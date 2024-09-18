Кудерметова впервые с апреля прошла 2-й круг! В дерби с Самсоновой она целовала ракетку

На «пятисотнике» в Сеуле победы также добилась младшая сестра Вероники. Удачный матч на пути к 1/4 финала провела и Шнайдер.

На турнире серии WTA-500 в Сеуле стартовали матчи второго круга с участием российских теннисисток. За выход в четвертьфинал в сегодня, 18 сентября, поборолись Екатерина Александрова, Диана Шнайдер, Людмила Самсонова и сёстры Кудерметовы.

Соревнования в Сеуле проходят с 2004 года. За это время они четырежды покорялись россиянкам: Марии Шараповой (2004), Марии Кириленко (2008), Алисе Клейбановой (2010) и Екатерине Александровой (2022). Действующей чемпионкой турнира, который только в этом году получил уровень WTA-500, является Джессика Пегула. Титул американка на этой неделе не защищает.

Побороться за трофей Сеула в этом году предстояло пятерым российским теннисисткам, которые успешно преодолели первый круг. Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Диана Шнайдер на правах первой, второй и четвёртой сеяных соответственно прошли стартовый матч без борьбы. Вероника Кудерметова одержала победу над Чжан Шуай — 6:4, 6:3, а её младшая сестра Полина переиграла Присциллу Хон — 7:5, 6:4.

Кудерметова-младшая пробилась в основную сетку в Сеуле как лаки-лузер. Для неё это второй турнир уровня WTA в сезоне: удачно она прошла через отборочные соревнования в Руане, где в первом же круге уступила Каролине Плишковой. На всех турнирах «Большого шлема» Полина выбыла в квалификации.

Полина Кудерметова Фото: Lukas Schulze/Getty Images for ITF

В прошлом году Кудерметова-младшая добралась в Сеуле до четвертьфинала. Побороться за повторение этого результата Полине (163) предстояло с соотечественницей Екатериной Александровой (31).

Их встреча началась в довольно быстром темпе, розыгрыши завершались в несколько ударов, а обе теннисистки не могли нащупать стабильную и надёжную игру. Чуть больше суеты было у Александровой: сыпались ошибки на задней, летели двойные. В шестом гейме Екатерина отдала свою подачу, со злости бросила ракетку и стала переговариваться со своим боксом. Кудерметова тем временем старалась то тактически переигрывать соперницу, то играть на удержание и выжидать неточностей от Александровой. Екатерина подарила оппонентке ещё одну подачу, а вместе с ней и сет. Первая партия со счётом 6:2 осталась за Полиной.

Екатерина Александрова Фото: Robert Prange/Getty Images

Начало второго сета оказалось немного провальным для Кудерметовой: пропал победный настрой и рассыпалась подача. У обеих теннисисток в этой партии было много невынужденных ошибок – и если в первой половине сета ими чаще отличалась Полина, то во второй половине неточности посыпались со стороны Екатерины.

Александрова не смогла подать на партию при счёте 5:4, после чего взяла в сумме всего три очка.

Затяжной второй сет и матч в целом остались за Кудерметовой-младшей — 6:2, 7:5. В четвертьфинале Полина сразится с победительницей встречи Айла Томлянович — Беатрис Хаддад-Майя.

Следом на корт вышла Диана Шнайдер (16), ей в соперницы досталась Кэрол Чжао (272). Россиянка и канадка встретились впервые.

Шнайдер комфортно чувствовала себя с самого начала матча, быстро забирала свои подачи и сопротивлялась на приёме. При счёте 1:2, 40:30 на подаче Чжао стал капать мелкий дождь. Судья на вышке взяла паузу, вызвала супервайзера, но меньше чем через 10 минут приняла решение продолжить игру. Дождь завершился, а корт остался сухим и безопасным.

Сложным стал для Шнайдер седьмой гейм. Трижды Диана отыгрывала брейк-пойнты соперницы, находилась под давлением, но надёжные действия в розыгрышах позволили ей сохранить равенство по счёту и оставить эту мини-партию за собой. Следом россиянка взяла подачу соперницы, под ноль закрыла свой гейм и завершила сет в свою пользу — 6:3.

