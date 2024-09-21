Медведев впервые проиграл Тиафо. После красивого удара они устроили празднование

В субботу, 21 сентября, на турнире ATP-250 в Чэнду (Китай) завершились матчи второго круга. Сегодня играл российский теннисист Роман Сафиуллин, посеянный под восьмым номером. В соперниках у Сафиуллина, занимающего 56-е место в мировой классификации, оказался 19-летний китайский теннисист Шан Цзюнчэн, 67-я ракетка мира. Сафиуллин в первом круге прошёл итальянского ветерана Фабио Фоньини (6:3, 4:6, 6:4), а Шан без потери сета обыграл не менее опытного Кея Нисикори (6:4, 6:4).

На протяжении почти всего первого сета Сафиуллин хорошо подавал и почти не ошибался в обменах, особенно на первой подаче, записав себе в итоге пять эйсов за партию. Первые три гейма на подаче Роман взял под ноль. В шестом гейме Сафиуллину удался брейк, и по такой игре казалось, что проблем у него в этом сете не возникнет. Но в девятом гейме китаец впервые выиграл приём, после чего сравнял счёт — 5:5. Однако последние два гейма вновь забрал Сафиуллин, использовав первый же сетбол на приёме, — 7:5 за 44 минуты.

Во второй партии у Романа разладилась подача (хотя было четыре эйса, то есть всего на один меньше, чем в стартовом сете), что и отразилось на результате. И если в четвёртом гейме он смог сделать обратный брейк (2:2), то после 3:2 в свою пользу отдал четыре гейма подряд — 6:3 в пользу Шана за 46 минуту.

В решающем сете китаец во втором гейме взял подачу Сафиуллина (Роман допустил двойную ошибку на брейк-пойнте), после чего подтвердил брейк, отыграв два брейк-пойнта, — 3:0. Догнать ушедшего в отрыв соперника Роман не смог. У россиянина было ещё три брейк-пойнта, но ни один из них реализовать не удалось.

Таким образом, в четвертьфинальной стадии Чэнду будет лишь один россиянин, а именно квалифаер Алибек Качмазов. В воскресенье он сыграет с третьим номером посева Николасом Харри, 28-й ракеткой мира.

А на Кубке Лэйвера в Берлине свой матч за сборную Европы провёл Даниил Медведев, единственный теннисист от России на турнире. Первый игровой день завершился с ничейным счётом: 2-2. Команда Европы набрала очки благодаря победам Стефаноса Циципаса и Григора Димитрова, обыгравших Танаси Коккинакиса и Алехандро Табило соответственно, а сборной мира помог Франсиско Серундоло, оказавшийся сильнее Каспера Рууда, и пара Тейлор Фриц/Бен Шелтон, победившая дуэт в составе Карлос Алькарас/Александр Зверев.

Серундоло, комментируя победу над Руудом, сказал, что стал играть лучше после брейка. «Первые семь геймов были тяжёлыми, длинные розыгрыши, действительно тяжёлые геймы. Но, когда я сделал брейк, я стал играть лучше. Может быть, он стал немного более расстроенным или обеспокоенным, чтобы играть агрессивнее или изменить свой план. Это борьба один на один, поэтому иногда приходится выплёскивать разочарование на другого игрока», — приводит слова аргентинца пресс-служба Кубка Лэйвера.

Циципас, победивший Коккинакиса, порадовался, что помог сборной Европы сравнять счёт. «Для нас, сборной Европы, было важно заработать очко. Мы не очень хорошо начали сегодня утром, но я очень рад, что внёс свой вклад. Пытался реабилитироваться, выйти на площадку и сделать это не только для себя, но и для всей моей команды», — цитирует его пресс-служба турнира.

Димитров оказался сильнее Табило на двух тай-брейках, при том что во второй партии чилиец вёл 5:2 и дважды подавал на сет.

А Алькарас, проиграв со Зверевым Фрицу и Шелтону, попытался мотивировать сборную Европы на дальнейшие победы. «Поражения не должно было случиться в парном разряде, но мы идём дальше! Давайте зажжём сегодня, Европа!» — написал он на своей странице в социальной сети.

Медведев играл сегодня первым запуском — таким образом, победитель его встречи с американцем Фрэнсисом Тиафо дарил своей команде лидерство, причём с отрывом в два очка. Тиафо можно было назвать удобным соперником для россиянина. В предыдущие годы Даниил и Фрэнсис пять раз играли друг с другом, все встречи проходили на харде — и все они остались за Медведевым. Во всех этих матчах россиянин проиграл лишь один сет. Но сегодня американец нарушил традицию.

В первой партии Медведеву уже в четвёртом гейме пришлось отыгрывать брейк-пойнт. Россиянин справился с задачей, а уже в следующем гейме сделал брейк — Тиафо выдал серию ошибок в обменах. Поведя 3:2 с брейком, Даниил уверенно удержал этот перевес, а в девятом гейме ещё раз взял подачу соперника — 6:3 за 40 минут.

А вот второй сет выиграл Тиафо, который смог ощутимо прибавить — и в движении, и в точности ударов. Американец начал с брейка, после того как Медведев при 30:30 дважды пробивал в сетку в розыгрышах, и в дальнейшем спокойно держал подачу, проиграв лишь считаное количество своих очков. Был Фрэнсис близок и ко второму брейку, но тот брейк-пойнт в пятом гейме Даниил отыграл.

По ходу партии произошёл забавный эпизод. После красивого обмена Тиафо не добежал до укороченного от Медведева, после чего перебежал на его половину, и они вместе продемонстрировали празднование Тэйлор Таунсенд, которая имитирует жест «добавляю специй».

Даниил Медведев и Фрэнсис Тиафо на Кубке Лэйвера — 2024 Фото: Maja Hitij/Getty Images

В 10-м гейме Тиафо подал на партию — 6:4 за 45 минут — и перевёл матч в чемпионский тай-брейк (до 10 очков). В нём американец после 4:4 владел ощутимым преимуществом и, проиграв лишь один обмен, одержал волевую победу — 3:6, 6:4, [10:5] за 1 час 37 минут.

«Это было сумасшествие. После второго сета я чувствовал себя Роджером Федерером, честно говоря», — сказал Фрэнсис в интервью на корте после матча.

Затем на корт вышли Алькарас и Шелтон. В первом сете теннисисты без брейков добрались до 3:3, упустив по нескольку брейк-пойнтов. В седьмом гейме Алькарас вцепился в подачу Шелтона — и реализовал шестой брейк-пойнт. Подтверждая брейк, испанец ушёл с брейк-пойнта, а в 10-м гейме под ноль подал на партию — 6:4.

Во втором сете Алькарас в первом же гейме забрал подачу оппонента, а в следующем гейме отыграл брейк-пойнт. Больше у Шелтона не было шансов перевернуть ход встречи — 6:4, 6:4 в пользу Карлоса.

Таким образом, на момент публикации материала счёт на Кубке Лэйвера — 4-4. В вечернюю сессию пройдут ещё два матча (один одиночный и один парный), а завершится турнир в воскресенье, 22 сентября. В финальный день за победу будут начислять уже по три очка.