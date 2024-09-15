Юная россиянка Корнеева вернулась спустя полгода после операции. И сразу побилась за титул

Удивительным получается начало карьеры у юной теннисистки Алины Корнеевой. Год назад молодая россиянка взяла два юниорских ТБШ и дебютировала на уровне WTA, через квалификацию прорвалась в основу взрослого Australian Open и затем взяла паузу. Всему виной оказалась травма запястья, а вместе с ней — операция и длительное восстановление.

И вот спустя почти полгода 17-летняя теннисистка вернулась в тур. И сделала это очень даже успешно.

На турнире серии WTA-250 в Монастире Алина ярко проявила себя в парном разряде. Вместе с Анастасией Захаровой они здорово прошли по сетке, выбили третьих сеяных и добрались до финала, где только на чемпионском тай-брейке уступили Анне Блинковой и Маяр Шериф (6:2, 1:6, 0:1 [8:10]). Но такой результат стоил Корнеевой долгих дней реабилитации.

Старт текущего сезона здорово сложился для молодой россиянки. Алина вышла победительницей из квалификации Открытого чемпионата Австралии, одержала дебютную победу в основе взрослого мэйджора и даже попала в историю: в Мельбурне впервые с 2005 года сразу три 16-летние теннисистки вышли во второй круг ТБШ. К Корнеевой в этой троице присоединились Мирра Андреева и чешка Бренда Фрухвиртова.

После AO Алина ещё раз успешно прошла через отборочный турнир – на этот раз в Хуахине – хоть в первом круге основы она и уступила китаянке Ван Яфань (2:6, 4:6). Третьими соревнованиями для Корнеевой в начале этого года стали состязания серии WTA-125 в Мумбаи. В первой половине февраля россиянка приехала в Индию, дошла до четвертьфинала, но перед ним снялась.

После турнира в Мумбаи Корнеева взяла паузу. В социальных сетях она делилась кадрами из Мадрида, постила видео с тренировок в Академии Рафы Надаля, но на соревнованиях не появлялась. 22 апреля Алина выложила фото с больничной койки и прояснила ситуацию.

«Последние турниры я пропустила не просто так. С февраля у меня начались проблемы с кистью. Обследования показали нестабильность сухожилия. После консультаций с моей командой и врачами было принято решение о проведении операции. Операция успешно прошла в Барселоне, но теперь меня ждёт тяжёлый период реабилитации. Точную дату возвращения на корт сказать сложно, но надеюсь, что смогу выступить на Уимблдоне. Спасибо всем за поддержку, я её очень ценю! Обещаю вернуться на корт ещё сильнее», — написала теннисистка.

Алина Корнеева Фото: Из личного архива Корнеевой

Частично восстановление Корнеевой прошло в Барселоне, где её однажды навестил Рафа Надаль.

В остальное время реабилитации Алина находилась в Москве. В социальных сетях она регулярно делилась фотографиями то из России, то из Испании.

К работе в спортзале Корнеева вернулась в июне. На корте россиянка появилась в середине июля. Это была её первая тренировка за пять месяцев.

Первый с февраля матч Корнеева провела только на прошлой неделе, 7 сентября. Алина попыталась пробиться через квалификацию в Монастире, где переиграла Мартину Кубку (6:4, 4:6, 6:2), но затем потерпела поражение от соотечественницы Марии Тимофеевой (2:6, 5:7).

До операции Корнеева поднималась вверх по рейтингу WTA. В феврале она добралась до наивысшей для себя 128-й строчки, но за время реабилитации опустилась до 233-го места.

Теперь Алине придётся восстанавливаться в рейтинге и вновь на каждом турнире биться за возможность выйти в основную сетку. Но со здоровым запястьем дела у юной россиянки должны пойти в гору.