Арина подаёт пример по совмещению отдыха с активными тренировками. У неё отличные шансы отнять лидерство у Швёнтек к концу года.

Соболенко тусит с бойфрендом по всему миру. А как же борьба за звание первой ракетки?

Вторая ракетка мира Арина Соболенко очень активно проводит последние полторы недели после победы на US Open. Сначала Арина отметила титул на турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке вместе с бойфрендом Георгиосом Франгулисом.

Затем они улетели в Швейцарию, а вскоре уже гуляли на курортах Греции. Франгулис при этом ещё и успел слетать в Италию на матч футбольной Лиги чемпионов, а Арина в это время усиленно тренировалась с целью ударно завершить концовку сезона и сместить Игу Швёнтек с первого места в рейтинге WTA.

Соболенко позволила себе немного отдыха после победы на US Open. Несколько дней она пребывала в Нью-Йорке, где вместе с Франгулисом сходила на Неделю моды и отпраздновала его день рождения. А через несколько дней пара отправилась в Швейцарию.

Арина и Георгиос надеялись подышать горным воздухом и насладиться местными пейзажами, но сделать это, вероятно, в полной мере не удалось. Соболенко в соцсетях публиковала фото и видео со Швейцарии, по которым можно понять, что они с Франгулисом приехали в страну в разгар дождей.

Арина Соболенко после Нью-Йорка отдыхала в Швейцарии Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Зато последние дни Арина и Георгиос сполна получают удовольствие от совместного отдыха. Они пребывают в Греции. Георгиос родился в Бразилии и всю жизнь прожил там, но сохраняет связь со своей исторической родиной, где у него осталось много близких. Он познакомил Арину с ними.

Стоит отметить, что после титула US Open Соболенко не слишком следит за диетой. Арина не скрывала, что грешила калорийной и сладкой пищей. Соболенко и Франгулис публиковали много фото из ресторанов и других мест, где они едят мясные стейки, торты и тому подобное.

Арина Соболенко и Георгиос Франгулис после US Open не всегда следили за диетой Фото: Из личного архива Георгиоса Франгулиса

Арина позволила себе немного вольностей, но всё-таки форму запускать она не собирается. 17 сентября теннисистка сделала следующий пост в соцсетях.

«Забыла всем вам рассказать! Я вернулась к тренировкам давным-давно, лол», — написала Соболенко и добавила три смайлика, смеющихся до слёз.

Может показаться, что Соболенко шутит, однако она привела доказательства активных занятий на корте и в тренажёрном зале, разместив соответствующее видео в соцсетях. Теннисистка тренируется вместе с Франгулисом, но в Грецию с ней приехал и её тренер Антон Дубров.

Арина Соболенко и Антон Дубров на тренировке в Греции Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Бойфренд может делать послабления во время занятий, однако тренер следит за тем, чтобы всё было как положено. Он поставил перед Ариной амбициозную цель – стать первой ракеткой мира по итогам сезона-2024.

«В первую очередь нужно быть в форме и здоровой, потому что восстановление требует времени. Наша главная цель – закончить сезон на высокой ноте. Сейчас можно говорить о борьбе за первую строчку, закончить год первой – это очень крутая цель. Выступление в Нью-Йорке отняло много сил и эмоций, поэтому прежде всего нужно понять, как бістро восстановиться. Потому что у всех есть цели, и все говорят: «Я хочу выиграть четыре «Шлема» и закончить год первой». Это крутая цель, и её можно достичь, но требуется время», — заявил Дубров в недавнем интервью The National.

Дубров при этом понимает, что подопечную нужно не только нагружать. Арина полноценно наслаждается отпуском вместе с Франгулисом. Они купаются в море, ходят в рестораны и просто веселятся в свободное от тренировок время.

Арина Соболенко и Георгиос Франгулис Фото: Из личного архива Арины Соболенко

За полторы недели Соболенко поколесила с парнем по всему миру. Из США отправилась в Швейцарию, затем — в Грецию.

Франгулис при этом ещё и успел съездить в Италию на матч футбольной Лиги чемпионов «Милан» — «Ливерпуль».

Георгиос Франгулис на футбольном матче в Италии Фото: Из личного архива Георгиоса Франгулиса

Как Соболенко удаётся совмещать отдых с возлюбленным и тренировки? Всё благодаря профессиональной команде во главе с Антоном Дубровым и самому Франгулису, который тоже ведёт активный образ жизни. Георгиос – бразильский бизнесмен, руководящий компанией по производству здорового питания Oakberry. А ещё он профессиональный автогонщик, так что должен поддерживать себя в форме. Почему бы при этом не тренироваться вместе с девушкой, когда есть возможность?

Уже очень скоро отпуск Соболенко и Франгулиса закончится. Арина заявлена на хардовый «тысячник» в Пекине, который пройдёт с 25 сентября по 6 октября. Там же выступят Ига Швёнтек, Джессика Пегула, Елена Рыбакина и другие представительницы топ-10 рейтинга WTA.

Арине очень важно удачно выступить на этом и других турнирах азиатской серии. В чемпионской гонке она отстаёт от Швёнтек на 410 очков. Отыграть такой дефицит и стать первой ракеткой мира по итогам года вполне реально с учётом доминирования Арины на харде и уязвимостей Иги на данном покрытии в последнее время. Франгулис наверняка будет поддерживать Соболенко на трибунах. Это послужит для Арины дополнительным стимулом в попытках решить амбициозную задачу.