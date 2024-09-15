Синнер и Калинская зажгли на вечеринке в Нью-Йорке. Фото влюблённой пары стало вирусным

Янник вряд ли хотел попадать в объективы камер, но не смог скрыть своё присутствие с Анной на Неделе моды.

Первая ракетка мира Янник Синнер стал чемпионом US Open, несмотря на допинговый скандал перед стартом турнира. Сохранять хладнокровие на корте Яннику помогали команда и близкий круг людей, в который входит его девушка Анна Калинская.

Российская теннисистка поддерживала итальянца на трибунах во время матчей решающих стадий американского турнира «Большого шлема», а после победы над Тейлором Фрицем в финале поцеловала своего парня.

Синнер стал более медийной личностью после начала отношений с Калинской, но всё ещё остаётся довольно закрытым человеком. Янник не желает активно выставлять напоказ личную жизнь. На его странице в соцсетях нет ни одного фото с Анной, все совместные снимки утекают в Сеть благодаря журналистам или каким-то другим людям.

Так было и в ситуации, когда Синнер и Калинская посетили вечеринку девушки-диджея Young Wavy Fox в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Вполне вероятно, никто бы не узнал о присутствии на ней Янника и Анны, если бы сама хозяйка мероприятия не опубликовала фото теннисной пары оттуда.

Посещение Недели моды стало своего рода традицией для чемпионов женского и мужского разрядов US Open. Белоруска Арина Соболенко отметилась там почти сразу после завоевания титула. Арина активно позировала перед фотографами вместе с бойфрендом Георгиосом Франгулисом, а также делала множество снимков с популярными моделями вроде Алессандры Амбросио и Пэрис Джексон на масштабном показе Off-White.

Соболенко и Франгулис несколько дней гуляли в Нью-Йорке, после чего отдыхали в Швейцарии и прямо сейчас вместе проводят время в Греции. Синнер к такой активности не готов. Он долго оставался в Нью-Йорке, а для посещения Недели моды выбрал достаточно нераскрученное мероприятие. Всё-таки Young Wavy Fox пока лишь врывается в мир музыки, на странице девушки в соцсети всего 24 тыс. подписчиков.

Вероятно, Янник в идеале вообще хотел, чтобы его и Калинскую на Неделе моды никто не заметил. Не получилось. Одно фото пары с мероприятия всё-таки есть. Именно из-за своей уникальности оно стало вирусным и чрезвычайно обсуждаемым среди фанатов тенниса в Сети.

В любом случае наблюдается явный прогресс в плане открытости Синнера после начала романа с Калинской, которая в данном аспекте более раскрепощена. Янник всё ещё не является яркой медийной личностью, но уже стал делать определённые шаги и прогрессировать в этом направлении.