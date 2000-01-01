В Дании выпустили две книги о 14-й ракетке мира Хольгере Руне. Видео

«Теннис — моя самая большая страсть»

Сам Руне ждал выхода в свет этих книг. «Теннис — моя самая большая страсть. Надеюсь, что книги принесут такую же радость и вдохновение всем, кто их читает», — написал теннисист в социальных сетях.