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Серена отжигает в слэме на концерте Green Day
Серена отжигает в слэме на концерте Green Day
Серена Уильямс, оказывается, настоящая рокерша. Теннисистка пришла на концерт Green Day и пошла отжигать в слэм, где обычно тусуются самые отвязные фанаты. Правда, всё было в VIP-зоне.
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Серена Уильямс отжигает в слэме на концерте Green Day. Видео
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