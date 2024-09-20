Итальянца из топ-800 забанили на 4 года за допинг. А вот Синнера за этот препарат простили

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил четырёхлетнюю дисквалификацию итальянского теннисиста Стефано Баттальино за применение клостебола. Новость, которая до недавних пор осталась бы практически незамеченной в спортивном сообществе. Всё-таки Баттальино слишком малоизвестный игрок – он занимал максимум 760-е место в рейтинге ATP, а на момент отстранения являлся 780-й ракеткой мира.

Что делает случай Стефано интересным? Примерно месяц назад стало известно, что тот же клостебол обнаружили в организме первой ракетки мира Янника Синнера. Причём при очень похожих обстоятельствах. И ни о каких четырёх годах дисквалификации речь не шла. Синнер вообще избежал отстранения (несколько дней в апреле во внесоревновательный период не в счёт) и отделался только снятием очков и призовых за выход в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Почему же отношение к Синнеру и Баттальино разное?

Немного подробностей о деле Стефано Баттальино. 14 сентября 2022 года на турнире в Касабланке он сдал пробу со следами клостебола. С 1 февраля 2023-го, после того как проба «Б» подтвердила результат пробы «А», Баттальино отстранили. Версия спортсмена следующая: 14 сентября во время второго сета матча с Диего Аугусто Баррето Санчесом он запросил тайм-аут по медицинским причинам и обратился к массажисту, предоставленному организаторами, который сделал ему массаж проблемной зоны с каким-то кремом. Стефано утверждал, что именно это является причиной попадания клостебола в его организм, то есть через руки массажиста.

Проблема заключалась в том, что массажист был местный, Игрок из восьмой сотни рейтинга ATP не имеет возможности возить на турниры личного специалиста. Организаторы предоставили контакты массажиста, однако связаться с ним Баттальино не удалось. Стефано не сумел убедительно доказать, как именно допинг попал в его организм. 30 октября 2023 года Баттальино был дисквалифицирован первой инстанцией (Sport Resolutions) на полные четыре года. Апелляция в CAS ничего не дала. 17 сентября 2024-го его окончательно отстранили на указанный срок без права дальнейшего обжалования.

Стефано Баттальино Фото: Из личного архива Стефано Баттальино

Окончательная дисквалификация Баттальино случилась уже после допинг-скандала с Синнером. Причём делами обоих занималась одна организация – Международное агентство по обеспечению честности тенниса в пресс-релизе (ITIA). В связи с этим в итальянских СМИ разгорелась нешуточная дискуссия – почему к Стефано и Яннику отношение антидопинговых органов разное. Один получил суровое наказание и не может заниматься теннисом до 1 февраля 2027 года, другой фактически отделался лёгким испугом и продолжает участвовать в крупнейших турнирах ATP и выигрывать их.

Ситуации Баттальино и Синнера действительно во многом похожи. Клостебол предположительно попал в их организм после массажа. Но разница заключается в том, что Синнер имел личного массажиста. Это помогло быстро провести расследование. Немаловажную роль сыграл тот факт, что Янник мог позволить себе лучших адвокатов. Баттальино такими ресурсами не располагает. Массаж ему делал какой-то непонятный доктор, а нанять крутых юристов Стефано просто неспособен из-за отсутствия больших денег.

Янник Синнер Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Недавно о допинговом деле Синнера высказалась первая ракетка России Дарья Касаткина. Она упоминала и других итальянских теннисистов, попадавшихся на клостеболе. Вероятно, речь о Матильде Паолетти и Мариано Таммаро, которых ловили на употреблении этого препарата в 2021 году. Касаткину в целом удивляет, что именно в Италии постоянно наблюдаются проблемы с этим запрещённым веществом, не только в теннисе (с 2019 по 2023 год 38 итальянских спортсменов сдали положительный результат на клостебол — половина всех случаев в мире).

«Я верю, что Синнер невиновен. Двойные стандарты? У Янника есть возможности нанять лучших адвокатов, людей, которые всё по полочкам разложат, и это, бесспорно, его преимущество. У меня тренер итальянец, он знает ещё какие-то истории, которых мы не знаем. Были ещё два итальянских игрока, девочка и мальчик, которые на этом препарате попались точно так же. У девочки не получилось обжаловать, потому что она не знала, откуда она получила этот препарат. Я просто имён не помню реально, я не знаю этих ребят. А парень знал, видимо, он тоже сразу же предоставил в течение 24 дней, почему и как, и он так же продолжил играть. То есть это был такой же похожий кейс. Другое дело, я не понимаю, почему в Италии на этом вот так вот их ловят. Но это я уже не знаю.

Однако я верю, что реально это могло быть, потому что попасться так – ну это что вообще. Говорила я об этом с Янником? Нет, мы с ними не настолько близки. Мы с ним знакомы, но, конечно, не настолько, чтобы я подошла и начала про это расспрашивать. Нас так дрючат с этим допингом… Вот то, что ребята три раза пропустили тест, и их дисквалифицируют на несколько лет. Вот настолько всё жёстко. И вот люди, которые говорят: «Как за три года можно пропустить тест три раза?» Посмотрите, сколько мы ездим. У нас тренировки всё время в разное время. Мы меняем отели, часовые пояса. И нам нужно следить ещё за тем, какой слот у нас», – сказала Касаткина в интервью TNNS.

Дарья Касаткина Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Слова Касаткиной довольно активно тиражируются в итальянских СМИ после вынесения окончательного вердикта по делу Баттальино. Corriere della Serra, Il Gazzettino и другие при этом задаются вопросами, почему наказание отличается. Как бы то ни было, ничего уже не изменить. 26-летний Стефано не сможет играть в теннис ещё два с половиной года. Вероятно, ему стоит пробовать себя в какой-то другой деятельности, поскольку он и до дисквалификации особо не блистал на корте.

Синнер остаётся первой ракеткой мира. После обнаружения клостебола он выиграл «Мастерсы» в Майами и Индиан-Уэллсе, «пятисотник» в Галле, а также свой второй турнир «Большого шлема» в карьере на US Open – 2024. Конечно, допінг-скандал «подмочил» его репутацию. Приходится выслушивать критику от болельщиков и некоторых коллег.

Но глобально ничего критического для Янника не случилось. Буквально день назад его назначили послом зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане. Сразу после этого Синнер принял участие в Неделе моды в этом же городе.

Янник Синнер с Анной Винтур и Кирстен Данст на Неделе моды в Милане Фото: Getty Images

Янник — официальный посол бренда Gucci. На мероприятии он фотографировался с главным редактором модного журнала Vogue Анной Винтур, известной американской актрисой Кирстен Данст и другими знаменитостями. Ни о какой «отмене» Синнера речь не идёт.

Неделя моды в Милане длится не один день, как можно понять по названию. По данным Tutto Sport, Синнер может ещё раз появиться там на красной дорожке вместе со своей девушкой Анной Калинской.

В общем, Янник забыл о ситуации с допинг-скандалом. Фитнес-тренер и физиотерапевт, по вине которых клостебол попал в его организм, уволены и заменены на специалистов, ранее работавших с Новаком Джоковичем.

На корте Синнер не испытывает зажатости и играет уверенно, как и раньше. Gucci и другие спонсоры никуда от него не сбежали. Должность посла Олимпиады поможет в репутационном плане. Да, допинг-скандал ещё будут припоминать, но громкость голосов критиков с течением времени станет заметно ниже и в конце концов вообще сойдёт на нет.