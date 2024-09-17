«Я не сдамся!» Синнер переманил двух тренеров Джоковича и рассмешил его жену

Первая ракетка мира Янник Синнер объявил о начале работы с фитнес-тренером Марко Паничи и физиотерапевтом Улисесом Бадио. Паничи и Бадио ранее входили в команду 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича. Марко ушёл от Новака в апреле 2024 года, Бадио – в конце 2022-го.

«Добро пожаловать в команду, Марко и Улисес», – написал Синнер в соцсетях.

В конце августа Синнер уволил фитнес-тренера Умберто Феррару и физиотерапевта Джакомо Нальди из-за допинг-скандала. Янник посчитал, что именно их небрежность с мазью для лечения ран привела к попаданию в его организм запрещённого клостебола. Итальянец избежал серьёзного наказания, однако всё могло сложиться гораздо хуже.

Уход Феррары и Нальди не помешал Синнеру выиграть US Open – второй «Шлем» в сезоне после Australian Open. Тем не менее качественная замена Умберто и Джакомо напрашивалась. Янник выбрал проверенных профессионалов, которые помогали Новаку Джоковичу доминировать на корте в довольно почтенном для тенниса возрасте.

Итальянец Паничи начал неформально сотрудничать с Джоковичем в 2018 году, а с сезона-2019 вошёл в его штаб официально. Он пробыл в команде Новака более пяти лет. Джокович объявил об уходе Марко в апреле 2024-го, когда решил кардинально изменить окружение и среди прочего уволил тренера Горана Иванишевича.

«Спасибо, Марко. Какие удивительные годы сотрудничества у нас были! Мы достигли вершины, завоевали титулы, побили рекорды. Но больше всего мне понравились наши самые «обычные» дни тренировок в спортзале и за его пределами», — написал Джокович в соцсетях.

Новак Джокович, Марко Паничи, Улисес Бадио, Горан Иванишевич и агент Эдуардо Артальди Фото: Julian Finney/Getty Images

Сотрудничество действительно получилось успешным. Джокович выиграл 10 ТБШ с сезона-2019. В 2021-м и 2023-м он вообще чуть не собрал календарный «Большой шлем», но поражения от Даниила Медведева и Карлоса Алькараса в финалах US Open и Уимблдона соответственно сорвали великое достижение, которого теннисный мир не видел со времён Рода Лэйвера в 1969 году. И это при том, что Джоковичу уже было далеко за 30 лет. Паничи определённо хорошо работал над его физической подготовкой, так что возраст не стал помехой для серба.

Аргентинец Бадио был в команде Новака с мая 2017 года по конец сезона-2022. Улисес помог ему прийти в себя после тяжёлой травмы локтя и начать вновь штамповать победы на «Шлемах». При этом Бадио взаимодействовал с Паничи на протяжении почти всего времени сотрудничества с сербом.

Синнер определённо не прогадал со своим решением по фитнес-тренеру и физиотерапевту. Паничи и Бадио – едва ли не лучшие доступные варианты на этом рынке. Они помогли возрастному Джоковичу пребывать в отличной физической форме, а теперь поделятся своими секретами с молодым 23-летним Янником.

В теннисном сообществе приход Паничи и Бадио в команду Синнера встретили не без юмора. Двукратная чемпионка ТБШ Светлана Кузнецова иронично вспомнила допинг-скандала с Янником и выразила надежду, что новый физиотерапевт будет более аккуратно работать с мазями во избежание попадания в организм чего-то запрещённого.

«Янник Синнер официально представил новых членов своей команды — тренера по физподготовке Марио Паничи и Улисеса Бадио, который заменил того самого физиотерапевта Джакомо Нальди. Будем надеяться, что этот парень будет более внимателен с мазями. Оба специалиста раньше работали с Новаком Джоковичем», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Многие болельщики в соцсетях акцентировали внимание на том, что Синнер фактически «украл» тренеров у Джоковича. Да, Паничи и Бадио уже какое-то время не работают с Новаком, но Янник взял их во многом именно благодаря успешному опыту сотрудничества с сербом. В одну из таких дискуссий вмешалась Елена Джокович, жена Новака.

«Я не сдамся!» — шутливо написала Елена, сопроводив комментарий смеющимися эмодзи.

Конечно, Синнер не собирается «уводить» жену у Джоковича, поскольку счастлив в отношениях с российской теннисисткой Анной Калинской. Дело ограничится только его бывшими фитнес-тренером и физиотерапевтом. Их назначение могло быть воспринято более спокойно и одобрительно, но после допинг-скандала Яннику всё-таки приходится терпеть определённые подколы в свой адрес.