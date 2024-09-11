Арина и Георгиос Франгулис сходили на модный показ. А затем уединились в романтической обстановке, отмечая его день рождения.

«Королева Нью-Йорка». Соболенко от души погуляла с бойфрендом после триумфа на US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко на выходных стала чемпионкой US Open, обыграв в финале американку Джессику Пегулу (7:5, 7:5). После этого Арину ждало множество приятных моментов: фотосессии и интервью для модных журналов, торжественная церемония с победителем мужского разряда Янником Синнером, празднование в кругу своей команды.

Особое значение для Соболенко имело времяпрепровождение со своим возлюбленным – бразильским бизнесменом Георгиосом Франгулисом. Так уж совпало, что завоевание титула Соболенко практически совпало с днём рождения Франгулиса, для которого успех девушки стал прекрасным подарком.

Соболенко подняла над головой кубок US Open 7 сентября. Арина сразу дала понять, что собирается от души отметить победу в Нью-Йорке.

«Наверное, мы будем много пить», – без лишней скромности сказала белоруска в интервью ESPN.

Не только титул стал поводом для бурного празднования. 9 сентября Франгулис отмечал свой 36-й день рождения Бразильский бизнесмен поддерживал Арину на протяжении всего турнира в Нью-Йорке. Это придавало теннисистке дополнительную мотивацию на корте.

«Я влюблён в королеву Нью-Йорка», — написал Франгулис сразу после триумфа Соболенко.

«Я обожаю тебя, любовь моя», — ответила Соболенко в комментариях на португальском языке, который активно изучает.

Арина Соболенко и Георгиос Франгулис с кубком US Open Фото: Из личного архива Георгиоса Франгулиса

А уже через пару дней Соболенко поздравила его с днём рождения.

«С днём рождения, моя любовь. Мне повезло, что ты рядом. Твоя поддержка бесценна», — написала Арина в соцсетях.

Соболенко также показала, как вместе с Франгулисом отмечала праздник. Сначала пара пришла на показ Off-White в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Арина предстала перед публикой в шикарном чёрном платье. Теннисистка позировала не только с Георгиосом, но и с популярными моделями вроде Пэрис Джексон или Алессандры Амброзио, однако всё-таки бо́льшую часть мероприятия провела рядом с возлюбленным.

Георгиос Франгулис и Арина Соболенко на Неделе моды в Нью-Йорке Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Показ проходил днём, а ближе к вечеру Соболенко и Франгулис уединились.

Арина и Георгиос сходили в ресторан и в целом наслаждались компанией друг друга в Нью-Йорке.

Арина Соболенко и Геогиос Франгулис вместе отдыхают в Нью-Йорке Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Кроме того, Соболенко дала понять своим подписчикам, что прокатилась на небольшом самолёте по городу вместе со своим парнем. Возможно, транспортное средство было взято напрокат, но Франгулис имеет свои частные лайнеры и мог прибыть на каком-то из личных самолётов в Нью-Йорк.

Георгиос является основателем и генеральным директором компании по производству здорового питания Oakberry. Бренд развивается и расширяет своё присутствие на рынке США, так что с финансами у него всё в порядке.

Арина Соболенко и Георгиос Франгулис на аэродроме Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Примечательно, что Франгулис не только занимается бизнесом, но и связан со спортом. Георгиос увлекается автогонками. Его также поздравили с днём рождения многие пилоты, в том числе из команды Формулы-1 «Хаас», которую его бренд спонсирует. «Хаас» также выразил радость в связи с титулом Арины.

Соболенко на US Open доказала, что сейчас является абсолютно лучшей теннисисткой на харде. Она выиграла три из четырёх последних турнира «Большого шлема» на этом покрытии (два Australian Open и один US Open) и ещё раз участвовала в финале. Главные турниры в концовке сезона пройдут именно на харде.

Соболенко в чемпионской гонке WTA отстаёт от лидирующей Иги Швёнтек всего на 410 очков. У Арины есть отличные шансы опередить польку и завершить год в качестве первой ракетки мира. В воплощении этой амбициозной цели ей поможет поддержка Георгиоса Франгулиса, с которым белоруска по-настоящему счастлива в отношениях.