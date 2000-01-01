Серена отжигает в слэме на концерте Green Day
Серена Уильямс, оказывается, настоящая рокерша. Теннисистка пришла на концерт Green Day и пошла отжигать в слэм, где обычно тусуются самые отвязные фанаты. Правда, всё было в VIP-зоне.
Серена Уильямс отжигает в слэме на концерте Green Day. Видео
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