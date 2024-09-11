Рыбакина опять снялась с турнира. Когда нам хоть что-нибудь объяснят?

В последнее время с Еленой Рыбакиной, чемпионкой Уимблдона 2022 года, определённо происходит что-то странное. На Уимблдоне-2024 бывшая российская, а ныне казахстанская теннисистка дошла до полуфинала — вполне приличный результат, хотя целью всё-таки была победа. А вот после этого Рыбакина, такое впечатление, сама не своя. На «тысячнике» в Цинциннати Елена проиграла в первом же матче, а на US Open вышла во второй круг, но снялась ещё до поединка.

И вряд ли дело в травме. Иначе Рыбакина просто не смогла бы сыграть в первом круге в Нью-Йорке. Так что же послужило причиной отказа выйти на игру? Пока ответа на этот вопрос мы не знаем. Теперь вот Елена снялась с «пятисотника» в Сеуле. Почему теннисистка так поступила, опять-таки не сообщается.

Вообще, в текущем сезоне Елена Рыбакина регулярно снимается с турниров. Речь не только о снятиях непосредственно во время матчей или соревнований, а вот о таких заблаговременных отказах. Даже люди, которые знают теннисистку, не понимают, что происходит. Как, например, шестикратная чемпионка ТБШ в паре и в миксте Ренне Стаббс. «Очевидно, что что-то происходит. Не хочу спекулировать, но это крайне необычная ситуация. Восемь снятий в этом году, теперь неизвестная травма на US Open. Мне просто кажется, что здесь что-то происходит, это ненормальная ситуация.

Я видела её в последние пару дней, выглядела она неважно. Я много лет вижу её в туре, знаю, как она выглядит, когда счастлива, здорова и хорошо играет. Когда она хорошо играет, на этой поверхности она одна из лучших, если не лучший игрок в мире. Так что с ней происходит, мне кажется, что-то большее, чем мы себе представляем. Это ужасно. Это грустно. Она такой милый человек, с ней так приятно рядом находиться. Мы желаем ей всего наилучшего и надеемся, что она найдёт то, что ей нужно», — приводит слова Стаббс, сказанные в августе, The Tennis Letter.

Елена Рыбакина на Уимблдоне-2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

История с уходом от тренера, конечно, сразу же приходит на ум. Перед US Open Рыбакина объявила о прекращении сотрудничества со Стефано Вуковым, специалистом, под руководством которого она завоевала все свои титулы. Но это ещё полбеды. Гораздо больше настораживает, что Вукова через несколько дней после этого исключили из официального списка тренеров WTA. В организации не предоставили никакого комментария по этому поводу, в связи с чем информационное пространство стало полниться различного рода слухами.

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов, работавший с такими топ-теннисистками, как Арина Соболенко, Эмма Радукану, Белинда Бенчич, высказал мнение, что в ситуации с разрывом тандема Вуков — Рыбакина правой может быть как одна сторона, так и другая. «Вуков может быть и козлом отпущения. Может быть и плохим человеком, и хорошим. На мой взгляд, он проделал хорошую работу. Он много кого тренировал, с Ангелиной Калининой ездил. Я с ним хорошо знаком, адекватный парень, один из самых грамотных тренеров в туре», — говорил Турсунов ранее в сентябре в эфире BetBoom Tennis.

А ещё Дмитрий предположил, почему Рыбакина не радует сейчас поклонников выступлениями на корте. По его словам, Елена чем-то напоминает Эшли Барти, которая выиграла три турнира «Большого шлема» и закончила карьеру в 25 лет. «Рыбакина очень похожа на Барти. Она очень спокойная, уравновешенная, миловидная, приятная девушка, которой, может быть, не очень сильно сейчас хочется впахивать. Думаю, мы скоро всё узнаем», — сказал Турсунов.

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После Сеула у теннисисток в расписании значится крайне ответственный отрезок с двумя «тысячниками» подряд. Сперва девушки отыграют в Пекине, а затем переедут в Ухань. Рыбакина в чемпионской гонке пока третья, и в смысле попадания на Итоговый ей вряд ли что-то угрожает. Однако преследовательницы, особенно Жасмин Паолини, уступают совсем немного. Поэтому Елена рискует серьёзно опуститься в гонке (а значит, и в рейтинге на конец года), если не успеет набрать форму к Пекину.

Положение лидеров в Чемпионской гонке WTA (топ-8):

Ига Швёнтек (Польша) — 8285 очков;

Арина Соболенко (Беларусь) — 7876;

Елена Рыбакина (Казахстан) — 4981;

Жасмин Паолини (Италия) — 4865;

Джессика Пегула (США) — 4466;

Кори Гауфф (США) — 3968;

Эмма Наварро (США) — 3568;

Даниэль Коллинз (США) — 3178.

Примечание. Швёнтек и Соболенко уже квалифицировались на Итоговый турнир.