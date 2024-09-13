«На Синнера история с допингом бросила тень». Разбираем скандалы с агентом теннисистов

Только что завершился последний в году турнир «Большого шлема» — US Open. Победы в мужском и женском одиночных разрядах в Нью-Йорке одержали Янник Синнер и Арина Соболенко соответственно. Практически перед стартом соревнований итальянец оказался в центре допинг-скандала, но избежал дисквалификации. Известный спортивный агент Александр Островский в эксклюзивном интервью «Чемпионату» прокомментировал эту ситуацию вокруг лидера рейтинга ATP, подвёл итоги американского мэйджора, отреагировал на самые неоднозначные ситуации, произошедшие во время хардового ТБШ, высказался о своих подопечных — Анастасии Потаповой и Романе Сафиуллине, а также поделился мнением о серебре Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой на ОИ-2024 в Париже в парном разряде.

Титул Соболенко и «неуниверсальность» Швёнтек

— Хотелось бы начать с итогов недавнего US Open. В женской части соревнований победу одержала вторая ракетка мира Арина Соболенко. Стал ли для вас триумф белоруски в Нью-Йорке ожидаемым, учитывая её титул в Цинциннати перед стартом последнего мэйджора в сезоне?

— На мой взгляд, Арина была главным фаворитом этого турнира. И в целом победа белоруски более чем заслуженна и ожидаема, так как уровень её игры и мотивации был очень высок. От матча к матчу Соболенко только прибавляла на корте, показывая активную и разнообразную игру. К тому же у Арины уже был опыт выступлений на решающих стадиях турниров «Большого шлема», в частности, прошлогодний финал в Нью-Йорке. В этом году удалось добыть титул, с чем Арину от всей души поздравляю!

— А вот Швёнтек в четвертьфинале потерпела сенсационное поражение от Джессики Пегулы. После финала US Open — 2022 Ига ни разу не смогла добраться хотя бы до четвёрки сильнейших на ТБШ, кроме «Ролан Гаррос». Можно ли утверждать, что Швёнтек отнюдь не универсальный игрок в плане покрытий?

— Это утверждение в корне неверно. Ига Швёнтек как раз таки самый универсальный игрок в туре, и это подтверждается титулами самого высокого уровня независимо от покрытия. Другое дело, что ей больше всего подходит грунт, и именно на нём она представляет наибольшую опасность для соперниц. Но и на харде, независимо от континента, и на траве, она также показывает блестящие результаты. И, опять же, я бы не назвал поражение польской теннисистки в матче с Пегулой сенсационным. Джессика сейчас вышла на пик своей карьеры, что подтверждают её результаты. И если бы в финале была не Арина, думаю, американка бы одержала победу на домашнем мэйджоре.

Теннисный агент Александр Островский Фото: Из личного архива Александра Островского

— В последнее время та же Швёнтек жалуется на плотность в календаре, особенно в этом олимпийском сезоне. Права ли Ига? Какие оптимальные варианты можно было бы найти для того, чтобы немного разгрузить турнирный график представительниц WTA-тура? Фактически переход грунт-трава-грунт-хард случился один за другим без каких-либо перерывов или пауз.

— Эти претензии более чем обоснованны: календарь действительно очень плотный и тяжёлый. С одной стороны, есть над чем подумать в этом направлении, но в то же время девушки очень хорошо зарабатывают. Призовые каждый год растут, в среднем на 10-15% в год по самым средним подсчётам, так что есть ради чего играть. Такой благоприятной финансовой ситуации не было ещё 5-10 лет назад. Но, безусловно, переход с одного покрытия [на другое] – это большая нагрузка на организм игрока. Кто-то в туре принял решение пропустить Олимпийские игры, и это было правильно, как мы видим на примере результатов Арины Соболенко. Каждый игрок вместе с командой принимает решения, которые оптимально подходят ему.

