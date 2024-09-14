Рахимова проиграла в Гвадалахаре. Зато вышла в парный финал с Калашниковой из Грузии

В ночь с 13 на 14 сентября мск на турнире WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика) состоялись четвертьфинальные матчи. В восьмёрку лучших выбралась одна российская теннисистка, а именно 89-я ракетка мира Камилла Рахимова. В соперницах у неё оказалась колумбийка Мария-Камила Осорио-Серрано, замыкающая топ-80 мирового рейтинга.

Рахимова на турнире успела отметиться тем, что в первом круге повесила «баранку» сопернице, а во втором прошла Викторию Азаренко — двукратная чемпионка Australian Open, уступая 2:6, 0:3, снялась с поединка. А Осорио-Серрано в напряжённейшем матче, занявшем более трёх часов, выбила Веронику Кудерметову, которая вела 5:0 в решающем сете, но всё равно проиграла, побив себя ракеткой по голове по ходу партии.

Ранее Рахимова и Осорио-Серрано дважды играли друг с другом, однако обе встречи проходили не на харде, как сейчас, а на грунте. И в Белграде в 2021 году, и в Гамбурге-2023 сильнее оказалась колумбийка. В этот раз Камилла вновь потерпела поражение.

В первом сете Осорио-Серрано дважды выходила вперёд с брейком, но Рахимова в обоих случаях проводила обратный брейк. Судьба партии решилась на тай-брейке, на котором россиянка при счёте 6:5 в свою пользу упустила сетбол на приёме. Следующие два очка также выиграла колумбийка — 7:6 (8:6) за 1 час 3 минуты.

Начало второй партии Рахимова провалила — 0:4. Вернуться в борьбу она уже не смогла, несмотря на все старания. В следующих геймах Камилла выходила на брейк-пойнты, но упустила все шесть шансов вернуть хотя бы один брейк. И в восьмом гейме Осорио-Серрано реализовала первый же матчбол — 7:6 (8:6), 6:2 за 1 час 49 минут.

Отдохнув немного, Рахимова вышла на полуфинал в парном разряде, в который заявилась вместе с представительницей Грузии Оксаной Калашниковой. Их соперницами были британки Саманта Маррей и Эден Сильва. В первом сете Рахимова и Калашникова в пятом гейме сделали брейк на решающем очке. Следующие три гейма также заканчивались при 40-40, и в восьмом гейме британки смогли восстановить равенство — 4:4. Однако Камилла и Оксана тут же под ноль взяли чужую подачу, после чего подали на партию — 6:4 за 37 минут.

Во втором сете Рахимова и Калашникова быстро повели 3:0 с двумя брейками. Особенно удавался им приём, на котором они отдали лишь одно очко за два гейма. В четвёртом гейме они проиграли свою подачу, отдав решающий розыгрыш. Но добиться большего Маррей и Сильва не смогли, хотя однажды были близки к тому, чтобы сравнять счёт. В восьмом гейме Камилла и Оксана взяли решающий розыгрыш, и счёт стал 5:3. Принимая на матч, они заработали четверной матчбол, реализовать который удалось только на решающем очке — 6:4, 6:3 за 1 час 16 минут.

Второй полуфинал состоится в субботу, 14 сентября. В нём россиянка Ирина Хромачёва и Анна Данилина из Казахстана сыграют с испанкой Ивон Кавалье-Реймерс и украинкой Валерией Страховой.

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А на турнире WTA-250 в Монастире (Тунис) в пятницу, 13 сентября, состоялись полуфинальные матчи в парном разряде. Ещё после четвертьфиналов стало известно, что как минимум одна россиянка завоюет титул, поскольку во всех четырёх парах были наши соотечественницы. В первой встрече дня 17-летняя Алина Корнеева и Анастасия Захарова играли с белорусско-российским дуэтом Алёна Фалей/Елена Приданкина.

На старте матча соперницы обменялись брейками, после чего какое-то время держали подачу. В восьмом гейме Корнеева и Захарова воспользовались провалом Фалей и Приданкиной, взявших лишь очко на подаче, после чего подали на партию — 6:3 за 37 минут.

Во втором сете, как и в первой партии, теннисистки дошли до 3:3, сделав по одному брейку. В седьмом гейме Корнеева и Захарова ещё раз забрали чужую подачу и после этого уже не подпускали соперниц к брейк-пойнтам — 6:3, 6:4 за 1 час 18 минут.

А Анна Блинкова и египтянка Маяр Шериф встречались с боснийско-российской парой Анита Вагнер/Екатерина Яшина. Блинкова и Шериф весь матч владели ощутимым преимуществом. В первом сете они проиграли только одно очко на своей подаче — за четыре гейма. Сделав два брейка, Анна и Маяр подали на сет в седьмом гейме — 6:1 за 23 минуты. Во второй партии Блинкова и Шериф быстро довели дело до победы. После 2:2 они взяли четыре гейма подряд — 6:1, 6:2 всего за 51 минуту.

Таким образом, в парном финале турнира WTA-250 в Монастире Корнеева и Захарова сыграют с Блинковой и Шериф.