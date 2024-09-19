Касаткина выиграла первый матч после US Open. И побьётся в Сеуле с чемпионкой ТБШ

В четверг, 19 сентября, на турнирах ATP и WTA в Азии прошли сразу пять матчей с участием российских теннисистов/теннисисток. Три встречи состоялись в Чэнду. Соревнования в этом китайском городе проводятся с 2016 года, хотя с 2020-го по 2022-й Чэнду выпал из календаря из-за пандемии и её последствий. Первым чемпионом турнира стал Карен Хачанов — для россиянина тот титул стал первым в карьере на уровне ATP. А в прошлогоднем финале Александр Зверев одержал волевую победу над Романом Сафиуллиным.

В этот раз Хачанова в сетке нет — Карен сыграет в Ханчжоу. Первые два номера посева получили итальянец Лоренцо Музетти и итальянец Александр Бублик. Они, как и третий и четвёртый сеяные, получили bye в первом круге. А вот россияне Роман Сафиуллин (8), Павел Котов и Алибек Качмазов (Q) вынуждены были начинать борьбу с 1/16 финала.

22-летний Качмазов, располагающийся в середине третьей сотни мирового рейтинга, редко выступает на турнирах ATP. До Чэнду он не появлялся в основных сетках на профессиональном уровне в 2024-м, а всего на его счету была всего одна победа в пяти матчах. Его сегодняшним соперником стал американский теннисист Александр Ковачевич, 72-я ракетка мира.

Качмазов начал встречу с брейка и до последнего гейма в первом сете не подпускал соперника к брейк-пойнтам. Подавая на партию при 5:4, россиянин начал с 0:40, но после этого выиграл пять очков подряд, а вместе с ними и сет — 6:4 за 46 минут.

Во второй партии Алибек тоже сразу повёл с брейком, затем имел ещё шансы взять подачу оппонента, но упустил все пять брейк-пойнтов. А в шестом гейме Ковачевич ответил своим брейком — 3:3. После этого теннисисты без брейк-пойнтов дошли до тай-брейка, на котором Качмазов отыграл два сетбола, и в итоге реализовал первый же матчбол — 6:4, 7:6 (9:7) за два часа. Выиграв второй матч в карьере на уровне ATP, Алибек упал на колени и закричал от радости.

Во втором круге Качмазов сразится с 90-й ракеткой мира из Японии Таро Дэниэлом, выбившим итальянца Лоренцо Сонего (6) — 6:4, 7:5.

Павел Котов, занимающий 61-е место в рейтинге ATP, вышел на корт с австралийцем Кристофером О'Коннеллом, 75-й ракеткой мира. В прошлом году Котов в сложном матче обыграл О'Коннелла в четвертьфинале Марракеша — 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:3). В этот раз Кристофер взял реванш у Павла.

В первом сете Котов неудачно играл на приёме. У него не было ни одного брейк-пойнта; более того, в последних трёх чужих геймах он не смог взять ни одного очка. А на своей подаче у россиянина порой возникали трудности. В первом гейме он смог уйти с брейк-пойнта, а вот в пятом его соперник сделал брейк, которого в итоге хватило для победы в партии — 6:4 за 39 минут.

Во втором сете Павел тоже ни разу не добрался до брейк-пойнтов, хотя под ноль проиграл всего один гейм. У О'Коннелла тоже было не так много шансов забрать чужую подачу, всего два до счёта 5:5 включительно. А в 11-м гейме Кристофер сделал брейк с 30:0 на подаче оппонента, после чего подал на матч — 6:4, 7:5 за 1 час 39 минут.

Сафиуллин, располагающийся на 56-й строчке в мировой классификации, играл с итальянским ветераном Фабио Фоньини — 37-летний теннисист идёт 79-м в рейтинге. В первой партии Сафиуллин действовал активнее возрастного итальянца, чаще ошибался, но и виннерсы у него проходили также чаще. В середине сета теннисисты обменялись упущенными брейк-пойнтами, а в восьмом гейме Фоньини допустил две двойные ошибки, что помогло россиянину добиться брейка. В девятом гейме Роман под ноль подал на матч — 6:3 за 37 минут.

