженке Кларе Бюрель, 58-му номеру мировой классификации. Из россиянок в Монастир приехали Анна Блинкова (8), Анастасия Захарова и Мария Тимофеева (Q).

Первой из наших на корт выходила Блинкова, отыгравшая стартовый матч ещё в понедельник, 9 сентября. Сейчас Анна пребывает на длительной серии поражений, начавшейся ещё в Бад-Хомбурге в июне. К сожалению, чёрная полоса россиянки, занимающей 79-е место в рейтинге WTA, продолжилась. В первом круге ей выпало играть с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, идущей на 115-й строчке в мировой классификации. Ранее Блинкова дважды играла с этой теннисисткой, и обе встречи остались за Анной. Однако в этот раз Соррибес-Тормо размочила счёт.

В первом сете Блинкова вела 4:3 с брейком, но после этого отдала три гейма подряд, а с ними и сет — 4:6.

Вторую партию россиянка начала с брейка, потом уступала 1:4, а после 2:4 теннисистки брали геймы исключительно на приёме. В девятом гейме Блинкова не позволила сопернице подать на матч, однако затем проиграла свою подачу с четвёртого матчбола и потерпела девятое поражение подряд — 6:4, 6:4 в пользу Соррибес-Тормо за 1 час 54 минуты.

Захарова, 146-я ракетка мира, играла во вторник, 10 сентября. Ей в соперницы досталась Мертенс. Матч проходил в условиях сильного ветра, и лучше с такими условиями освоилась бельгийка. Россиянка за весь первый сет ни разу не взяла свою подачу, а сама сделала лишь два брейка. Со второй половины партии преимущество Элисе было видно невооружённым глазом. После 3:2 Мертенс взяла три гейма подряд, причём два из них — на приёме. На этом отрезке она проиграла лишь один розыгрыш и забрала сет — 6:2 за 34 минуты.

Ну а во второй партии Мертенс вообще ничего не позволила Захаровой и оформила ей «баранку». У россиянки было лишь два геймбола, в четвёртом гейме и в шестом. Под конец бельгийка использовала четвёртый матчбол на приёме — 6:2, 6:0 за 1 час 8 минут. На одном из предыдущих матчболов у Элисе был минимальный аут, и она в недоумении смотрела на судью на вышке, однако изначальное решение об ауте не меняли.

Тимофеева, занимающая 156-е место в рейтинге WTA, должна была сыграть с другой бельгийкой Гретье Миннен (6), 88-й ракеткой мира. Однако россиянка снялась незадолго до матча, и Миннен вышла на корт с белоруской Алёной Фалей (LL).

А турнир в Гвадалахаре с этого сезона понизили в категории с WTA-1000 до WTA-500, потому что в расписание вернулся «тысячник» в Ухане (Китай). Первыми чемпионками Гвадалахары стали Джессика Пегула и Мария Саккари. Но в этот раз их нет в сетке, первый номер посева получила чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017 Елена Остапенко, а второй — здорово выступающая в этом сезоне, последнем для себя, Даниэль Коллинз.

На турнир заявились две россиянки, и обе они свои матчи первого круга провели в понедельник. 42-я ракетка мира Вероника Кудерметова, получившая седьмой номер посева, сражалась со 160-м номером рейтинга WTA Сачией Викери (LL). В первом сете теннисистки дошли до 4:4, сделав по два брейка. В девятом гейме Кудерметова успешно отработала на приёме, после чего подала на партию — 6:4.

Во втором сете россиянка повела 3:0 с двумя брейками. Вероника тут же отдала свою подачу, но больше провалов в своих геймах у неё не было. В 10-м гейме Кудерметова подала на матч и прервала серию из четырёх поражений — 6:4, 6:4 за 1 час 40 минут. До этого она побеждала в Бад-Хомбурге в июне — таким образом, отрезок без выигранных матчей продлился почти три месяца. Во втором круге Вероника сыграет с колумбийкой Марией-Камилой Осорио-Серрано, замыкающей топ-80 мирового рейтинга.

Камилла Рахимова, занимающая 89-ю строчку в рейтинге WTA, выходила на корт с Александрой Крунич из Сербии, располагающейся в конце третьей сотни. В 2022 году соперницы по разу обменялись победами на грунте: в Боготе победила Рахимова, а на «Ролан Гаррос» — Крунич. В новой встрече сильнее оказалась россиянка.

В первом сете Рахимова дважды уступала с брейком, но оба раза отыгрывалась. В концовке партии Камилла взяла свою подачу, а затем и чужую, выиграв гейм с 40:15 на подаче Крунич, — 7:5. Во втором сете Рахимова владела явным преимуществом и повесила сопернице, у которой даже геймболов не было, «баранку» — 7:5, 6:0 за 1 час 17 минут.

Во втором круге Рахимова сразится с двукратной чемпионкой Australian Open Викторией Азаренко, третьей сеяной. Азаренко в первом круге имела bye.

Турниры в Монастире и в Гвадалахаре закончатся 15 сентября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».