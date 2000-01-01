Новак Джокович рассказал, что у его детей нет мобильных телефонов. Почему?

Новак Джокович не даёт своим детям использовать телефоны

Экс первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что он и его жена против телефонов у детей. Его младшей дочери Таре на прошлой неделе исполнилось семь лет, а сыну Стефану в октябре будет 10 лет. Серб объяснил свою позицию.