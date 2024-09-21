Дарья провела второй матч за день и одолела Шнайдер. А сёстры Кудерметовы так и не встретились в борьбе за решающую встречу.

Касаткина — в финале Сеула и шаге от топ-10! Она вырвала победу в российском дерби

На женском «пятисотнике» в Сеуле в субботу, 21 сентября, несколько россиянок провели свои четвертьфинальные – а кто-то и полуфинальные – матчи. В этот игровой день поборолись Полина и Вероника Кудерметовы, Дарья Касаткина и Диана Шнайдер.

Матчи 1/4 финала с участием четырёх россиянок должны были состояться ещё вчера, 20 сентября, но из-за затяжного дождя они были перенесены на день вперёд. И для соблюдения расписания встречи девушек поставили не друг за другом на центральный корт, а параллельно: два матча – на центральный, ещё два – на Грандстэнд.

Первой в этот длинный день сыграла 21-летняя Полина Кудерметова (163). Ей в соперницы по четвертьфиналу досталась Беатрис Хаддад-Майя (17).

Борьбу за дебютный полуфинал на уровне WTA Кудерметова-младшая начала немного растерянно: с упущенной подачи, затем с обратного брейка и медицинского тайм-аута, а после – ещё с одного проигранного своего гейма под ноль. Розыгрыши совсем не складывались, и что-то тревожило Полину. Попыталась она ещё при счёте 2:5 зацепиться за партию, наладила приём и пару раз смело вышла к сетке, но подвела её точность ударов. Первый сет россиянка всё же отдала Хаддад-Майе.

В стартовой партии Кудерметова допустила 21 невынужденную ошибку – на 18 больше, чем Хаддад-Майя. Бразильянка не показывала свою лучшую игру, не действовала агрессивно, а лишь дожидалась неточностей от соперницы.

Полина Кудерметова Фото: Zuma/TASS

Полина в перерыве между сетами что-то прочла с бумажки, но это, к сожалению, ей не помогло: она тут же отдала ещё одну свою подачу. Включиться в игру Кудерметова смогла в третьей мини-партии, когда оказала отличное сопротивление, сама навязала борьбу в нескольких розыгрышах и получила возможность забрать первую свою подачу за последние восемь геймов. Увы, не удалось. Беатрис повела со счётом 3:0.

Во втором сете Кудерметова смогла взять лишь один гейм, никак не клеилась у неё игра. Хаддад-Майя за 1 час 17 минут одержала победу (6:2, 6:1) и вышла в полуфинал.

Полина в основную сетку Сеула попала как лаки-лузер и одержала первую победу над игроком из топ-50 (над Екатериной Александровой во втором круге). В рейтинге она поднимется на 27 позиций и займёт наивысшую для себя 126-ю строчку.

В это же время на соседнем корте сыграла старшая сестра Полины. Веронике Кудерметовой (44) предстояло в четвертьфинале сразиться с Викторией Томовой (54). Однажды россиянка уже встречалась с представительницей Болгарии – в 2018 году на турнире ITF в Сучжоу. Тогда Веронике пришлось отказаться от продолжения борьбы по ходу матча (4:6, 0:3).

Кудерметова-старшая начала свою встречу ровнее, чем сестра. Впервые отыгрывать брейк-пойнты ей пришлось в шестом гейме, и трижды она отлично с этим справилась: стойко выдерживала обмены на задней, сама выходила вперёд и перехватывала инициативу. Следом Вероника сразу забрала подачу Томовой, но стала играть менее уверенно и обменялась брейками с соперницей.

Начались проблемы у Кудерметовой. Вышла она подавать на сет при счёте 5:4, но смогла взять всего одно очко, так как не выдержала перестрелок на задней и прессинга от соперницы. Ещё одну попытку закрыть эту партию в свою пользу Вероника получила в следующем гейме, после очередного брейка. Немного везения и стойкость помогли россиянке отыграть очередные брейк-пойнты и забрать этот сложный сет (7:5).

