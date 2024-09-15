«Не стремлюсь попасть на Итоговый чемпионат ATP». Джокович ошарашил фанатов выбором целей

После неудачного выступления на прошедшем US Open серб Новак Джокович снова вернулся на корт. В субботу, 14 сентября, 24-кратный чемпион ТБШ в Белграде за 45 минут разгромил грека Иоанниса Ксиласа в матче Мировой группы 1 Кубка Дэвиса — 2024 со счётом 6:0, 6:1. Таким образом, Джокович 15-й раз в карьере отдал в полном матче один гейм или меньше. После победы над 770-й ракеткой мира 37-летний спортсмен рассказал, как командные соревнования помогают повысить его мотивацию на последних этапах карьеры, назвал текущие приоритеты, а также объяснил, как составляет расписание турниров.

Общение с сербскими журналистами Новак начал со следующего заявления.

«Такие недели, как эта, представляют собой ещё одну мотивацию, они вдохновляют меня продолжать играть, они пробуждают бабочек в моём животе.

Последние пару лет у меня были проблемы с поиском дополнительной мотивации, которая раньше была «на автомате». Чтобы продлить карьеру, мне нужно получать удовольствие, нужно с умом выбирать турниры, в которых я буду играть», — признался Джокович.

Новак Джокович Фото: Zuma/TASS

Новак рассказал и о том, как составляет расписание соревнований.

«Обычно по ходу карьеры у меня была готова программа на шесть месяцев, но сейчас это уже не так, теперь всё более спонтанно. Мне нужно отдохнуть физически, эмоционально и морально, чтобы начать думать, что я хочу делать дальше, как, сколько и где», — добавил теннисист.

Напомним, после Кубка Дэвиса серб отправится в Софию, где проведёт выставочный матч с болгарином Григором Димитровым. Встреча состоится 17 сентября. Все 8800 билетов на эту игру были проданы всего за 10 минут ещё в середине прошлого августа. Далее Новак будет готовиться к выступлению на престижном «Мастерсе» в Шанхае, который стартует 2 октября. Отметим, что Джокович сыграет на этом «тысячнике» впервые за пять лет! Представитель Сербии является четырёхкратным чемпионом соревнований в Шанхае.

При этом Джокович успел ошарашить своих поклонников. Спортсмен заявил, что не сыграет на домашнем хардовом «250-тнике» в Белграде. Турнир в столице Сербии пройдёт в начале ноября 2024 года всего лишь за неделю до старта Nitto ATP Finals. Не секрет, что именно Итоговый чемпионат, где Новак побеждал рекордные семь раз, всегда являлся одной из главных целей теннисиста. Однако четвёртая ракетка мира успел заверить общественность, что на данном этапе карьеры его приоритеты уже изменились.

«Рейтинг сейчас не входит в число моих целей. Не стремлюсь попасть и на Итоговый чемпионат ATP. С другими турнирами покончено (улыбается). Не знаю, буду ли я играть на них в этом году или в будущем, но мои приоритеты – игра за сборную и ТБШ, всё остальное менее важно», — сказал Джокович.

Сейчас Новак находится лишь на девятой позиции в Чемпионской гонке на Итоговый турнир ATP в Турине, уступая идущему на восьмом месте Алексу де Минору всего 45 очков. Несомненно, знаменитый серб сможет попасть в восьмёрку сильнейших на Nitto ATP Finals. Не секрет, что мэйджоры в данный момент являются приоритетом для Джоковича, но несколько удивительно, что он почти списал со счетов Итоговый чемпионат, который, возможно, считается пятым по важности турниром после «Шлемов» для топ-теннисистов. Вероятно, что завоевание долгожданной золотой олимпийской медали на ОИ-2024 окончательно сместило приоритеты для Новака. Трудно поспорить с тем, что Кубок Дэвиса является более низкорейтинговым турниром, чем тот же Итоговый. При этом упрекать легенду мирового спорта в выборе главных соревнований трудно. Не зря ведь Джокович является GOAT.