Допинг-проблемы Синнера и скандалы с Калинской

— Многие посчитали, что женский финал US Open 2024 года между Соболенко и Пегулой был более ярким и драматичным, чем мужской титульный поединок между Синнером и Фрицем. Согласны ли вы с этим? Оправдал ли ваши ожидания матч между Янником и Тейлором?

— У меня лично не было никаких ожиданий относительно этого матча. Я был уверен, что Синнер достаточно легко победит, учитывая уровень игры его и Фрица. Для Тейлора – это большой успех: играть в финале, особенно на домашнем ТБШ. Но всё-таки американец не является игроком первой десятки. Его результаты нестабильны, и пока он всё же не конкурент таким игрокам, как Синнер, Джокович, Алькарас и Медведев. Поэтому тот факт, что Тейлор дошёл до финала, – это уже серьёзный успех. А для Янника это были очень принципиальный турнир и победа в свете его допингового скандала. Ему было важно показать качественный теннис и выйти победителем. В таких тяжёлых психологических условиях, под колоссальным давлением, он не сломался и добился желаемого результата.

— Раз затронули тему с Синнером, не могу не спросить ваше мнение по поводу допингового скандала. Как вообще отслеживают такие вещи в команде? Ведь запрещённое вещество всё равно не могло случайно оказаться в организме спортсмена…

— В том то и дело, что могло. Главный вопрос – как команда спортсмена такого масштаба, как Синнер, допустила такую ошибку? В целом нужно отметить, что это большой удар с точки зрения имиджа, который будет идти за ним шлейфом всю карьеру. Если верить сухим цифрам, то концентрация вещества в организме была обнаружена в совершенно несущественном количестве. Но факт такой был. У всех это на слуху, и на Янника эта история бросила тень, что для профессионального спортсмена очень плохо. И прежде всего с этим нужно будет справляться психологически. А с другой стороны, он показал, что, играя чистым, он всё равно добивается самых крупных побед и титулов. И уровень игры Синнера оспорить сложно.

Возвращаясь к вопросу «как это отслеживается в командах?». Обычно есть отдельный менеджер, который контролирует приём тех или иных препаратов, отслеживая это вместе с компетентными органами, которые занимаются вопросами допинга. И, говоря об игроках, с которыми я работаю — мы выстроили такую систему, когда игрок ещё и самостоятельно проверяет состав того, что он принимает. Нужно понимать, что никто другой, кроме тебя, в полной мере не несёт ответственность за твой организм и карьеру. В таком случае кажется, что вероятность подобных инцидентов можно снизить, а то и свести к нулю.

— Уже на самом US Open произошёл громкий скандал в матче между Калинской и Хаддад-Майей, где россиянку засудили в одном из игровых эпизодов даже после просмотра VAR. Как сделать эту систему более чёткой для того, чтобы избежать спорных и скандальных ситуаций в дальнейшем?

— Я считаю, что это недоработка организаторов и судейского корпуса. Не очень понятно, почему судья не получил видеоповтор с разных ракурсов. Решение было вынесено по картинке, на которой нечётко был виден второй отскок. Это исключительно организационная недоработка. Чтобы избежать повторения таких ситуаций, нужно повысить профессионализм тех людей, которые этим занимаются.

Теннисный агент Александр Островский Фото: Из личного архива Александра Островского

— На US Open был ещё один скандал с участием Калинской. Ник Кирьос оскорбил её публично перед самым мужским финалом, где за титул сражался парень Анны — Янник Синнер. Не пора ли внести какие-то правила по поведению вне корта, в соцсетях? Ведь это тоже своего рода психологическое давление, атака, которая может сказаться на результате встреч.

— Если говорить откровенно, то действительно был момент, когда Анна и Ник встречались и близко общались, поэтому в этой истории много личного. Такого рода вопросы сложно обсуждать со стороны, и не мне это делать. Но, безусловно, такие комментарии и правда оказывают психологическое давление и не красят Кирьоса. Можно ли как-то бороться с этим? Для этого есть компетентные организации, которые занимаются подобными ситуациями. И если те или иные действия будут противоречить кодексу правил, то соответствующие санкции будут приняты.

