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Эжени Бушар подверглась травле и ушла из соцсети из-за слов о финалистке US Open Джессике Пегуле — дочери миллиардера

Теннисную красотку Бушар затравили. Всё из-за слов о дочери миллиардера в финале US Open
Михаил Георгиев
Теннисную красотку Бушар затравили
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Эжени даже ушла из соцсети, столкнувшись с агрессивным хейтом после поста о Джессике Пегуле.

Бывшая пятая ракетка мира и финалистка Уимблдона-2014 Эжени Бушар в последнее время практически не играет в теннис. В этом году 30-летняя канадка приняла участие в майском турнире категории W-75 в Зефирхилсе. Там она дошла до четвертьфинала, но снялась из-за травмы перед стартом третьего сета с американкой Кайлой Дэй. В августе Бушар сыграла в квалификации домашнего «тысячника» в Торонто, где в стартовом раунде уступила японке Моюке Учижиме (7:5, 5:7, 4:6).

Сейчас Эжени занимает всего лишь 570-е место в рейтинге WTA, но это её мало волнует. Бушар ушла в пиклбол. Это во многом выставочный вид спорта, однако он стремительно набирает популярность в Северной Америке. Эжени остаётся очень узнаваемой спортсменкой с огромной фан-базой, за счет чего может зарабатывать в пиклболе побольше, чем за ранние вылеты на различных турнирах WTA.

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Тем не менее Бушар продолжает следить за женским туром. Эжени даже умудрилась попасть в скандал из-за поста о финалистке US Open – 2024 Джессике Пегуле, которая в матче за титул уступила белоруске Арине Соболенко (5:7, 5:7). Джессика является дочерью американского нефтяника Терри Пегулы, состояние которого оценивается $ 7,7 млрд. Иногда её критикуют за то, что она смогла стать успешной теннисисткой благодаря деньгам отца. В одну из таких дискуссий Бушар ввязалась в соцсети X (ранее Twitter).

«Я не понимаю, почему Джессику Пегулу ненавидят из-за того, что она чья-то «дочь» и из богатой семьи. Она кажется приземлённым и весёлым человеком. Тоже пахала как проклятая, чтобы подняться в рейтинге. Как и любой другой игрок. Талант и трудовую этику не купишь», — написала одна из фанаток тенниса.

«Деньги не купят финал US Open, LOL», — ответила Бушар.

Эжени Бушар

Эжени Бушар

Фото: Noam Galai/Getty Images

Проблема в том, что пост Бушар можно трактовать по-разному. С одной стороны, она вроде как не написала ничего плохого и подразумевала, что Пегула вышла в финал турнира «Большого шлема» не из-за денег. С другой – настораживает аббревиатура LOL в конце публикации. Она означает «laugh out loud» или «смеюсь во весь голос» в переводе на русский язык. То есть Эжени будто оппонировала поклоннице, которая защищала Пегулу. Ещё и высмеяла тезис о том, что за деньги нельзя купить выход в финал US Open.

После поднявшейся волны хейта Бушар пришлось объясняться. А ещё она решила уйти из X.

«Я делаю ей комплимент, она достигла финала US Open благодаря упорному труду, самоотверженности и так далее, а не за деньги. Вы не можете купить себе путь через сетку US Open. Она потрясающая. Покидаю это приложение», — написала Эжени.

Прошло уже больше суток, а Бушар так и не вернулась в X. Похоже, что её намерения действительно серьёзные. В X на Эжени подписаны 1,5 млн человек. Это меньше, чем в другой популярной соцсети (2,3 млн человек), где канадка с яркой внешностью публикует много фото и рекламных постов. Возможно, она действительно прекратит активность в X, где атмосфера порой бывает слишком токсичной.

Джессика Пегула

Джессика Пегула

Фото: Jamie Squire/Getty Images

Хорошо, что Бушар прояснила смысл своего поста о Пегуле. Вряд ли между ними есть какой-то конфликт. Эжени и Джессика никогда не пересекались на корте. При этом они знакомы и подписаны друг на друга в соцсетях. У них много общих подруг, включая американскую теннисистку Шелби Роджерс, которую они не так давно поздравляли со свадьбой.

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Пару лет назад Пегула в опросе от Tennis Channel назвала Бушар теннисисткой, которая лучше всего приспособлена стать звездой реалити-шоу. Это заявление Джессики явно носило дружественный характер, так что о потенциальной обиде со стороны Эжени говорить не приходится.

«Кто из теннисисток готов стать звездой реалити-шоу? Вероятно, это Эжени Бушар. Она делает в социальных сетях много такого, чего, по-моему, не делают другие игроки, и я думаю, именно поэтому она преуспеет в этой сфере», — сказала Пегула.

В случае с недавним постом Бушар ключевое значение имела фраза «LOL». Она является жаргонной и часто употребляется в Сети, трактовать её можно неоднозначно. Эжени и представить не могла, что её из-за этого затравят хейтеры и вынудят уйти из соцсети (как минимум на время).

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Что касается Джессики Пегулы, то она действительно заслуживает уважения. Американка могла бы сидеть на шее у богатого отца, но вместо этого стала самодостаточной личностью. Да, Терри Пегула наверняка оплачивал её теннисные тренировки в детстве, однако один лишь этот факт не гарантирует успеха.

Джессика стала третьей ракеткой мира, выиграла шесть титулов WTA и заработала $ 14,3 млн призовых на корте. Ей уже 30 лет, но она усердно работает над совершенствованием игры и отличается образцовой трудовой этикой. Пегула уступила Соболенко в финале US Open, но однозначно ещё имеет шансы выполнить свою заветную цель — выиграть турнир «Большого шлема».

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