Начало второй партии оказалось для Шнайдер немного тернистым. Она сделала брейк, но сразу после этого будто приклеилась ногами к корту и под ноль отдала свою подачу. Благо спад не затянулся. Тут же Диана включилась, вновь брейканула и вышла с преимуществом вперёд. Ни разу больше россиянка не подпустила соперницу к брейк-пойнтам. Чжао к тому же сама отдала двойной ошибкой партию и встречу в целом. Диана за 1 час 11 минут одержала победу со счётом 6:3, 6:3.

Шнайдер впервые играет в Сеуле, поэтому не защищает очки, а только набирает и продвигается вверх в рейтинге WTA. В лайв-рейтинге Диана уже занимает наивысшую для себя 15-ю строчку. В случае победы на турнире она получит шанс приблизиться к топ-10.

Соперницей Шнайдер в четвертьфинале будет Марта Костюк.

Во втором за день российском дерби поучаствовали Вероника Кудерметова (44) и Людмила Самсонова (15). Для девушек эта встреча стала седьмой, ранее в их противостоянии со счётом 4-2 вела Вероника. На турнире в Сеуле россиянки выступили впервые.

Неудачным старт встречи выдался для Самсоновой, она не сразу нащупала свою игру, допустила несколько невынужденных на задней и позволила Кудерметовой сделать брейк. Однако долго удерживать преимущество Вероника не смогла – в четвёртом гейме хоть и отыграла несколько брейк-пойнтов соперницы, но всё же отдала свою подачу. К концовке первого сета Кудерметова стала оказывать больше давления на Людмилу, не стеснялась выходить вперёд и завершать розыгрыши в несколько ударов. Уверенность Вероники позволила ей забрать не самую простую стартовую партию со счётом 6:4.

Второй сет оказался неудачным для Самсоновой с самого начала. Не помог даже перерыв в подтрибунном помещении после первой партии. Кудерметова, напротив, показывала высокий уровень тенниса и строила игру вокруг уязвимостей соперницы. А их во втором сете оказалось слишком много. Мало было уверенности в действиях Людмилы. Вероника же поймала кураж, повела 4:1 и даже, активно подбадривая себя, поцеловала ракетку.

Вероника Кудерметова Фото: скрин из трансляции

Тут же у Кудерметовой, правда, начались проблемы на своей подаче. Появились нервы, переговоры с боксом, стук той же ракетки, которая ещё недавно получила от своей хозяйки поцелуй. На эмоциях Вероника позволила сопернице отыграть один брейк. Хотя следом перевела нервы в игровую злость, провела несколько отличных комбинаций, вновь вынудила Самсонову совершить пару ударов в сетку и вышла подавать на матч при счёте 5:2. Всё получилось у Вероники со второй попытки — 6:4, 6:2.

Кудерметовой впервые с апрельского турнира в Чарльстоне удалось пройти дальше второго круга. Переживая спад в одиночке, Вероника неплохо выступила в паре, вместе с Чань Хаочин добравшись до третьего круга на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, а также до полуфинала на US Open. И хоть в парном рейтинге россиянка поднялась до рекордной 25-й строчки, в одиночном Вероника опустилась до 44-й позиции.

Побороться за прежние результаты Кудерметовой предстоит в четвертьфинале Сеула, где она встретится с победительницей встречи Аманда Анисимова — Виктория Томова.

На этой неделе несколько россиянок заявились на турнир серии WTA-250 в Хуахине. 20-летняя Татьяна Прозорова (219) и 28-летняя Ксения Ласкутова (366) пробились в основную сетку через квалификацию, но потерпели поражения в первом круге. Татьяна уступила Тамаре Зиданшек — 6:2, 3:6, 1:6, а Ксения проиграла Наде Подорошке — 1:6, 0:6. Других россиянок в сетке в Хуахине не осталось.

При этом российские теннисистки продолжают борьбу на «пятисотнике» в Сеуле. Турнир продлится до воскресенья, 22 сентября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».