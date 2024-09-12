«Каждая тренировка с Рафой — честь». Талантливый юниор из России рвётся во взрослый тур

У российского мужского тенниса есть будущее. На смену привычным всем поколениям приходят новые спортсмены. «Чемпионат» пообщался с Даниилом Саркисяном – 18-летним теннисистом из Перми, 62-й ракеткой мира по юниорам. В этом году он сыграл на всех четырёх мэйджорах и уже готовится к дебюту в ATP-туре. Обсудили с Даниилом начало его спортивного пути, попадание в Академию Рафы Надаля, кто является кумиром и чем он похож на своего тёзку Медведева.

«Занимался футболом, но сделал выбор в пользу тенниса»

— Даниил, как ты пришёл в теннис? Кто тебя привёл в этот спорт?

— Теннисом я начал заниматься в четыре года. Меня привела мама, она пару лет сама занималась на любительском уровне и решила отдать меня для общего развития и здоровья.

С четырёх до семи лет я также занимался футболом, ходил в Перми в академию «Амкара». В восемь лет сделал выбор в пользу тенниса, потому что на футболе после контакта с игроком получил небольшую травму. В целом мне больше нравилось играть одному, импонировал именно теннис, но тогда я ещё не планировал заниматься им профессионально. В 10 лет после пары турниров в Москве понял, что готов посвятить теннису больше времени. Родители меня в этом поддержали.

— Где и у кого ты начинал заниматься?

— Я начал заниматься в Перми у Николая Курапова. Это мой первый тренер. С шести лет стал параллельно тренироваться с Ильёй Кошелевым. У них я занимался до 16 лет, с ними же ездил по турнирам. В 16 сразу переехал в Испанию в Академию Рафы Надаля.

Последние три недели я занимаюсь с Тони Балделлу, он тоже из Испании. Буду с ним тренироваться 25 недель в году.

Даниил Саркисян и Тони Балделлу во время US Open Фото: из личного архива Даниила Саркисяна

— Получается, ты из Перми сразу перебрался на Мальорку? Расскажи, как это вышло.

— Да, я переехал сразу в Академию Надаля. Меня позвал мой друг Ярослав Дёмин, он на тот момент тренировался там уже полгода. Сказал: «Приезжай, попробуй, тебе понравится». Мы уже смотрели варианты, куда перебраться, потому что в Перми были не те климатические условия и не очень много игроков, с кем можно тренироваться. К тому моменту думали о переезде.

Решили попробовать. Я в апреле 2022 года после одного из турниров приехал в Академию. Мне понравилось. На тот момент, как и сейчас в принципе, тут было много игроков. Переехал я сюда в октябре того же года.

Как такового отбора в Академию не было, но да — они тебя отсматривают, и если ты им понравился, то приглашают на годовую программу с сентября по май. Плюс им тогда было интересно набирать юниоров. Мне было 15 лет, я неплохо стоял для своего возраста в ITF, и меня взяли в Академию.

— Насколько было трудно финансово и логистически переехать?

— Конечно, было непросто первое время, нужно было найти жильё, обосноваться здесь и так далее. А с финансами мне помогли родители и немного Академия. Но здесь уже был Ярослав, плюс было свободное время, и я на время возвращался домой.

«Когда впервые играл с Рафой, трудно было попадать в корт»

— Тренировался с Рафой? Какие впечатления?

— Да, много раз. Например, сегодня утром у меня была с ним тренировка. Когда первый раз позвали тренироваться с Рафой, волновался, было непросто первые мячи попадать в корт.

У него невероятный теннис, он сильно бьёт по мячу. Я всегда думал, что он лучше и сильнее бьёт слева, но он и с двух рук очень классно играет. Для меня это было большим удивлением.

Тогда в розыгрышах у меня было не очень много шансов. Сейчас я повзрослел, стал чуть по-другому играть, меньше волнения. Но всё равно каждая тренировка с Рафой – это огромная честь.

— Кто твой теннисный кумир?

— Роджер Федерер. Я из-за него, наверное, и начал заниматься теннисом. Из тех, кто играет сейчас, это Алекс де Минор. Мне кажется, я больше всего по стилю игры похож на него. И как персона он мне тоже нравится.

— С кем дружишь в туре?

— Мой лучший друг в туре – это, однозначно, Ярослав Дёмин. Ещё дружу с Тимофеем Дерепаско.