Вероника Кудерметова Фото: Alfredo Moya/Jam Media/Getty Images

На старте второй партии Кудерметова перехватила преимущество и по игре, и по счёту. Большим испытанием стал для Вероники шестой гейм, в котором она позлилась на себя, разок ударила себя по ноге, но отыграла брейк-пойнты и сохранила за собой преимущество.

После этого все карты перешли в руки Кудерметовой. Ей понадобились 1 час 51 минута, чтобы завершить матч в свою пользу (7:5, 6:3). В полуфинале ей предстояло встретиться с обидчицей сестры – Беатрис Хаддад-Майей.

После поединка Кудерметовой-младшей на центральном корте начался матч с яркой афишей: Дарья Касаткина (13) – Эмма Радукану (70). Теннисистки встретились в третий раз, до этого оба матча выиграла россиянка. Последнее сражение Дарьи и Эммы состоялось в Брисбене в начале этого года (6:2, 6:2).

Сегодняшняя встреча теннисисток оказалась быстрой. В середине первого сета у Радукану возникли проблемы с ногой, и посыпались грубые ошибки. Эмма получила помощь врачей, доиграла партю и отказалась от продолжения борьбы. Дарья со счётом 6:1 и за 31 минуту одержала победу. В полуфинале она ожидала победительницу встречи Диана Шнайдер – Марта Костюк.

На Грандстэнд в это время вышли Диана Шнайдер (16) и Марта Костюк (18). Им предстояло побороться за выход в полуфинал и первую победу в их истории личных встреч.

Обе теннисистки начали матч на высоких скоростях, проводили качественные обмены на задней линии и удачно подавали. Чуть грязнее и пассивнее заиграла Диана в четвёртом гейме – и Марта сразу сделала брейк, но следом наошибалась и отдала свою подачу россиянке.

Всё здорово пошло у Шнайдер в этот момент. Она даже вышла подавать на сет при счёте 5:4, но в игру вернулась Костюк и плотными ударами под заднюю вынудила россиянку пару раз ошибиться. Партия продолжилась и перешла в напряжённый и непредсказуемый тай-брейк. Во время него лидерство находилось на стороне Марты, она вела по игре и по счёту, имела четыре сетбола. Только, увы, ни один из них не реализовала. И Диана с первой же попытки закрыла партию в свою пользу (7:6 (9:7)).

Во второй партии Костюк действовала гораздо нестабильнее Шнайдер. Она допускала несколько двойных ошибок подряд, чаще действовала из обороны и разыгрывала не самые удачные комбинации. В переходе после пятого гейма Марта дала волю эмоциям и проплакалась.

Если бы не неточности Дианы, то игра быстрее перешла бы полностью на её сторону. Костюк так и не смогла собрать себя в этой партии. У Шнайдер, увы, тоже возникли психологические трудности при счёте 5:1 и попытке подать на матч. Упустила она этот гейм, занервничала, продолжила переговоры со своим тренером Игорем Андреевым, но в следующем гейме на приёме заработала два матчбола, хоть и не реализовала их.

Напряжённой получилась концовка сета. Лишь с четвёртой попытки смогла Диана завершить эту игру (7:6, 6:3). Теперь ей предстояло подождать и в полуфинале через пару часов сразиться с Дарьей Касаткиной.

В первом полуфинале на центральном корте встретились Вероника Кудерметова и Беатрис Хаддад-Майя. Для них этот поединок стал третьим. В прошлых двух победа осталась за россиянкой.

Здорово выглядела Кудерметова на старте этой встречи. Радовали её боевой настрой, передвижение по корту и активные действия. Вероника первая повела с брейком, но после этого отдала две свои подачи и позволила Хаддад-Майе выйти подавать на сет при счёте 5:4. Поборолась Вероника ещё за эту партию, заработала брейк-пойнт, но не воспользовалась им, отправив пару мячей в сетку. Сет остался за Беатрис, а россиянка в перерыве вызвала врача и пожаловалась на боли в правой ноге.

