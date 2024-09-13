Федерер несёт убытки на Кубке Лэйвера. Там дикие цены на билеты, а Надаль отказался играть

Роджер владеет выставочным турниром, где завершил карьеру. В этом году в Берлине он второй раз подряд не получит прибыль.

С 20 по 22 сентября в Берлине пройдёт Кубок Лэйвера. Это выставочный турнир, основанный в 2017 году и названный в честь легендарного австралийского теннисиста Рода Лэйвера. Он проходит в формате «сборная Мира против сборной Европы», в каждой команде есть по шесть топовых игроков.

Вдохновителем создания Кубка Лэйвера является 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер. Швейцарец входит в группу управляющих соревнований вместе с бразильским миллиардером Хорхе Пауло Леманном и генеральным директором Australian Open Крейгом Тили. Именно на Кубке Лэйвера Федерер официально завершил карьеру в 2022 году. Недавно об этом знаковом моменте сняли документальный фильм.

С момента основания Кубок Лэйвера был коммерчески прибыльным турниром. В 2017 году дебютные соревнования провели в Праге. Финансовую отчётность организаторы не публиковали, но можно предположить, что они не остались в минусе. Тогда в столице Чехии выступали сам Роджер и его принципиальный соперник Рафаэль Надаль. Только на их именах прибыль фактически гарантирована, а ещё играла роль новизна турнира.

В 2018-м Кубок Лэйвера переехал в Чикаго. Федерер и группа управляющих получили прибыль в размере $ 2,1 млн. На корт из представителей «Большой тройки» вышли Роджер и Новак Джокович. В 2019-м турнир проходил в швейцарской Женеве. Доход на родине Роджера оказался не таким уж впечатляющим ($ 0,5 млн), но всё-таки благодаря участию Федерера и Рафаэля Надаля удалось не уйти в минус.

В 2020 году Кубок Лэйвера сорвала пандемия коронавируса, однако в 2021-м турнир вернулся в США. Представители «Большой тройки» в нём не участвовали, но это не помешало получить прибыль в размере $ 6,4 млн. Помог тот факт, что публика в штате Массачусетс не так уж избалована теннисом, в отличие от других видов спорта. Матчи проходили на знаменитой арене «TD Garden», вмещающей 20 тысяч человек. Зрители приходили смотреть в первую очередь на американцев Райлли Опелку и Джона Иснера, а в сборной Европы привлекали к себе внимание победитель US Open — 2021 Даниил Медведев и олимпийский чемпион Александр Зверев.

Роджер Федерер попрощался с теннисом на Кубке Лэйвера в 2022 году Фото: Julian Finney/Getty Images

Как упоминалось выше, Кубок Лэйвера – 2022 стал знаковым из-за завершения карьеры Федерера. В Лондон тогда съехалась вся «Большая тройка», а также любимец местной публики Энди Маррей. Была получена прибыль в размере $ 5,4 млн. Меньше Бостона, но тоже солидно.

После ухода Федерера из тенниса Кубок Лэйвера перестал приносить прибыль. В 2023 году турнир ушёл в минус на $ 2,4 млн. Никто из «Большой тройки» в Ванкувер не приехал. Состав участников был очень скромным по именам. Из представителей топ-10 рейтинга ATP играли только Андрей Рублёв, Каспер Рууд и Тейлор Фритц. Канадскую публику не привлекал даже тот факт, что сборная мира явно доминировала над сборной Европы и добыла итоговую победу со счётом 13:2.

Организаторы надеялись исправить ситуацию в 2024 году в Берлине. Для этого привлекли куда более именитых участников. За сборную Европы сыграют представители топ-10 Александр Зверев, Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Каспер Рууд и Григор Димитров, а также 12-я ракетка мира Стефанос Циципас. Изначально должен был приехать 22-кратный чемпион ТБШ Рафаэль Надаль, но в последний момент снялся (его заменил Димитров). Сборную мира представят Тейлор Фритц, Фрэнсис Тиафо, Бен Шелтон, Алехандро Табило, Франсиско Серундоло и Танаси Коккинакис. Двое последних заменили достаточно именитых Алекса де Минора (№11) и Томми Пола (№13), однако в целом количество звёзд в Берлине очень солидное. Тем более что капитанами команд будут легендарные Бьорн Борг и Джон Макинрой.

Кубок Лэйвера — 2024. Список участников

Однако агентство Companies House подсчитало, что Кубок Лэйвера в 2024 году всё равно понесёт убытки в размере $ 1,96 млн. Это было ещё до снятия Надаля, а после отказа испанца ситуация выглядит ещё более угрожающей. Основным фактором является сокращение количества проданных билетов на турнир. Минимальная цена составляет $ 300, а места у корта стоят около $ 5000. «Убер Арена» в Берлине может вместить до 17 тысяч зрителей, но немецкая публика не особо охотно раскупает билеты на теннис. Всё-таки их стоимость для выставочного турнира, где нет Федерера, Джоковича и теперь уже Надаля, слишком высокая.

К слову, Рафа снялся не из-за каких-то травм, а просто потому, что, как он сам сказал, решил уступить место более успешному в данный момент игроку х. Немного странная отговорка, особенно с учётом отказа приезжать в Берлин в последний момент. Это тоже не идёт на пользу репутации Кубка Лэйвера. Возможно, стоит увеличить призовой фонд. В последние годы он неизменно составляет $ 2,25 млн – шесть игроков победившей команды получают по $ 250 тыс., а проигравшие – по $ 125 тыс. Солидные деньги за три дня выставочного турнира, но того же Надаля или Джоковича они не особо впечатлят, как и некоторых других звёзд вроде первой ракетки мира Янника Синнера, а также снявшихся де Минора и Пола.

Федерер в прошлом году отмечал, насколько для него важен успех Кубка Лэйвера.

«Кубок Лэйвера — это особенный турнир. Здесь можно играть в команде с другими теннисистами и проводить с ними время, вместе ужинать, обедать, говорить о спорте весь день и просто подпитывать друг друга энергией. При этом Кубок Лэйвера помогает игрокам оставаться мотивированными и вдохновлёнными, чтобы идти дальше и делать великие дела, стремиться побеждать в любой ситуации», — заявил Федерер.

В первую очередь Кубок Лэйвера как-то незаметно пошёл не туда в плане коммерции. Федерер и остальная группа владельцев турнира особо не обеднеют от потери около $ 2 млн, но дело в престиже. Нужно что-то менять, чтобы снова генерировать прибыль. Для начала сделать более приземлённые цены на билеты и начать учитывать степень интереса к теннису в месте проведения соревнований. Возможно, самому Федереру стоит задуматься о том, чтобы вернуться на корт? Вряд ли он настолько растерял свои навыки, чтобы как-то совсем уж оконфузиться в выставочном турнире (в крайнем случае мог бы сыграть в паре). В Берлине совершать камбэк Роджеру уже поздно, но в следующем году в Сан-Франциско об этом можно подумать. Как и о попытке привлечь Джоковича и Надаля. В этом американском городе у Кубка Лэйвера точно появится отличная возможность снова приносить прибыль.