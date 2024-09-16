Россиянка Хромачёва завоевала крупнейший титул в карьере. В этом ей помогла чемпионка ТБШ

В ночь с 15 на 16 сентября мск на турнире категории WTA-500 в Гвадалахаре состоялся финальный матч в парном разряде. До решающего противостояния на мексиканском «пятисотнике» добрались пары, в каждой из которых была российская теннисистка. Ирина Хромачёва объединила силы с представительницей Казахстана Анной Данилиной, а Камилла Рахимова выступила в тандеме с Оксаной Калашниковой из Грузии.



Участницы финала подтвердили свой статус третьих и четвёртых сеяных. Частично им помогло то, что первые две сеяные пары выбыли в первом же круге, то есть в 1/8 финала. Данилина и Хромачёва не проиграли ни одной партии за три матча, а Калашникова и Рахимова ограничились потерей одного сета. Камилла выступила и в одиночном разряде, но там ей не удалось преодолеть четвертьфинальный барьер.

Из всех участниц финала наиболее успешной в парном разряде является Данилина. В этом виде бывшая российская, а ныне казахстанская теннисистка дошла до финала Australian Open 2022 года, а на прошлогоднем US Open победила в миксте — статус чемпионки ТБШ ко многому обязывает. Данилина, бывшая 10-я ракетка мира, за карьеру завоевала шесть парных титулов WTA, причём предыдущий — не далее как в июле в Яссах, где её напарницей была та же Хромачёва. Ирина, прежде чем завоевать тот титул с Анной, выиграла четыре парных турнира WTA. Калашникова и Рахимова чуть менее успешны в этом виде тенниса. На двоих у них было девять титулов: шесть завоевала Оксана, три добыла Камилла.

Рахимова и Калашникова быстро захватили инициативу в матче. Они забрали первые четыре гейма, причём у Хромачёвой и Данилиной на этом отрезке был лишь один геймбол, да и тот на решающем очке. Ирина и Анна попытались догнать ушедших в отрыв соперниц, однако погоня не увенчалась успехом. В седьмом гейме, при 1:5, Камилла и Оксана упустили тройной сетбол, но в восьмом без проблем подали на партию — 6:2 за 29 минут.

Во втором сете Рахимова и Калашникова были близки к тому, чтобы закончить встречу в свою пользу. В пятом гейме они сделали брейк, затем уверенно держали подачу и за счёт этого получили возможность подать на матч при 5:4. Но не взяли ни одного очка! Следующие два гейма также выиграли Хромачёва и Данилина, причём в 12-м гейме их соперницы снова под ноль отдали подачу, — 7:5 за 43 минуты.

На чемпионском тай-брейке (до 10 очков) у Хромачёвой и Данилиной был огромный перевес. Свои мячи они не проигрывали, а сами сделали три мини-брейка. После того как счёт стал 9:3 в их пользу (шестерной матчбол!), Рахимова и Калашникова предприняли отчаянную попытку камбэка. Они отыграли четыре матчбола, однако на пятом Ирина и Анна закончили встречу, одержав волевую победу, — 2:6, 7:5, [10:7] за 1 час 26 минут.

Стоит отметить, что для Хромачёвой этот титул стал крупнейшим в карьере. Предыдущие свои трофеи Ирина добыла на турнирах категории WTA-250, а теперь впервые выиграла «пятисотник».