Срыв Путинцевой и ляп Крис Эверт

— Во время прошедшего US Open обсуждали, что Путинцева во время матча с Паолини повела себя некорректно с болгёрл. Юлия потом извинялась в соцсетях и говорила, что в тот момент у неё был психологический ступор, а её обвиняли во всех смертных грехах. Как здесь соблюсти равновесие? С одной стороны, фанатам надо понимать, что происходит на самом деле у игроков внутри (на душе, в голове), а с другой стороны, нельзя лезть в личную жизнь.

— Я общался с Юлией относительно этой ситуации и могу сказать, что она переживает из-за этого инцидента. Это было сделано на эмоциях, она была в каком-то смысле выключена из реальности, так как очень расстроилась из-за проигранного гейма. Со своей стороны Путинцева сделала всё, чтобы постараться сгладить эту ситуацию. И, опять же, если ты нарушаешь какие-либо правила, то должен понести наказание за это. Если нет, то нет. А принимать ли извинения – это личное дело человека, которому их принесли. На мой взгляд, не стоит глубоко разбирать эту ситуацию. Уровень напряжения, с которым сталкиваются все профессиональные спортсмены, очень высок, и нужно понимать, в каком состоянии была Юлия. К тому же, успокоившись после матча, она повела себя абсолютно правильно. Я считаю, что этот вопрос закрыт.

— По ходу турнира не всем поклонникам понравилось сравнение Крис Эверт. Она сказала, что Каролина Мухова играет как парень. Имеют ли право комментаторы и эксперты делать такое сравнение? Когда-то Тарпищева забанили за фразу про «братьев Уильямс». Есть ли место таким сравнениям в журналистике?

— Я понимаю, что Крис Эверт имела в виду: техника и игра Муховой похожи на то, как играют парни. В такой же теннис в женском туре, особенно на грунте, играет Ига Швёнтек. Я не вижу большой проблемы в этой не совсем корректной формулировке. И бан Тарпищева за известное выражение – это всё-таки тоже перебор. Но всегда нужно быть аккуратным и осмотрительным в своих словах, потому что некоторые фразы могут быть восприняты двояко.

Атака хейтеров и провал Рыбакиной

— В очередной раз на US Open была жара. Игроки страдали и мучились. Журналисты снова вспоминали фразу Медведева, что когда-нибудь кто-то умрёт на корте. Что надо сделать WTA, ATP и ITF, чтобы трагедии не случилось и теннисисты были здоровы?

— Да, действительно было тяжело: в Нью-Йорке стояла жара и высокая влажность. Я сам лично посетил турнир в этом году и подтверждаю это. Есть отдельный свод правил hit rules, который регулирует игру в экстремально жарких условиях, предусматривая дополнительное время на переходах и более продолжительный перерыв между розыгрышами. И если жара становится опасной для здоровья, то матчи прерывают. Всё это предусмотрено как на уровне ATP/WTA, так и на уровне ITF. Что-то дополнительно предлагать не имеет смысла.

Беатрис Хаддад-Майя получает медицинскую помощь от обслуживающего персонала из-за жары Фото: Peter van den Berg/Getty Images

— На старте турнира была неприятная история, когда Гарсия выложила сообщения хейтеров, которые желали ей много гадостей. Потом Хачанов долго извинялся за поражение в пяти сетах от Эванса. Как игроки переносят такие неприятные сообщения, угрозы? Обращаются ли теннисисты в какие-то организации, пытаются ли найти обидчиков? Слышали ли вы такие истории? Что нужно делать в этой ситуации: не обращать внимания на хейтеров или как-то бороться с ними?

— Каждый для себя выбирает, как действовать: можно обращаться в компетентные органы, жалуясь на нарушителей, что и рекомендуют делать ATP, WTA и ITF. В то же время можно не обращать внимания, так как хейт всегда был частью теннисного мира. Если у игрока есть время и силы бороться с этим, то почему нет? Но в целом, конечно, абсолютно ужасно получать такие сообщения. Теннисисты, будучи публичными людьми, регулярно с этим сталкиваются.

