Циципас попробовал себя в роли футболиста. Видео
Стефанос Циципас решил попробовать себя в новом виде спорта — футболе. Перед матчем Серии А между «Дженоа» и «Ромой» (1:1) теннисист потренировал удары по воротам с линии штрафной.
Циципас попробовал себя в роли футболиста перед матчем Серии А. Видео
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