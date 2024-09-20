Россиянин Качмазов вышел в дебютный четвертьфинал. Он впервые выиграл два матча за турнир

В пятницу, 20 сентября, на турнирах ATP-250 в китайских городах Чэнду и Ханчжоу начались матчи второго круга. Первым запуском играл российский теннисист Алибек Качмазов, в соперниках у которого был японец Таро Дэниэл. Качмазов, пробившийся через квалификацию, в первом раунде прошёл американца Александра Ковачевича, а Дэниэл выбил итальянца Лоренцо Сонего, шестого сеяного, — 6:4, 7:5.

Фаворитом противостояния считался Дэниэл. Японец замыкает топ-90 рейтинга ATP, а Качмазов располагается в середине третьей сотни. Но это не помешало россиянину одержать победу, причём без потери сета. В стартовой партии, правда, Дэниэл первым взял чужую подачу, однако Качмазов провёл обратный брейк — 3:3. После этого игроки взяли по три своих гейма и перешли к тай-брейку, на котором Алибек проиграл первое очко, на своей подаче, а затем взял семь розыгрышей подряд — 7:6 (7:1) за 52 минуты.

Ну а во втором сете Качмазов владел подавляющим преимуществом. В трёх своих геймах он проиграл только два очка, а сам сделал три брейка, не упустив ни одного брейк-пойнта. В седьмом гейме Алибек принял на матч — 7:6 (7:1), 6:1 за 1 час 22 минуты. У россиянина весь матч хорошо шла подача, и он закончил встречу с восемью эйсами в активе, не допустив при этом ни одной двойной ошибки. На протяжении всей игры у Качмазова проходили классные виннерсы из разных участков корта. Условия в Чэнду — город находится на высоте 500 м над уровнем моря — поспособствовали победе Алибека с его плоскими ударами по мячу.

Выиграв этот матч, Качмазов побил сразу два личных рекорда. До турнира в Чэнду на его счету были одна победа и четыре поражения на уровне основных сеток турниров ATP. Таким образом, Алибек впервые вышел в четвертьфинал на уровне ATP. Во-вторых, он впервые выиграл более одной встречи в основной сетке.

В четвертьфинале Качмазова ожидает третий номер посева Николас Харри, занимающий 28-е место в мировой классификации. А в субботу, 21 сентября, свой матч 1/8 финала проведёт Роман Сафиуллин, восьмой сеяный.

В Ханчжоу свой поединок второго круга сыграл Карен Хачанов, второй сеяный. Хачанов провёл первый официальный матч после US Open, где он выбыл в первом же круге. Сегодняшним соперником россиянина был китайский теннисист Бу Юньчаокэтэ (WC), 124-я ракетка мира.

У Хачанова сразу же пошла подача, проходили и эйсы. А в четвёртом гейме Карен удачно отработал на приёме и, проиграв лишь одно очко, сделал брейк — 3:1. Развить успех россиянину не удалось: он позволил Бу сделать обратный брейк, хотя имел геймбол, после чего китаец, подавая, сравнял счёт — 3:3.

Во второй половине партии расподавался и Бу (по восемь эйсов у каждого в первом сете), и ни у кого из соперников не было и намёка на брейк-пойнты. Всё закономерно закончилось тай-брейком. В нём Карен постоянно был в положении догоняющего, отыграл три мини-брейка и два сетбола, однако на третьем сетболе китаец своевременно вышел к сетке и переиграл Хачанова — 7:6 (9:7) за 1 час.

Хачанов ещё по ходу первого сета не раз обращался к своей ложе — мол, что происходит? Во второй партии проблемы россиянина продолжились. Карен начал сет с брейка, но в четвёртом гейме Бу додавил оппонента с третьего брейк-пойнта и сравнял счёт — 2:2. Однако после этого Хачанов перехватил инициативу — в этом ему помогло то, что в пятом гейме его соперник дал двойную на брейк-пойнте. Этого преимущества Карен уже не упустил. В трёх оставшихся своих геймах он проиграл только одно очко — 6:4 за 45 минут. В этом сете Хачанов ещё шесть раз подал навылет.

В решающем сете Бу сразу же получил перевес. Во втором гейме он оформил брейк — Хачанов на брейк-пойнте дрогнул в затяжном ралли и ошибся по длине. Шансов отыграться китаец ему не предоставил. В оставшихся своих геймах он чётко подавал и одержал неожиданную победу (по ходу заключительного гейма Карен не удержался и швырнул ракетку на корт) — 7:6 (9:7), 4:6, 6:3 за 2 часа 28 минут.

Турниры в Чэнду и в Ханчжоу завершатся во вторник, 24 сентября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».