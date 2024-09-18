«Лучшие игроки победят». Федерер предсказал успех команды Медведева на Кубке Лэйвера

Кубок Лэйвера немыслим без Роджера Федерера. 20-кратный чемпион ТБШ стоял у истоков организации этого наполовину выставочного (потому что без рейтинговых очков), наполовину официального (потому что входит в календарь ATP) турнира. В 2022 году Федерер закончил карьеру, сыграв на Кубке Лэйвера, — в слезах были все причастные. Роджер больше не выйдет на корт в качестве действующего игрока, но продолжает оставаться послом мероприятия.

Перед стартом очередного «издания» Кубка Лэйвера Федерер пообщался с журналистами на пресс-конференции, ответив на самые разные вопросы. У швейцарского Маэстро нет сомнений, что титул достанется сборной Европы, которая выиграла первые четыре Кубка Лэйвера, после чего дважды подряд уступила. За европейский коллектив, противостоять которому будет команда остального мира, выступят сразу три представителя первой пятёрки мирового рейтинга: Александр Зверев (2), Карлос Алькарас (3) и Даниил Медведев (5). А в сборной мира имеется лишь один представитель топ-10 — американец Тейлор Фриц (7).

«Сборная Европы в этом году очень сильна, она хорошо укомплектована. Высота низкая (в этом году турнир пройдёт в Берлине. — Прим. «Чемпионата»), что, по моему мнению, позволит лучшим игрокам победить. Я думаю, что мы — я всегда говорю «мы», потому что я из Европы, — в одиночных матчах мы явные фавориты. Знаю, в сборной мира сейчас отличные игроки, которые играют очень хорошо. Но всё равно думаю, что большинство матчей в одиночном разряде выиграет сборная Европы. А вот в парном разряде, я чувствую, большинство матчей возьмёт сборная мира», — сказал Федерер.

Роджер рассказал, что с нетерпением ждёт встречи с Карлосом Алькарасом. Ввиду огромной разницы в возрасте (22 года!) Федерер и Алькарас не сыграли друг с другом ни одного официального матча. Да и совместная тренировка была всего одна. Вспоминая её, швейцарец рассказал забавную историю. «Я почти не знаю Карлоса Алькараса, поэтому мне очень любопытно увидеть его игру в первый раз. Я тренировался с ним только один раз на Уимблдоне, когда он был ещё юниором, а на следующий день мой тренер спросил: «Хочешь ещё размяться с ним?» Я ответил: «Нет, всё в порядке, я лучше разомнусь с его тренером, игроком моего поколения, Хуаном Карлосом Ферреро». На этой неделе я смогу извиниться перед Карлосом», — засмеялся Роджер.

Роджер Федерер на Кубке Лэйвера — 2024 Фото: Maja Hitij/Getty Images

По словам Федерера, нынешний Кубок Лэйвера станет особенным для Александра Зверева — по той причине, что пройдёт на домашней для него арене в Берлине. Интересно, что Зверев и Федерер — самые титулованные игроки в истории турнира. Александр четырежды становился чемпионом, Роджер — трижды. «Мне кажется, что это будет для него большим событием, как это было для меня, когда я играл в Женеве в Швейцарии», — сказал Федерер.

Кубок Лэйвера, к слову, регулярно меняет прописку. Помимо Женевы, упомянутой Роджером, турнир проходил в Праге, Чикаго, Бостоне, Лондоне и Ванкувере. В 2025 году лучшие теннисисты Европы и мира соберутся в Сан-Франциско, а в 2026-м вернутся в Европу — город ещё предстоит определить. И это только начало расширения географии! «Считаю, что мы должны поехать в Азию, в Южную Америку, продолжать движение, ездить не только в Северную Америку», — говорит Федерер.

Это не единственные изменения, которые ожидают турнир. На протяжении всех семи лет бессменными капитанами команд являются легендарные Бьорн Борг и Джон Макинрой, возглавляющие команду Европы и сборную мира соответственно. Однако с 2025 года их сменят Янник Ноа и Андре Агасси. «Я хочу, чтобы на этой неделе они были по-настоящему счастливы и ни в коем случае не грустили… Уверен, что это будет замечательная неделя. Я всегда буду благодарен им, всегда. Надеюсь, Джон и Бьорн всегда будут возвращаться в качестве друзей Кубка Лэйвера и первых капитанов, и их нужно всегда чествовать, потому что это легенды нашего спорта», — признал Роджер.

Джон Макинрой и Бьорн Борг на Кубке Лэйвера — 2023 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

На другой пресс-конференции Федерера попросили назвать победителя следующего турнира «Большого шлема», то есть Australian Open — 2025. По мнению Маэстро, о шансах Рафаэля Надаля трудно сказать что-то определённое, а главные претенденты на победу — Янник Синнер, Карлос Алькарас и Новак Джокович. «Насчёт Рафы мы не знаем, это ещё предстоит выяснить. Мне сложно делать прогнозы относительно Рафы, поскольку в этом году он не так много играл в теннис. Новак, выиграв Олимпиаду и отыграв, скажем так, целый сезон, не ушёл из-за травм.

Он решил играть меньше, что нормально, когда становишься немного старше. Чувствую, у него есть шансы в будущем. С нетерпением жду Австралии, где пройдёт следующий турнир «Большого шлема». Думаю, он определённо будет одним из фаворитов, наряду с Синнером и Алькарасом», — считает Роджер.

В заключение Федерер дал важный совет Звереву, который дважды выходил в финалы ТБШ, но до главного титула пока не добрался. «Я вижу игрока, который играет слишком пассивно, слишком оборонительно в наиважнейшие моменты. «Я думаю, он должен напомнить себе, что нужно стараться не быть слишком пассивным. И тогда, мне кажется, он сможет добиться чего-то действительно великого», — сказал он.