Серена Уильямс отжигает в слэме на концерте Green Day. Видео

Серена отжигает в слэме на концерте Green Day

Серена Уильямс, оказывается, настоящая рокерша. Теннисистка пришла на концерт Green Day и пошла отжигать в слэм, где обычно тусуются самые отвязные фанаты. Правда, всё было в VIP-зоне.