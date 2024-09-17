«Лучший тренер ударов в истории». Ушёл из жизни легендарный наставник Шараповой и Сампраса

Печальная новость пришла из США. На 86-м году жизни скончался легендарный теннисный тренер Роберт Лэнсдорп. Об этом сообщил известный журналист Джон Вертхейм. «Умер Роберт Лэнсдорп, такой недооценённый теннисный деятель и архитектор ударов, внёсший огромный вклад в игру многих ведущих игроков», — написал он на своей странице в соцсети.

В последние годы знаменитый специалист тяжело болел. Он вынужден был использовать кислородный баллон, призванный облегчить дыхание. Однако ещё в июле Лэнсдорп принял участие в посвящённом ему мероприятии, проведённом Ассоциацией тенниса США (USTA). Роберт пообщался с Трэйси Остин, одной из своих самых знаменитых учениц. Собственно, Лэнсдорп и стал известен широкой публике в 1979 году, когда его воспитанница Остин в возрасте 16 лет стала самой молодой в истории чемпионкой US Open.

Говоря о Лэнсдорпе, нельзя пройти мимо его уникального достижения. Он сделал то, чего до него не удавалось никому, — в разные годы работал с четырьмя игроками, становившимися впоследствии первыми ракетками мира в четырёх разных десятилетиях. Речь об Остин, Пите Сампрасе, Линдсей Дэвенпорт и Марии Шараповой. Также тренер работал с Анастасией Мыскиной, Анной Чакветадзе и многими другими американскими и европейскими теннисистами.

В первую очередь Лэнсдорп прославился своим умением ставить игроку удар с отскока, в частности форхенд — так называемый форхенд Лэнсдорпа. Специалист выступал за то, чтобы его ученики били по мячу стабильно мощно и плоско. В начале 1960-х годов Роберт и сам играл в теннис, но впоследствии сосредоточился на тренерской работе. В то наивное время он предпочитал тренировать игроков в общественных парках, отдавая им предпочтение перед частными клубами. «Меня считают чудаком. У меня нет академии. Я люблю работать один на один», — говорил он в интервью Tennis Channel.

Тренерская философия Лэнсдорпа, если иметь в виду чисто теннисные аспекты, заключалась в трёх вещах. «Стабильность, расположение на корте и сила удара. Это три вещи, которые должны быть у тебя. Если тебе не хватает чего-то одного — силы не будет. А если будешь стабильно класть мяч, то всё равно сможешь чего-то добиться. Это касается и женщин, и мужчин. Если сила есть, а стабильности нет, то никогда не добьёшься успеха. Поэтому, чтобы стать великим, нужно обладать именно этими качествами», — говорил он несколько лет назад для проекта Tennis Legends Legacy.

И, конечно, дисциплина: «Мой отец дисциплинировал меня. Он был справедлив. Люди думают, что я грубый, жёсткий парень. И это так. Но я справедлив… Чтобы создать великого игрока, сперва должна быть дисциплина. Забудь о таланте. Если нет дисциплины — ни в чём не преуспеешь… Все мои уроки основаны на дисциплине».

Роберт Лэнсдорп и Мария Шарапова Фото: Scott Halleran/Getty Images

Никто не расскажет о наставнике лучше, чем его бывшие подопечные. «Его манера ортодоксальная, но с результатами не поспоришь. Роберт такой громкий. Сразу чувствуешь его присутствие, когда выходишь на корт», — говорила Линдсей Дэвенпорт в интервью Tennis Channel.

Мелисса Гёрни, одно время входившая в топ-20, говорила, что Лэнсдорп стал для неё как второй отец. «Он был со мной на моём первом Открытом чемпионате Франции. Он для меня как второй отец. Даже когда я закончила играть, я думала: ему не будет до меня дела, потому что я больше не теннисистка. Но я звонила ему, мы разговаривали, и он давал мне наилучшие советы. Он уникален», — приводит слова Гёрни пресс-служба USTA.

Трэйси Остин вспоминала, что Лэнсдорпу не было равных в том, чтобы поставить игроку удар с отскока. «Роберт — важная составляющая моего успеха. Он делает тебя жёстче, сильнее, ментально крепче. Он лучший тренер в истории в том, что касается ударов с отскока», — приводит её слова Tennis.com.

«Роберт заложил основы моей игры. Он научил меня бить по мячу как следует. Мой форхенд в движении — это всё Роберт», — писал Пит Сампрас в автобиографии.

Одно из самых известных упражнений Лэнсдорпа называлось просто «20». В этом упражнении игрок бегает по всему корту и должен правильно отбить 20 ударов подряд. Отбил 19 и промазал? Начинай сначала.

«Во всех этих «пытках» был смысл. Всё делалось во имя философии, каждое упражнение имело причину, вело игрока к чему-то», — вспоминала Мария Шарапова в автобиографии.

Лэнсдорп, кстати, был одним из немногих представителей теннисного мира за пределами России, кто открыто вступился за Шарапову, когда в 2016 году Мария оказалась вовлечена в допинг-скандал. «Я не знаю подробностей. Но она сделала это не нарочно. Это невозможно. Она ни за что не стала бы обманывать. Ни за что на свете она не стала бы принимать допинг, зная, что это незаконно, особенно Мария с её имиджем. Её имидж безупречно чист, так что она не стала бы рисковать», — говорил тренер в интервью Daily Mail.

В 2013 году Лэнсдорп публично раскритиковал программу развития игроков USTA под руководством Патрика Макинроя, в соответствии с которой юные теннисисты в возрасте не старше 10 лет должны играть на кортах малого размера и облегчёнными мячами. Роберт указывал, что это «неправильно в отношении талантливых детей» и что Шарапова, Моника Селеш и сёстры Уильямс были конкурентоспособны на обычных кортах уже в семь лет.

А на US Open 2005 года Роберт сказал фразу, которая здорово характеризует его как личность. «Все знают, на что я способен, не так ли? Но я скажу вам вот что: никогда не будет никого, кто сможет сделать это так, как я. Никогда», — говорил он.