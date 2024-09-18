Григор и Новак от души развлекались в Софии, но нашлось место разговору и на довольно серьёзную тему допинг-скандала.

Димитров у себя на родине вырвал победу у Джоковича. А ещё жёстко наехал на Синнера

33-летний болгарский теннисист Григор Димитров сейчас переживает вторую молодость. Григор входит в топ-10 рейтинга ATP, стабильно неплохо выступает на крупных турнирах.

В ближайшее время Димитров вместе с другими звёздами тенниса выступит на Кубке Лэйвера, а перед этим он у себя на родине сыграл выставочный матч с Новаком Джоковичем и отлично провёл время с именитым другом-соперником.

Болгария – далеко не самая теннисная страна в Европе. В конце сезона в столице государства Софии проводится турнир ATP категории 250, но звёзды первой величины на него не приезжают. Однако некоторые из них готовы сделать исключение по ходу сезона ради наиболее именитого теннисиста этой страны Григора Димитрова. Болгарская публика вживую увидела игру 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича благодаря его дружбе с Григором. Визит легенды тенниса состоялся прямо на день города Софии.

Григор Димитров и Новак Джокович в Софии Фото: Из личного архива Новака Джоковича

«Воссоединился с моим болгарским братом», — написал Джокович на своей странице в социальных сетях сразу после прилёта.

На фоне визита в Болгарию Джокович заинтересовался местной культурой. Новаку особенно запала в душу песня на болгарском языке под названием «Луда по тебе» («Без ума от тебя») певицы Камелии.

Перед выставочным матчем Димитров и Джокович провели тренировку для детей из болгарских теннисных клубов, поучаствовали в мероприятиях благотворительного фонда Григора. А потом сразились на корте. Димитров победил Джоковича со счётом 6:4, 2:6, [10:6]. В первом сете Григор отыграл брейк, вторую партию провалил, но затем дожал соперника на чемпионском тай-брейке.

На трибунах присутствовали экс-игрок «Барселоны» Христо Стоичков, бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов, тренер софийского «Левски» Станислав Генчев и другие известные в Болгарии персоны не только из мира спорта.

Новак Джокович, Димитар Бербатов и Григор Димитров Фото: Из личного архива Димитара Бербатова

Все они и рядовые зрители остались довольны зрелищем, которые подарили им теннисисты. Во время игры Григор и Новак не только демонстрировали свои навыки на корте, но и устраивали шоу. В частности, танцевали и снимали с себя одежду, развлекая публику (особенно её женскую часть).

Джокович ведёт 12-1 в официальных личных встречах с Димитровым, но в Софии на корте при всём веселье никакой «игры в поддавки» не было.

«Матч не был договорным. Ничего подобного. Мы заранее условились, что тот, кто проиграет, заплатит определённую сумму. Я в Софии всего второй раз, впервые приехал сюда в 2012 году. Очень приятно снова посетить город. Мы с Григором дружим, занимаемся теннисом уже много лет. Четыре года назад он приехал на Адриа Тур в Белград, а я пообещал ему однажды навестить Софию для матча с ним. Я рад, что могу помочь его фонду и инициативам. Чувствую удовлетворение и позитивную энергию от моего приезда в Болгарию. Мы сыграли много матчей, говорим на сербском, болгарском и английском языках. Мы знаем друг друга много лет, уважаем друг друга. Я называю его своим болгарским братом», — заявил Джокович.

Новак Джокович и Григор Димитров развлекают публику в Софии Фото: Кадры из видео

Димитров высказывался в похожем ключе, но его также попросили прокомментировать довольно серьёзную тему — допинговый скандал Янника Синнера. Григор, в отличие от других игроков топ-10, говорил довольно жёстко и прямо заявил о двойных стандартах в деле итальянца.

«Как я уже говорил в Нью-Йорке, больше всего меня поразило, как проходил процесс по этому делу. Есть игроки, которые столкнулись с абсолютно другим подходом и процедурами, и это заставляет задуматься о двойных стандартах. Да, по сути, это двойные стандарты. Мы видим это и в других видах спорта. Это не секрет. Но я считаю очень странным то, как разворачивалось дело Янника, хотя я давно в туре и многое видел. Мы знаем всё изнутри – особенно как проходят турниры», — сказал Димитров.

Похоже, серб не лукавил по поводу серьёзности борьбы на корте. Форма 37-летнего Новака сейчас далеко не оптимальная. На недавнем US Open он вылетел в третьем круге, а Григор дошёл там до четвертьфинала. Да, в рейтинге ATP Джокович остаётся четвёртой ракеткой мира и опережает Димитрова. Но в конце сезона Новаку предстоит защищать много очков, в том числе 1500 баллов за прошлогодний титул на Итоговом в Турине. Вполне возможно, Григор закончит сезон-2024 на более высокой позиции, чем Новак. Недавно серб дал понять, что сейчас ему интересны только турниры «Большого шлема» и Кубок Дэвиса.

Джокович признался, что зарядился положительной энергией в Болгарии. Димитров тоже много веселился и пребывает в отличном настроении. После матча Григор и Новак праздновали день города в ночном клубе. Джокович снова пел на болгарском, а Димитров танцевал с ним рядом.

Новак Джокович и Григор Димитров в ночном клубе Фото: Кадры из видео

Джокович после визита в Софию какое-то время может отдохнуть с семьёй. Он заявлен на «Мастерс» в Шанхае, который стартует 2 октября. Возможно, Новак снимется с этого турнира и досрочно завершит сезон, лишив себя шансов попасть на Итоговый. У Димитрова график более плотный. Григор сразу после вечеринки с Джоковичем вылетел в Берлин, где 20 сентября начнётся Кубок Лэйвера. А затем поедет на серию азиатских турниров, которую пропускать не собирается.