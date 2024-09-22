Касаткина проиграла 4-й из пяти финалов в году. В Сеуле бразильянка выбила трёх россиянок

Ирина Хромачёва и Людмила Самсонова на этой неделе завоевали титулы в паре. А вот Качмазов вышел в дебютный полуфинал на турнирах ATP.

В воскресенье, 22 сентября, на турнире ATP-250 в Чэнду (Китай) проходили четвертьфинальные матчи. Сегодня играл и российский теннисист Алибек Качмазов. В соперниках у отечественного спортсмена, занимающего 252-е место в мировой классификации, оказался 28-летний чилиец Николас Харри, 28-я ракетка мира.

Фаворитом противостояния, естественно, считался южноамериканец, он являлся третьим сеяным. На старте турнира Николас в трёх сетах закрыл словака Лукаша Клейна — 7:6 (7:2), 3:6, 6:4. А вот путь Качмазова к очному противостоянию с Харри был куда более долгим. Сначала Алибек преодолел сито квалификации, а в основе прошёл Александра Ковачевича из США (6:4, 7:6 (9:7)) и японца Таро Дэниэла (7:6 (7:1), 6:1). Таким образом, наш соотечественник 31-й раз вышел в четвертьфинал и впервые сделал это на уровне ATP. В этом сезоне для 22-летнего теннисиста это уже четвёртое попадание в топ-8, но дальше он прошёл лишь однажды: на соревнованиях ITF в Сен-Дизье.

В начале дебютной очной битвы первым сделать брейк мог именно Качмазов. Уже во втором гейме, при счёте 30:30, 252-я ракетка заработал брейк-пойнт благодаря классному приёму и ошибке соперника, но реализовать его, к сожалению, не получилось. Харри, известный своим умением выполнять эйсы, вышел из трудной ситуации и в итоге сравнял цифры на табло — 1:1. До счёта 4:3 в пользу Алибека теннисисты держали свои подачи. Однако восьмой гейм сета Николас провалил. Россиянин оформил брейк под ноль, а затем спокойно подал на партию — 6:3 за 40 минут.

На старте второго сета Качмазов сразу же заработал двойной брейк-пойнт, но третий сеяный отыграл и его и повёл со счётом 1:0. Далее игроки спокойно брали геймы на своей подаче. Казалось, что победителя партии мы узнаем на тай-брейке, однако у Алибека было другое мнение на этот счёт. Наш соотечественник зацепился в девятом гейме и с четвёртой попытки в этой партии забрал чужую подачу — 5:4. 252-й ракетке мира оставалось лишь подать на матч, что у него и получилось. 6:3, 6:4 — именно с таким счётом Качмазов сенсационно одолел грозного оппонента и впервые в карьере пробился в полуфинал турнира ATP. Далее Алибек сразится с победителем встречи Лоренцо Музетти (Италия) — Адриан Маннарино (Франция).

В Сеуле же сегодня проходили титульные поединки. Первыми на корт вышли парницы. Россиянка Людмила Самсонова в тандеме с американкой Николь Меликар-Мартинес противостояли японско-китайскому дуэту Мию Като/Чжан Шуай.

Борьбы в этом противостоянии не получилось. Представительницы Азии взяли стартовый гейм, но после этого проиграли все оставшиеся — 6:1, 6:0 в пользу Меликар-Мартинес и Самсоновой. Людмила и Николь действовали на корте уверенно. У них отлично проходила подача (процент выигранных мячей на первой составил 76%). Матч продолжался всего 51 (!) минуту. Примечательно, что это второй титул WTA в парном разряде для россиянки и 15-й – для американки.

Затем на южнокорейском «пятисотнике» состоялся женский одиночный финал, участницами которого стали первая ракетка нашей страны Дарья Касаткина и бразильянка Беатрис Хаддад-Майя, которая сейчас находится на 17-й позиции в женской мировой табели о рангах. Полуфиналистка Открытого чемпионата Франции 2022 года сначала оказалась сильнее американки Хейли Баптист (6:4, 6:2), затем на отказе прошла британку Эмму Радукану, а в четвертьфинальном российском дерби Сеула справилась с Дианой Шнайдер (6:3, 6:4). Южноамериканская спортсменка, в свою очередь, на старте турнира переиграла австралийку Айлу Томлянович (6:3, 6:4), а впоследствии выбила из борьбы двух сестёр Кудерметовых — Полину и Веронику соответственно. отдав им суммарно всего 11 геймов.

Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Хаддад-Майи. Она выиграла со счётом 6:3, 7:6 (9:7) во втором круге Дохи-2023 и 6:4, 6:1 — в полуфинале Чжухая-2023. Касаткина же была сильнее в полуфинале Абу-Даби-2024 — 6:3, 4:6, 7:6 (7:2).

В первой партии очередного очного сражения Дарья показывала прекрасный теннис, чего нельзя сказать про Беатрис. У Касаткиной здорово летела подача, а сама игра 13-й ракетки мира была не оборонительно-контратакующая, а вполне активная. Россиянка выиграла 23 из 27 мячей на первой подаче, при этом даже не подпустив Беатрис к брейк-пойнтам. Сама же Дарья оформила два брейка и в награду забрала сет со счётом 6:1. Статистика: 4/5 у Касаткиной, 4/15 — у Хаддад-Майи по ударам навылет/невынужденным ошибкам.

Для Дарьи всё прекрасно начиналось и во второй партии. Она с ходу повела со счётом 2:0. Но затем Беатрис расчехлила свой форхенд и стала играть в атаке. Сначала бразильянка смогла сравнять счёт, а затем и вовсе добавить в концовке. Ключевой момент сета произошёл в девятом гейме. При счёте 15:15 Касаткина прекрасно пробила справа кроссом, Хаддад-Майя ответила в сетку. Повтор доказал правоту отечественной теннисистки. Однако южноамериканка стала пытаться доказывать судье на вышке, что она ответила в сетку уже после того, как услышала «аут» после удара россиянки. При этом Чжан Шуай считала иначе и отдала очко 13-й ракетке мира. Она даже заработала брейк-пойнт (он же и скрытый матчбол), но Беатрис провела великолепную атаку и отыграла его благодаря точному переводу слева по линии, Этот гейм в итоге бразильянка выиграла, а уже вскоре приняла на сет — 6:4 в пользу Хаддад-Майи.

Стало ясно: спорная ситуация в концовке предыдущей партии явно пошла на пользу 17-му номеру рейтинга WTA. Бразильянка почувствовала силу и мощь своих ударов и продолжала поддавливать первую ракетку России. После счёта 1:1 в решающем сете Беатрис забрала пять (!) геймов подряд, в итоге оформив победу со счётом 1:6, 6:4, 6:1. Стоит отметить, что Дарья могла вернуться в этот матч, однако не реализовала тройной брейк-пойнт в середине сета. Таким образом, Хаддад-Майя победила третью россиянку подряд, завоевала четвёртый титул в карьере и первый в сезоне. С новой недели она вернётся на 12-ю строчку в рейтинге WTA. Касаткина, в свою очередь, в обновлённой табели о рангах поднимется на две позиции и займёт 11-е место. Добавим, что Дарья потерпела четвёртое поражение в финалах в 2024 году. В активе девушки один титул в нынешнем сезоне.

Ещё одной россиянкой, которая принимала участие в финальной игре на этой неделе, была Ирина Хромачёва. В Хуахине в паре с казахстанкой Анной Данилиной они сражались в битве за титул с представительницей Гонконга Эдис Чун и японкой Моюкой Учижимой.

Ирина и Анна быстро завладели преимуществом на корте, сразу показав соперницам, какой тандем в этом поединке является настоящим фаворитом. Напомним, российско-казахстанский дуэт на «250-нике» в Таиланде был посеян под первым номером. Хромачёва и Данилина быстро повели со счётом 5:1, правда, затем упустили несколько сетболов, проиграли три гейма подряд, но всё же со второй попытки подали на партию, оставив её за собой со счётом 6:4.

В следующем сете характер игры немного поменялся. К брейку ближе были именно азиатки, которые сначала упустили несколько возможностей на приёме при счёте 2:1 в свою пользу. И всё же в шестом гейме Эдис и Моюка сделали такой необходимый брейк, впоследствии закрепив его — 5:2. Но Ирина и Анна не захотели разбираться с противницами на супер-тай-брейке и сумели камбэкнуть уже в этом сете! Девушки выиграли пять (!) геймов подряд, сломив сопротивление оппоненток со счётом 6:4, 7:5. Для россиянки это седьмой титул в паре, пятый в сезоне и второй подряд.