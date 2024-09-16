Легендарный Беккер снова женился. Его избранница младше на 22 года и очень богата

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» Борис Беккер женился на своей девушке Лилиан де Карвальо Монтейро.

Для 56-летнего Беккера это третий брак. Монтейро младше легендарного немецкого теннисиста на 22 года, что никак не мешает им жить в полной идиллии.

Церемония бракосочетания Беккера и Монтейро прошла в итальянском курортном городке Портофино. На трёхдневном празднике присутствовало около 150 гостей. Среди них глава ATP Андреа Гауденци, бывшие футболисты Руд Гуллит и Паоло Мальдини, актёр Борис Коджо и другие.

Беккер не хотел делать церемонию слишком открытой для медиа, но всё-таки некоторые снимки со свадьбы просочились в Сеть благодаря гостям. В частности, фото Бориса и Лилианы поделилась бывшая немецкая теннисистка и тренер Барбара Риттнер, поздравив пару со знаменательным днём.

Борис Беккер и Лилиан де Карвальо Монтейро на свадьбе Фото: Из личного архива Барбары Риттнер

Кроме того, очень активным был Руд Гуллит. Легендарный футболист отлично провёл время в Портофино и публиковал много снимков с Беккером, Монтейро и гостями.

Среди прочего Гуллит пересёкся со своим бывшим одноклубником по «Милану» Паоло Мальдини.

Руд Гуллит и Паоло Мальдини на свадьбе Бориса Беккера Фото: Из личного архива Барбары Риттнер

И всё-таки вернёмся к главным героям праздника. Что нужно знать о новой избраннице Беккера? 34-летняя Лилиан де Карвальо Монтейро – известная в Италии пиар-консультант и менеджер по управлению политическими рисками. Пара начала встречаться в 2020 году. Она живёт и работает в Милане, но родом из небольшого африканского островного государства Сан-Томе и Принсипи.

У девушки три высших образования, она говорит на пяти языках. Её отец Виктор Монтейро занимал пост министра обороны Сан-Томе и Принсипи и баллотировался на пост президента в 2014 году, но проиграл на выборах. Лилиан происходит из влиятельной и богатой семьи, но она и сама вполне реализовалась в жизни. Это совершенно не тот случай, когда молодая девушка женится на более возрастном мужчине из-за денег.

Борис Беккер и Лилиан де Карвальо Монтейро Фото: Из личного архива Барбары Риттнер

Во-первых, финансовая состоятельность Беккера под вопросом. Беккер был признан банкротом в 2017 году с общей суммой долгов около £ 50 млн. В 2022-м в Великобритании легендарного теннисиста осудили на 2,5 года тюрьмы за сокрытие активов на $ 3 млн. Беккер провёл в заключении восемь месяцев, после чего его депортировали в Германию.

В мае 2024 года с Беккера сняли статус банкрота. Теннисист не смог полностью выплатить вышеуказанные долги на £ 50 млн, но суд пришёл к заключению, что он сделал всё возможное, чтобы рассчитаться с кредиторами. Прямо сейчас Борис уж точно не толстосум. В конце прошлого года он стал тренером Хольгера Руне, но проработал с молодым датчанином всего несколько месяцев и ушёл в феврале 2024-го. Сейчас Борис трудится экспертом на телевидении во время крупных теннисных турниров, так что обладателем космического состояния не является.

Важно отметить, что Беккер встречался с Монтейро в пик своего жизненного кризиса, а именно во время заключения в тюрьму. Многие девушки бросили бы столь проблемного человека, но Лилиан поступила иначе. После освобождения в декабре 2022 года Борис назвал Монтейро «любовью всей своей жизни» и отмечал, что «выжил в заключении благодаря её любви».

У Бориса Беккера четверо детей. Сыновья от первого брака с Барбарой Фелтус – Ноа (родился в 1994-м) и Элиас (1999) присутствовали на свадьбе отца в Портофино. Дочь Анна появилась на свет в 2000-м от неофициальных отношений с российской официанткой Анжелой Ермаковой. А в 2010 году во время второго брака с нидерландской моделью Лилли Керсенберг родился его младший сын Амадей. Стоит отметить, что Беккер отлично общается с бывшими жёнами, в том числе познакомил с ними и своими сыновьями Лилиан де Карвальо Монтейро.

Борис Беккер с сыновьями и Лилиан де Карвальо Монтейро Фото: Из личного архива Барбары Риттнер

Решится ли Беккер завести ещё одного ребёнка? Вполне вероятно, что ответ на этот вопрос утвердительный, несмотря на разницу в возрасте возлюбленных. Борис и Лилиан очень счастливы в отношениях, так что пополнение в семье легендарного теннисиста можно ожидать довольно скоро. Он давал явный намёк на это ещё после выхода из тюрьмы в 2022 году.

«Всё, что мотивирует меня, — это дети. Я надеюсь, что смогу счастливо провести остаток своей жизни с Лилиан в мире и спокойствии. Я счастлив, я мотивирован», — сказал Беккер.