— Теннисная общественность сейчас обсуждает странную историю с чемпионкой Уимблдона Рыбакиной и её экс-тренером Вуковым. Представительница Казахстана в данный момент находится в плохой форме: на соревнованиях либо рано сходит с турнирной дистанции, либо же снимается. Бывший наставник Елены пропал из всех официальных списков. WTA, в свою очередь, молчит. Когда продолжается такое молчание, то всегда появляются инсинуации и домыслы среди фанатов. Что лучше в такой ситуации: молчать и порождать слухи или же игроки, их команда, организации должны как-то объяснять, что происходит?

— Дело в том, что я знаю достаточно хорошо Стефано Вукова. Он, безусловно, тренер высокого уровня, и за пять лет совместной работы с Еленой они добились высоких результатов. Что произошло между ними? Я не знаю. И если они вместе приняли решение не выходить с комментариями на публику, то это их выбор, который нужно уважать. Со временем, возможно, Елена даст какие-то комментарии.

Результаты Потаповой и разрыв с Шевченко

— Прокомментируйте выступление Потаповой в Нью-Йорке. Россиянка впервые в карьере пробилась в третий круг американского «Шлема», но уступила на этой стадии будущей полуфиналистке Муховой. Можно ли считать это выступление удачным?

— Думаю, что выступление можно назвать средним. Анастасия выполнила то, что должна была, но не прыгнула выше головы. Мухова, которая прошла Осаку и дошла так далеко по турнирной сетке, безусловно, была сложным соперником. Потапова неплохо играла против неё, однако для того, чтобы обыгрывать таких игроков, нужно ещё повышать свой уровень, о чём сама Настя знает. Сейчас она уступает таким игрокам по нескольким параметрам, и впереди очень много работы. Главное, что Настя настроена на работу, и, надеюсь, в будущем Потапова будет обыгрывать теннисисток такого уровня. Вообще, игра Каролины мне очень симпатична, и впечатляет то, как быстро она смогла вернуться после травмы. Уверен, что с таким уровнем игры она обязательно выиграет мэйджор.

— Какие турниры сыграет Потапова на оставшемся отрезке сезона? Какие цели стоят перед Анастасией на концовку 2024-го?

— Анастасия сыграет в Китае около пяти-шести турниров. В зависимости от результатов на «тысячниках» в Пекине и Ухане станет понятно, будет ли Потапова играть турниры более низкой категории. Сейчас Настя в топ-40, и задача — войти в тридцатку, чтобы получить посев в Австралии в следующем году. Так что главный фокус сейчас на крупных турнирах, которые начнутся уже совсем скоро. Сейчас Анастасия тренируется в нашей академии в Химках и затем вылетает в Китай, чтобы адаптироваться и готовиться к старту азиатской серии.

— Как прокомментируете разрыв Анастасии с Александром Шевченко? Я понимаю, что это личная жизнь, но она же влияет на результаты. С психологической точки зрения с ними сейчас всё в порядке?

— Я не комментирую личную жизнь игроков. И Анастасия, и Александр очень талантливые и целеустремленные, и они сами решат, что нужно для них вместе, а что для каждого по отдельности. С психологической точки зрения у них всё в порядке, а по вопросам личной жизни их лучше оставить в покое либо же они сами дадут комментарии, когда посчитают это нужным.

Олимпийское серебро и перспективы Сафиуллина

— А вот Сафиуллин не слишком порадовал российских фанатов тенниса, зачехлив ракетку во втором круге US Open. Вправе ли мы были рассчитывать на более успешный проход по сетке спортсмена в Нью-Йорке? Ведь в преддверии турнира Роман взял титул на «челленджере» в Кэри с довольно хорошим составом соперников.

