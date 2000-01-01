Новак Джокович не даёт своим детям использовать телефоны
Экс первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что он и его жена против телефонов у детей. Его младшей дочери Таре на прошлой неделе исполнилось семь лет, а сыну Стефану в октябре будет 10 лет. Серб объяснил свою позицию.
«Стадное чувство»
Новак рассказал, что сам был приучен к литературе и классической музыке. Сейчас привить такую любовь детям сложнее из-за гаджетов. «Если все что-то делают, включается стадное чувство. Но это не значит, что нужно ему следовать», — объяснил Джокович.
Какая реакция у детей?
Дети не в восторге! Тара и Стефан жалуются на отсутствие телефонов, потому что в школе у всех они есть, однако теннисист и его жена непреклонны в этом вопросе.
Новак Джокович рассказал, что у его детей нет мобильных телефонов. Почему?
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