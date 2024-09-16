«Здесь давление ещё больше». Почему Медведеву нравится играть на Кубке Лэйвера

Даниил готовится во второй раз принять участие в престижном турнире. Три года назад он отметился историческим достижением.

В конце этой недели в Берлине пройдёт традиционный турнир под названием Кубок Лэйвера. Это выставочное мероприятие, за участие в котором теннисисты получают призовые, но не рейтинговые очки. Турнир появился в календаре ATP в 2017 году, и за всё это время в нём сыграли лишь двое россиян. Однако если Андрея Рублёва на этот раз не будет, то Даниил Медведев вновь в строю.

Для Медведева это будет второй опыт выступления на Кубке Лэйвера. В 2021 году Даниил помог сборной Европы разгромить сборную мира со счётом 14:1. Россиянин провёл лишь один матч, в одиночном разряде, обыграв представителя Канады Дениса Шаповалова — 6:4, 6:0. Должен был Медведев играть и в третий день, однако три одиночные встречи не были сыграны ввиду того, что команда Европы набрала необходимое для победы количество очков.

Примечательно, что тот матч с Шаповаловым был для Медведева первым в статусе чемпиона US Open. А 6:0 во втором сете стали первой «баранкой» в истории всего турнира! Так что россиянин уже вошёл в историю Кубка Лэйвера. «После US Open я не играл полторы недели. Обычно, когда бывает такая пауза, например, после предсезонной подготовки, мне нужно примерно две недели, чтобы начать чувствовать себя хорошо. Но когда ты выигрываешь турнир «Большого шлема» — это совсем другое состояние», — сказал Даниил на корте после матча.

В каждой сборной будет по шесть теннисистов — таким образом, у Медведева будет пять товарищей по команде. Самые статусные из них — четырёхкратный победитель ТБШ Карлос Алькарас, впервые принимающий участие в Кубке Лэйвера, и олимпийский чемпион Токио-2020 Александр Зверев.

«Для меня самое интересное в Кубке Лэйвера — это командный дух, потому что мне очень редко доводится играть в командных соревнованиях в теннисе. Карлос и Саша очень помогут нашей команде, потому что они одни из лучших игроков в мире. И я очень хочу попытаться вернуть команду Европы на победный путь», — приводит слова россиянина, сказанные в марте, пресс-служба ATP. Действительно, европейцы выиграли первые четыре розыгрыша Кубка Лэйвера, однако в последние два сезона побеждали представители остального мира.

Как водится, на турнире будут сыграны не только одиночные, но и парные матчи. Для Медведева выступления в парном разряде не являются приоритетом в карьере. В 2023 году он и вовсе не провёл ни одного матча в этом виде тенниса. Интересно, поставят ли Даниила в парный матч?..

Перед турниром Медведев отреагировал на шутливый комментарий одного из болельщиков, назвавшего Даниила лучшим парником в истории тенниса. Болельщик написал в соцсетях: «Лучший парный игрок в истории тенниса вернётся на следующей неделе», имея в виду грядущее выступление россиянина на Кубке Лэйвера – 2024.

«Увидимся в Берлине на следующей неделе!» — ответил Медведев на своей странице в социальных сетях и добавил забавный хэштег #doublesspecialist (парный специалист).

Даниил Медведев и Каспер Рууд на Кубке Лэйвера — 2021 Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Несмотря на выставочный характер турнира, давление здесь, по словам Медведева, даже выше, чем на других календарных соревнованиях, — именно в силу того, что каждый теннисист отвечает не только за себя, но и за команду. «Командные соревнования всегда несут в себе больше давления. Есть другие ребята, которые поддерживают тебя, и это хорошо, но, если ты начинаешь проигрывать в матче, думаешь: «Как они на меня смотрят? Неужели я действительно сильно проигрываю? Должен ли я сделать что-то лучше?» Так что это большое давление, и ты пытаешься с ним справиться.

В этом году у Европы довольно сильный состав, поэтому я бы сказал, что команда мира — аутсайдер», — цитирует Даниила пресс-служба Кубка Лэйвера.

Состав у европейцев и впрямь посильнее, чем у сборной мира (в скобках — место в рейтинге ATP):

Сборная Европы

Александр Зверев (Германия, 2)

Карлос Алькарас (Испания, 3)

Даниил Медведев (Россия, 5)

Каспер Рууд (Норвегия, 9)

Григор Димитров (Болгария, 10)

Стефанос Циципас (Греция, 12).

Сборная мира

Тейлор Фриц (США, 7)

Фрэнсис Тиафо (США, 16)

Бен Шелтон (США, 17)

Алехандро Табило (Чили, 22)

Франсиско Серундоло (Аргентина, 31)

Танаси Коккинакис (Австралия, 78).

«Это [командный статус] делает турнир ещё более интересным и конкурентным. Обычно подобного нет в течение года. Это единственное время в году, когда мы поддерживаем друг друга, ходим на совместные ужины, проводим время вместе», — говорит Медведев. При этом Даниил уверяет, что, как и на других турнирах, все ставят перед собой единственную цель — победить. «Мы все хотим победить. Когда мы все шестеро здесь, то хотим обыграть других шестерых, независимо от того, кто находится по другую сторону сетки», — сказал он.

А ещё россиянин рассказал, в чём заключается его роль в команде. «Я бы сказал, что самая главная роль — приносить очки. Но если говорить о личностных качествах… Надеюсь, я смогу привнести в команду немного спокойствия и невозмутимости», — сказал Медведев.

Расписание

Турнир пройдёт с 20 по 22 сентября. В первый и второй игровые дни будут сыграны по три одиночных и по одному парному матчу. Третий день начнётся с парной встречи, а затем, если потребуется, пройдут три одиночные игры. За победу в каждом матче в первый день команда получает одно очко, во второй — два, в третий — три. Команда, которая первой доберётся до 13 очков, объявляется победителем.

ATP. Кубок Лэйвера — 2024. Список участников.