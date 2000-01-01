Хольгер Руне теперь на обложках книг!
14-я ракетка мира Хольгер Руне выпустил две книги о себе. В первой теннисист поделился историей профессионального пути. Второе издание — детская иллюстрированная книга о мировом теннисе и месте Хольгера в нём.
«Теннис — моя самая большая страсть»
Сам Руне ждал выхода в свет этих книг. «Теннис — моя самая большая страсть. Надеюсь, что книги принесут такую же радость и вдохновение всем, кто их читает», — написал теннисист в социальных сетях.
В Дании выпустили две книги о 14-й ракетке мира Хольгере Руне. Видео
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