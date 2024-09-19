Спорт 20 сентября: самые яркие спортивные события дня — на одной странице. Не пропустите!

Топ-матчи пятницы: «Авангард» — «Авто» в КХЛ, россияне в теннисе и футбол

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 20 сентября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 8:00*: Полина Кудерметова (Россия, LL) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 3), Сеул, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: увидим ли мы в Сеуле дерби сестёр Кудерметовых?

Младшая сестра Вероники Кудерметовой, 21-летняя Полина, пробилась в основу Сеула в статусе лаки-лузера и уже повторила свой рекорд на турнирах WTA, дойдя до 1/4 финала. До этой стадии она добралась ровно год назад на том же турнире. Теперь, чтобы побить свой рекорд, ей необходимо справиться с третьей ракеткой соревнований Беатрис Хаддад-Майей, которая на семь лет её старше. Ранее теннисистки друг с другом не играли, а победительница сразится в полуфинале с кем-то из пары Виктория Томова — Вероника Кудерметова.

🎾 11:00*: Дарья Касаткина (Россия, 1) — Эмма Радукану (Великобритания), Сеул, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Касаткина с чемпионкой ТБШ?

Дарья Касаткина успешно стартовала на «пятисотнике» в Сеуле и теперь за место в полуфинале турнира сразится с чемпионкой ТБШ Эммой Радукану. Теннисистки ранее встречались дважды, и в обоих случаях сильнее была россиянка — в Остраве-2022 и в Истбурне-2024. Победительница нового матча сразится дальше с кем-то из пары Диана Шнайдер — Марта Костюк.

🏒 12:30: «Адмирал» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 сентября 2024, пятница. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: получится ли у «Динамо» преодолеть провал старта сезона?

«Адмирал» в предыдущей игре назабивал «Куньлуню» семь голов, повторив рекорд клуба, а теперь ждёт в гости ещё одну команду из Западной конференции. Московское «Динамо» на старте сезона выглядит неважно, если не сказать, что откровенно проваливается – четыре поражения при двух победах. И с «моряками» бело-голубые всегда играют сложно, а тут ещё и на Дальнем Востоке. Получится ли у москвичей переломить ситуацию или подопечные Леонида Тамбиева возьмут верх?

Плющев видит в неудачах «Динамо» организационные ошибки: Бывший тренер сборной России назвал причины провала московского «Динамо» на старте сезона

🎾 14:30*: Бу Юньчаокэтэ (Китай, WC) — Карен Хачанов (Россия), Ханчжоу, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Хачанов сыграет на новом китайском турнире?

Карен Хачанов начинает турнир в новом для тенниса городе Ханчжоу, ставшем наследником соревнования в Чжухае, которое в прошлом сезоне выиграл как раз россиянин. Карен в рамках второго круга сразится с обладателем уайлд-кард Бу Юньчаокэтэ. Ранее теннисисты друг с другом не встречались, а победитель сыграет в 1/4 финала с кем-то из пары Михаил Кукушкин — Александр Шевченко.

🏒 16:30: «Авангард» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 сентября 2024, пятница. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Авангард» прервать серию поражений?

Омичи резво начали сезон, несмотря на травмы ряда ключевых игроков, и добились трёх побед кряду, после чего последовало три поражения – от «Амура» по буллитам и в основное время на выезде от «Сибири» и «Салавата Юлаева». Но теперь «Авангард» вернулся домой и будет принимать «Автомобилист», а значит, есть хорошие шансы прервать серию неудач, ведь екатеринбуржцы в этом сезоне на выезде пока не выигрывали.

⚽️ 19:30: «Ротор» — «Черноморец» Новороссийск, Первая лига, 11-й тур

Интрига: включится ли одна из команд в борьбу за повышение?

«Ротор» и «Черноморец» после 10 туров Первой лиги располагаются в середине турнирной таблицы. До лидеров — всего пара очков. Так что любая победа приближает как «Ротор», так и «Черноморец» к группе претендентов на повышение. А отобрать очки у прямого конкурента важно. Так что одна из команд может осуществить это уже в пятницу.

Как прошёл прошлый тур Первой лиги? Петреску: могу лишь порадоваться за Гуллита

⚽️ 21:00: «Аль-Иттифак» — «Аль-Наср», Саудовская Аравия — Про-Лига, 4-й тур

Интрига: «Аль-Наср» начнёт побеждать стабильно?

«Аль-Наср» не очень удачно начал сезон: всего одна победа и две ничьих. Луиш Каштру уволен с поста главного тренера, а вместо него приехал Стефано Пиоли. Получится ли у итальянца быстро вернуть команду на победный путь? Впереди — тяжёлая игра с «Аль-Иттифаком», стартовавшим с трёх подряд побед. Да и состав у команды не самый слабый. За неё выступают Жоржиньо Вейналдум, Мусса Дембеле, Секо Фофана, Карл Токо Экамби и экс-вингер ЦСКА Витиньо. Хорошая проверка для Криштиану Роналду и компании.

Попрёт ли у «Аль-Насра» с новым тренером? Официально «Аль-Наср» объявил о назначении Стефано Пиоли новым главным тренером команды

⚽️ 21:45: «Верона» — «Торино», Серия А, 5-й тур

Интрига: экс-тренер «Спартака» продлит успешный старт с «Торино»?

Паоло Ваноли признали лучшим тренером августа в Серии А. Поработал в «Спартаке» — получил буст по карьере. Правило, работающее уже не первый год. Однако «Торино» действительно выглядит здорово и способно включиться в борьбу за еврокубки. В 5-м туре туринцы едут в гости к нестабильной «Вероне». Никто не гарантирует три очка, но на победу «Торино» претендовать обязан. Иначе весь стартовый блеск быстро померкнет.