Циципас попробовал себя в роли футболиста перед матчем Серии А. Видео

Циципас попробовал себя в роли футболиста. Видео

Стефанос Циципас решил попробовать себя в новом виде спорта — футболе. Перед матчем Серии А между «Дженоа» и «Ромой» (1:1) теннисист потренировал удары по воротам с линии штрафной.