Во втором сете, казалось, Сафиуллин должен дожать Фоньини. Всё к этому и шло, поскольку россиянин первым сделал брейк. Однако итальянец смог сделать обратный брейк, а в 10-м гейме Роман занервничал на своей подаче, выдал серию ошибок и в довершение всего — двойную на сетболе. И Фабио перевёл матч в третий сет — 6:4 за 43 минуты.

Решающую партию Сафиуллин также начал плохо — 0:2. После этого Роман наконец-то сумел переломить ход игры. Россиянину удался обратный брейк, а после седьмого гейма он сам повёл 4:3 с брейком. В девятом гейме он не использовал матчбол на приёме, затем, подавая на матч, получил 0:30, но больше не отдал ни одного очка — 6:3, 4:6, 6:4 за 2 часа 9 минут.

Во втором круге Сафиуллин сразится с 19-летним китайцем Шан Цзюнчэном. Тот в первом раунде прошёл знаменитого Кея Нисикори, экс четвёртую ракетку мира, — 6:4, 6:4.

На новом турнире в Ханчжоу (Китай), появившемся в календаре только в этом году, свой матч первого круга провёл Аслан Карацев, в соперниках у которого оказался итальянец Маттия Беллуччи — оба теннисиста сейчас не входят в топ-100. Помимо Карацева, в сетке есть ещё Карен Хачанов, получивший второй номер посева, а первый сеяный — Хольгер Руне.

Стоит напомнить, что с 2023 года эти китайские турниры (год назад вместо Ханчжоу был Чжухай) начинаются в среду, а финалы проходят во вторник. Это связано с расширением сетки шанхайского «Мастерса» с 56 до 96 участников — данный турнир теперь занимает не одну неделю, как до 2023-го, а почти две.

В первом сете Беллуччи уже в третьем гейме вырвался вперёд с брейком. Какое-то время итальянец держал подачу, но в шестом гейме Карацев впервые вышел на брейк-пойнты и воспользовался вторым шансом взять подачу соперника — 3:3. Однако Маттия тут же сделал второй брейк, после чего спокойно додержал преимущество — 6:4 за 48 минут.

А второй сет Карацев провалил. За всю партию, продолжавшуюся всего 22 минуты, он взял лишь пять очков, из них лишь одно — на приёме. И Беллуччи победил с «баранкой» — 6:4, 6:0 за 1 час 10 минут.

А на турнире WTA-500 в Сеуле закончились матчи второго круга. Первая ракетка России Дарья Касаткина, возглавившая посев, играла с американкой Хейли Баптист. Касаткина, проводившая первую встречу после Открытого чемпионата США, идёт 13-й в рейтинге WTA, а Баптист располагается в начале второй сотни. О вчерашних матчах с участием российских теннисисток читайте в отдельном материале.

В первом сете у Баптист не шла подача, за исключением одного гейма. На старте встречи соперницы обменялись брейками, после чего Касаткина под ноль взяла чужую подачу. В седьмом гейме россиянка сделала второй брейк, причём американка изрядно ей помогла, допустив четыре двойные ошибки. Подать на партию при 5:2 Дарья не смогла, отдав гейм с 30:0, после чего Хейли подала под ноль. Однако вторую возможность закрыть сет Касаткина не упустила — 6:4 за 41 минуту.

В начале второй партии Баптист смогла навязать борьбу Касаткиной, но все ключевые розыгрыши остались за россиянкой. В первых трёх геймах Дарья дважды оформила брейк, а на своей подаче ещё и брейк-пойнт отыграла. В четвёртом гейме американка отыграла один брейк, но нацелиться на камбэк Касаткина ей не позволила. Более того, в седьмом гейме Дарья сделала третий брейк за партию и при 5:2 подала на матч — 6:4, 6:2 за 1 час 17 минут.

В четвертьфинале Касаткина сыграет с чемпионкой US Open 2021 года Эммой Радукану. Британка победила китаянку Юань Юэ (8) — 6:4, 6:3.