Беатрис Хаддад-Майя Фото: Peter van den Berg/ISI Photos/Getty Images

Подбадривала себя Кудерметова, заставляла бегать и искать пути для активно выигранных ударов, но ошибки и пропавший настрой оказались выше усилий Вероники. Периодически у россиянки проходили приёмы навылет, глубокие удары и переводы, благодаря которым она смогла отыграть один брейк.

На протяжении всей второй половины этого сета Кудерметова боролась с собой и своими ошибками. Нестабильной игра была у обеих спортсменок, но меньше надёжности всё же было в действиях россиянки. Из 1:4 Вероника довела счёт до 4:5, отыграла один матчбол, но принять блестящий эйс Хаддад-Майи на втором её матчболе не смогла. Бразильянка одержала победу за 1 час 47 минут (6:4, 6:4).

Этот полуфинал стал для Кудерметовой первым с сентября прошлого года, когда она добралась до решающей стадии на «пятисотнике» в Токио. Несмотря на поражение от Хаддад-Майи, Вероника показала отличный результат в Сеуле. Она поднялась в рейтинге до 39-й позиции и наконец выбралась из череды неудач, в которой она на турнирах не проходила дальше второго круга.

В этот игровой день Кудерметова-старшая должна была провести третий матч – битву за финал в паре с Чань Хаочин против Чжан Шуай/Мию Като. Но дуэт Вероники и Хаочин снялся с соревнований.

Во втором полуфинале случилось настоящее дерби, в котором встретились Дарья Касаткина и Диана Шнайдер, уроженки Самарской области. Девушки сыграли друг с другом впервые.

В начале матча комфортнее себя чувствовала Шнайдер. Она оказывалась первой на мяче, навязывала свою активную, быструю игру и заставляла Касаткину бегать из угла в угол. Такая, казалось бы, понятная тактика оказалась эффективной для Дианы, она сделала брейк, но совсем надломить соперницу и перехватить преимущество не смогла из-за невынужденных ошибок. Всё как и в первой четвертьфинальной встрече с Костюк.

Эти же неточности Шнайдер позволили Касаткиной взять три гейма подряд, два из которых – на подаче соперницы. Теперь пришло время Даше гонять Диану по корту, вынуждая тратить силы и допускать ошибки. Резко настиг Шнайдер психологический и физический спад, будто силы покинули Диану, из-за чего она проиграла пять геймов подряд и упустила стартовый сет (3:6).

Диана Шнайдер Фото: Jamie Squire/Getty Images

В начале второй партии Касаткина подарила Шнайдер возможность прийти в себя, собраться с силами и включиться в игру. Диана этим воспользовалась, дважды сделала брейк – один из которых пускай и упустила – и наконец стала действовать увереннее.

В середине сета Шнайдер под ноль отдала свою подачу и упустила лидерство, но сразу после этого качели перебрались на сторону Дианы, и она вновь вышла вперёд по счёту. Однако сразу после этого она пожаловалась на боли в спине, взяла медицинский тайм-аут и позволила Касаткиной сделать ещё один обратный брейк – третий в этом сете.

Повалилось всё из рук Дианы. Вероятно, помешали проблемы со здоровьем. Дарья забрала эту встречу за 1 час 17 минут и со счётом 6:3, 6:4.

Теперь Касаткина сыграет пятый финал в текущем сезоне. До этого Дарья боролась за титул в Аделаиде, Абу-Даби, Чарльстоне и Истбурне. Добиться победы россиянка смогла только на травяном турнире в Великобритании. В случае завоевания титула в Сеуле она сможет вернуться в топ-10. Шнайдер же сыграла пятый полуфинал в этом году. В рейтинге она закрепится на 16-й строчке.

Решающая встреча Касаткиной с Хаддад-Майей пройдёт в воскресенье, 22 сентября. Также в финале парного разряда сыграет Людмила Самсонова, она в Сеуле выступает в дуэте с Николь Меликар-Мартинес.

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