— Роман не очень удачно выступил на US Open, рано закончив своё выступление. Безусловно, Сафиуллин получил уверенность после победы на «челленджере», но всё-таки это иной уровень турнира и противников. Во втором круге был непростой соперник в лице Маттео Арнальди, и Роман, к сожалению, не смог прыгнуть выше головы. Конечно, мы ждём, что на будущих «Шлемах» он будет проходить дальше по сетке, ведь уровень его игры позволяет это сделать.

— Поговорим об ОИ-2024. Как бы вы оценили выступление российских теннисистов в Париже? В частности, Веснина назвала чудом серебро Шнайдер и Андреевой в парном разряде.

— Я думаю, что в первую очередь нужно ещё раз отметить достижение Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой. Выиграть медаль в таких непростых условиях заслуживает похвалы и аплодисментов. Однако это не чудо, а результат большой работы спортсмена и команды. Жаль, что не получилось взять золото, но, значит, получится в следующий раз. Диана вообще проводит блестящий сезон. А Мирра, несмотря на свой юный возраст, не сбавляет темп и показывает впечатляющие результаты, не испытывая эффекта второго сезона.

— Тот же Сафиуллин принимал участие в ОИ-2024 и выступал в двух разрядах: одиночном и парном с Медведевым. В одиночке Роман уступил в третьем круге Алькарасу, а в эксклюзивном интервью «Чемпионату» после поражения от испанца признавался, что с такой версией Карлоса играть можно, но очень сложно. В каких аспектах игры Сафиуллину нужно добавить, чтобы на равных конкурировать с представителями топ-10 в будущем?

— Для того чтобы на равных конкурировать с представителями топ-10, нужно добавить стабильности во всех игровых элементах. Роман может обыгрывать теннисистов такого уровня, но, чтобы сделать это правилом, а не сенсацией, нужно проделать большой объём работы. Как раз над этим Сафиуллин и будет работать по ходу предсезонной подготовки. Мы все в него верим и будем ждать ярких результатов в новом сезоне.

— Тандем Медведев/Сафиуллин после Олимпиады 2024 года сыграл ещё и на «Мастерсе» в Монреале. Смогут ли отечественные болельщики в будущем увидеть эту пару на турнирах ATP?

— Конечно, смогут. Парням нравится играть вместе. Другое дело, что не всегда их график позволяет выступать ещё и в парном разряде, ведь каждый из них всё-таки больше фокусируется на одиночке. Но если будут возможности и силы, то мы обязательно будем наблюдать этот тандем на корте.

— Так правильно ли в итоге поступили Алькарас и Джокович, которые отдали все силы Олимпиаде и, по сути, пожертвовали выступлениям на US Open? Или же права была Соболенко, которая сказала, что осознанно не поехала в Париж ради Открытого чемпионата США и не жалеет о принятом решении?

— Решение каждого из профессиональных игроков очень сложно обсуждать. Я понимаю Джоковича, который всю карьеру шёл к олимпийскому золоту и расставил для себя приоритеты. Он добился своей главной цели на текущий момент, а значит, всё сделал правильно. Алькарас же, возможно, ещё не в полной мере оценивает свои возможности и силы, будучи готовым играть подряд множество матчей. Американская серия турниров как раз показала, что его ресурсы тоже не безграничны: он был несвежим и уставшим на корте. Наверное, можно говорить о том, что было главным фокусом для него. И если это олимпийская медаль, то тогда к нему нет вопросов. Их финальный матч с Джоковичем получился просто невероятным, и как минимум ради такого результата это решением было правильным.

Карлос Алькарас и Новак Джокович в финале ОИ-2024 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Говоря про Арину, отмечу, что она абсолютно верно расставила приоритеты, особенно учитывая нюансы с допуском на Олимпийские игры. Плюс в период Олимпиады у неё была травма, и она восстанавливалась в это время. Теперь при условии качественно проведённой азиатской серии у неё есть все шансы, чтобы завершить год лидером рейтинга WTA.