«Абсолютно заслуженно!» Шарапова обошла легенд и стремительно мчится в Зал славы тенниса

Мария победила именитых конкурентов в голосовании фанатов, а в комиссии у неё есть авторитетное лобби в лице легендарной Билли Джин Кинг.

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова заняла первое место в голосовании на включение в Международный зал теннисной славы в 2025 году. Мария опередила легендарных американских парников Боба и Майка Брайанов, а также канадца Даниэля Нестора.

Голосование болельщиков является одним из двух этапов отбора спортсменов в Зал славы. Далее слово за комиссией из журналистов, историков и членов Зала славы. Победив в голосовании болельщиков, Шарапова получит дополнительные 3% к общему количеству голосов. Чтобы войти в Зал славы, кандидат должен получить 75% голосов. Итоги будут объявлены в конце октября.

Победа Шараповой в голосовании болельщиков не вызывает удивления. Братья Брайаны выиграли фантастическое количество титулов в парном разряде. У Боба их 119 (из них 16 ТБШ), у Майка – 124 (из них 18 ТБШ). У Нестора 91 парный титул ATP за карьеру, в том числе восемь «Шлемов». Всё это впечатляет, но не делает их суперзвёздами тенниса первой величины. Парный разряд котируется заметно меньше одиночного, а узнаваемость братьев Брайанов и Даниэля Нестора в мире не такая уж высокая. Они на порядок уступают в популярности Марии Шараповой, которая известна даже тем, кто не особо интересуется теннисом.

Исключительно по достижениям на корте Шарапова тоже более чем заслужила место в Зале славы. Мария выиграла пять мэйджоров. В XXI веке больше взяли только Серена Уильямс (23), Жюстин Энен и Винус Уильямс (по семь). При этом Жюстин и Винус не смогли собрать карьерный «Шлем», в отличие от Марии. Энен так и не покорился Уимблдон, а Уильямс-старшая не брала Australian Open и «Ролан Гаррос». Энен включили в Зал славы в 2016 году. Винус тоже определённо там будет, но 44-летняя американка ещё не завершила карьеру, и придётся немного подождать.

Мария Шарапова Фото: Bryan Bedder/Getty Images

Шарапова зачехлила ракетку в 2020-м с 36 титулами WTA и статусом одного из главных символов женского тенниса в новейшей истории. Уже тогда можно было с уверенностью утверждать, что в какой-то момент она попадёт в Зал славы. Там представлены её менее успешные соперницы вроде Ким Клейстерс, Амели Моресмо, Ли На, и есть даже те, кто вообще не выигрывал ТБШ в одиночном разряде. Вопрос состоял лишь в том, сколько времени Марии придётся ждать этого момента. Прошло четыре года, прежде чем Шарапову включили в список кандидатов. У Серены Уильямс данный срок поменьше. Она ушла из тенниса в сезоне-2022, а войдёт в Зал славы в этом году. Но всё-таки достижения американки объективно мощнее, чем у россиянки.

Фактически нет сомнений, что официальное включение Шараповой в Зал славы состоится в 2025 году. Да, голосование болельщиков является не самой важной его частью и даёт относительно мало процентов в «общую копилку». Но, опять же, Мария добилась очень многого на корте, чтобы её проигнорировали.

Известный теннисный журналист Джон Вертхайм в соцсетях сообщил, что легендарная американская теннисистка Билли Джин Кинг написала открытое письмо в Комитет по голосованию Зала славы, лоббируя интересы Шараповой. Так что можно не сомневаться, что в следующем году Мария примет участие в торжественной церемонии в Ньюпорте, где и располагается Международный зал теннисной славы. К слову, братья Брайаны и Даниэль Нестор тоже наверняка будут там. В Зал славы часто включают несколько человек за год, так что им не должен помешать тот факт, что они уступили Шараповой в голосовании болельщиков.

«Вау! Поздравляю, абсолютно заслуженно!» — написал по итогам голосования болельщиков Майкл Джойс, бывший тренер Шараповой, которому вскоре определённо придётся ещё раз повторить своё поздравление.

Шарапова должна стать третьим представителем России в Зале славы. Ранее там оказались Марат Сафин (включён в 2016 году) и Евгений Кафельников (2019). Мария однозначно заслуживает составить им компанию, как и многим другим легендам тенниса. Для неё это очень почётно.

«Я невероятно благодарна болельщикам по всему миру, которые поддерживали меня во время голосования за моё включение в Международный зал теннисной славы. Для меня огромная честь попасть в Зал славы, а поддержка болельщиков делает это событие ещё более особенным», — сказала Шарапова по итогам голосования болельщиков.