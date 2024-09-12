Рахимова на отказе чемпионки ТБШ прошла в четвертьфинал. И установила личный рекорд

А Вероника Кудерметова в Гвадалахаре била себя ракеткой, проиграла после 5:0 в третьем сете и сорвала российское дерби.

В ночь с 11 на 12 сентября мск на турнире категории WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика) начались матчи второго круга. Обе россиянки, попавшие в основную сетку, победили в первом раунде. Вероника Кудерметова, посеянная под седьмым номером, одержала первую победу за пять матчей, а Камилла Рахимова повесила «баранку» сопернице. Подробнее об этих встречах читайте в отдельном материале.

Рахимова играла в среду первым запуском. Её соперницей по матчу 1/8 финала стала двукратная чемпионка Australian Open Виктория Азаренко, посеянная под третьим номером и в силу этого отдыхавшая в первом круге. Камилла сейчас занимает 89-е место в рейтинге WTA, а Азаренко является 19-й ракеткой мира.

В первом сете у обеих теннисисток были шансы на приёме. Но если Рахимова своими возможностями пользовалась, то Азаренко — нет. Белоруска упустила все пять брейк-пойнтов. Россиянке, показавшей стопроцентную реализацию, хватило двух брейков, в третьем гейме и в седьмом. В восьмом Камилла подала на партию — 6:2 за 38 минут.

А второй сет продолжался всего 16 минут. Азаренко в первых трёх геймах взяла лишь два очка, допустив при этом три двойные ошибки, дважды отдала подачу и снялась — 6:2, 3:0 (отказ) в пользу Рахимовой за 54 минуты. Камилла установила личный рекорд, впервые в карьере обыграв представительницу топ-20 рейтинга WTA.

Кудерметова, 42-й номер мировой классификации, сражалась с представительницей Колумбии Марией-Камилой Осорио-Серрано, замыкающей топ-80 рейтинга. В начале матча с брейком вела колумбийка, затем инициативу перехватила россиянка, но к шестому гейму установилось равновесие: 3:3. В 10-м гейме Осорио-Серрано не использовала сетбол на приёме, однако на тай-брейке дожала соперницу — 7:6 (7:5) за 1 час 9 минут.

Во второй партии теннисистки дважды обменивались брейками, в самом начале сета и в его середине. В этот раз всё тоже закончилось тай-брейком, на котором Кудерметова после 1:2 выиграла шесть очков подряд — 7:6 (7:2) за 1 час 12 минут.

В решающем сете, казалось, ничто не помешает Веронике добиться успеха. Особенно после того, как счёт стал 5:0 в её пользу. Кудерметова на этом отрезке трижды брала подачу соперницы. И куда что подевалось после этого! Россиянка проиграла семь геймов подряд, взяв в этот период в общей сложности только шесть розыгрышей. Три гейма она отдала под ноль. После 5:5 Кудерметова принялась бить себя ракеткой по голове.

Вероника Кудерметова бьёт себя ракеткой Фото: Кадр из трансляции

Но этот выброс эмоций не помог ей. В 12-м гейме Осорио-Серрано реализовала третий матчбол на приёме — 7:6 (7:5), 6:7 (2:7), 7:5 за 3 часа 15 минут. После победы Мария-Камила не выдержала и расплакалась.

В четвертьфинале турнира Рахимова и Осорио-Серрано сыграют друг с другом — российского дерби на этой стадии не будет.

На турнире WTA-250 в Монастире (Тунис) продолжает набирать форму 17-летняя Алина Корнеева, восстановившаяся после травмы. Из-за повреждения кисти руки юная спортсменка не играла с февраля. Квалификацию в одиночном разряде, состоявшуюся в конце прошлой недели, Корнеевой пройти не удалось. В первом матче Алина обыграла польку Мартыну Кубку, а вот в финале уступила своей соотечественнице Марии Тимофеевой.

А в среду, 11 сентября, Корнеева провела матч в парном разряде. Её напарницей на турнире стала Анастасия Захарова, а в соперницах у наших девушек оказались американки Софи Чан и Алисия Паркс, имевшие третий номер посева. В первом сете Корнеева и Захарова допустили шесть двойных ошибок, но это не помешало им забрать партию. Поначалу, правда, они уступали 1:3, однако во второй половине сета отыграли брейк, а в 12-м гейме приняли на партию — 7:5 за 47 минут.

Во втором сете Корнеева и Захарова сделали ещё четыре двойные, но и в этом случае победа осталась за ними. За всю партию у их соперниц был лишь один брейк-пойнт, да и тот на решающем очке, то есть при 40-40. Алина и Анастасия дважды брали чужую подачу и проследовали в четвертьфинал — 7:5, 6:2 за 1 час 23 минуты. Далее по сетке у них алжирско-швейцарский тандем Инес Иббу/Найма Карамоко.