— Чем занимаешься в свободное время? Может, как твой тёзка Даниил Медведев любишь играть в приставку?

— Да, люблю поиграть в приставку, как и Медведев. Ещё люблю играть в компьютер – за ним я, наверное, провёл даже больше часов, чем за приставкой. По крайней мере, в Испании это то, чем я занимаюсь в свободное время.

Даниил Медведев играет в приставку Фото: из личного архива Даниила Медведева

— Какую любишь музыку?

— Очень сильно люблю музыку. Слушаю западный рэп, русский. Люблю послушать армянские народные песни. Этнически я армянин. У меня папа родился в армянской деревне в Грузии, а мама русская. Да и круг друзей вне тенниса у меня в большинстве своём состоит из армян.

— Учишься ли ещё в школе? Планируешь ли поступать в университет?

— Я закончил школу в этом году, сдал ЕГЭ. Пока никуда не поступил, но, скорее всего, в следующем году буду в сентябре поступать. Может, в декабре пойду в американский колледж, однако это маловероятно. В универ буду поступать либо на бизнес-информатику, либо на тренера. Но выберу, наверное, первое, это мне больше пригодится для жизни вне тенниса.

— За какими другими видами спорта следишь? За какие клубы болеешь?

— Я сильно увлекаюсь баскетболом, обожаю смотреть матчи НБА. Моя любимая команда – «Голден Стэйт Уорриорз». Стараюсь следить за их каждым матчем. Бывает тяжело из-за разных часовых поясов, но в выходной день или в свободное время всегда смотрю их игры.

«Самое сильное оружие – работа ног»

— Давай ещё немного о теннисе. Расскажи о своих самых значимых достижениях на сегодняшний день.

— Для меня одни из самых больших побед – это чемпионат России в 14 лет и, наверное, четвертьфинал на Уимблдоне в паре (в 2024 году с Чжан Тянхуэем). Ещё два финала на турнирах первой категории ITF в прошлом году (Прага и Панчево в августе 2023-го. — Прим. «Чемпионата»). Они мне помогли добиться высшего места в рейтинге (24-е, в январе 2024 года).

— Как опишешь свой стиль игры?

— Что-то между Давидом Феррером и Алексом де Минором. Я люблю играть на задней линии, слева кроссом и строить розыгрыш так, чтобы завершать его справа.

— Какое покрытие предпочитаешь?

— Люблю закрытый хард.

Даниил Саркисян с тренерами из Академии Надаля на «РГ» Фото: из личного архива Даниила Саркисяна

— Какие сильные стороны видишь в своей игре? И что ещё нужно подтянуть?

— Моё самое сильное оружие – работа ног. Я очень хорошо принимаю, у меня отличный удар справа, когда я на мяче. Определённо, мне нужно работать над стабильностью по ходу матчей и турниров, потому что бывает так, что я сет сыграю хорошо, а в остальных двух выпадаю. Так же случается и с матчами: могу одну игру провести здорово, а в следующей у меня начнутся проблемы.

— Только в этом году ты стал попадать в основу юниорских ТБШ. Почему, на твой взгляд, это не удавалось раньше?

— Думаю, не хватало стабильности: мог сыграть один турнир хорошо, другой – плохо. Я прибавил сильно физически. Ещё много работаю над ударом справа и подачей. Эти элементы раньше сильно мешали мне попадать на крупные соревнования.

— Какие впечатления от участия в таких больших турнирах?

— Для каждого юниора это мечта – сыграть на ТБШ. За этим все и играют юниорские турниры, чтобы оказаться там, увидеть, как всё происходит у профессионалов, с кем-то потренироваться. Для меня это уникальный опыт, хоть на «Больших шлемах» пока не так хорошо сыграл. Всё равно стараюсь брать только позитивное из этого.

— Какие ближайшие карьерные планы? Есть ли понимание, когда получится дебютировать на уровне ATP?

— В ближайшее время буду играть в Азии три турнира на юниорском уровне. После этого закончу с юниорским теннисом и начну играть профессиональный тур до конца года, примерно до декабря. Потом буду делать большую предсезонку в Испании и переходить во взрослый теннис.

Конечно, хотелось бы сыграть ATP-турнир как можно раньше. В реальности, если мне нигде не дадут уайлд-кард, это будет в течение двух-трёх лет, когда я смогу войти в топ-300. Но надеюсь, что у меня получится это сделать раньше.