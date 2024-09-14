Какой камбэк! Блинкова завоевала второй парный титул в карьере на фоне провала в одиночке

В субботу, 14 сентября, на турнире WTA-250 в Монастире (Тунис) состоялся финал в парном разряде. Ещё до матча было известно, что как минимум одна российская теннисистка станет чемпионкой. Анна Блинкова и египтянка Маяр Шериф играли с 17-летней Алиной Корнеевой и Анастасией Захаровой.

Обе пары не были сеяными, однако это не помешало им уверенно пройти по сетке. Особенно это касается Корнеевой и Захаровой, не проигравших ни одного сета за три встречи. И это при том, что Алина и Анастасия впервые играли в паре друг с другом!

Фаворитами противостояния считались Блинкова и Шериф. Анна была единственной из всех четырёх участниц, у которой перед финалом уже был титул в паре на уровне WTA. Правда, было это давно: в мае 2018 года Блинкова в паре с Ралукой Олару победила на грунте в Рабате. В активе Шериф было два поражения в двух парных финалах WTA, такая же статистика была у Захаровой, а Корнеева впервые в карьере получила шанс побороться за титул.

Несмотря на это, в начале встречи, проходившей в условиях сильного ветра, лучше выглядели Корнеева и Захарова. В первом гейме они взяли решающее очко, после розыгрыша которого Блинкова и Шериф спорили с судьёй на вышке — теннисистки не были согласны с решением линейного. Во втором гейме Алина и Анастасия сделали брейк под ноль. В пятом гейме Анна и Маяр восстановили равенство по брейкам, но на этом их успехи в первой партии закончились. Следующие три гейма выиграли Корнеева и Захарова, причём последний — на решающем очке. И за 30 минут забрали сет со счётом 6:2.

Во второй партии Блинкова и Шериф смогли перевернуть ход игры. Ключевым стало то, что они стали лучше проводить розыгрыши на второй подаче (50% против 11% в первом сете), а Корнеева и Захарова, напротив, на второй подаче не взяли ни одного очка из 10. Алина и Анастасия не взяли ни одного своего гейма. В шестом гейме они добились брейка, однако в седьмом Анна и Маяр оказались лучше на решающем очке — 6:1 за 32 минуты.

Судьбу титула призван был решить чемпионский тай-брейк (до 10 очков). В нём Блинкова и Шериф поначалу задавили соперниц своими атаками и выходами к сетке — 4:1. У Корнеевой ещё и подача не шла на фоне сильного ветра. Несмотря на это, они с Захаровой перестроили игру и сравняли счёт — 5:5. В дальнейшем теннисистки шли вровень, и всё решилось после 8:8. Алина и Анастасия чуть хуже действовали в розыгрышах, пробив в сетку и в аут, и Блинкова и Шериф победили с камбэком — 2:6, 6:1, [10:8] за 1 час 18 минут.

Так Блинкова завоевала второй парный титул в карьере на уровне WTA. Это может послужить ей утешением за неудачные выступления в одиночном разряде. Там у Анны уже девять поражений подряд.