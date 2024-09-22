«Худший теннис в моей жизни!» Медведев швырял ракетку и уступил, но взял Кубок Лэйвера

В воскресенье, 22 сентября, в Берлине (Германия) завершился седьмой по счёту розыгрыш Кубка Лэйвера. Третий игровой день в статусе лидера начинала сборная мира, опережавшая команду Европы на четыре очка. Напомним, в дневной сессии в субботу Даниил Медведев проиграл Фрэнсису Тиафо, а Карлос Алькарас одолел Бена Шелтона.

В вечернюю сессию прошли ещё два поединка. Сперва Тейлор Фриц одержал верх над Александром Зверевым. В первом сете Фриц, будучи на приёме при 5:4, неожиданно сделал брейк под ноль. Во второй партии американец уступал 2:4, в седьмом гейме отыграл ещё два брейк-пойнта, после чего сравнял счёт — 4:4. И дожал соперника, только не в 10-м гейме, а в 12-м, сделав решающий брейк, — 6:4, 7:5 за 1 час 58 минут.

А в парной встрече Бен Шелтон и Алехандро Табило не оставили шансов Касперу Рууду и Стефаносу Циципасу. В первом сете Шелтон и Табило не подарили соперникам ни одного брейк-пойнта. Всё могло закончиться «баранкой», однако в шестом гейме американец и чилиец упустили двойной сетбол на приёме. Во второй партии у Бена и Алехандро лишь однажды возникли проблемы на подаче, в шестом гейме. Но они уже вели с брейком к тому моменту и, отыграв два брейк-пойнта, в оставшихся двух геймах быстро довели матч до победы — 6:1, 6:2 за 1 час 11 минут.

Таким образом, перед заключительным днём, в котором за победу в каждом матче дают уже три очка, счёт был 8-4 в пользу сборной мира. Воскресенье началось с парного противостояния Карлос Алькарас/Каспер Рууд — Бен Шелтон/Фрэнсис Тиафо. В первой половине стартового сета борьба завязывалась буквально в каждом гейме. Но все ключевые очки забрали Алькарас и Рууд. В своих геймах они отыграли два брейк-пойнта, а на приёме дожимали оппонентов с третьего брейк-пойнта. Карлос и Каспер вели 5:1, а в восьмом гейме под ноль подали на партию — 6:2 за 38 минут.

Во втором сете все геймы остались за подающими. Особенно успешно действовали Алькарас и Рууд, не позволившие Шелтону и Тиафо выйти на брейк-пойнты. Впрочем, американцы отыграли все три брейк-пойнта, которые были у соперников, и партия закончилась тай-брейком. В нём испанец и норвежец почти всё время вели в счёте, американцы дважды отыгрывались с мини-брейка, ушли с первого матчбола, но со второго уже не смогли, после того как Тиафо в достаточно долгом для парного тенниса ралли ошибся по длине, — 6:2, 7:6 (8:6) в пользу Карлоса и Каспера за 1 час 43 минуты.

После парной встречи счёт стал 8:7 — по-прежнему в пользу сборной мира. Стало ясно, что зрителей ожидают как минимум два одиночных матча, так как для победы на Кубке Лэйвера команде необходимо набрать 13 очков. На корт вышли Даниил Медведев, который в первой своей встрече проиграл Фрэнсису Тиафо, и Шелтон. Бену пришлось играть второй матч подряд после парного, разве что отдохнуть немного дали.

В начале матча подающий оставлял минимум шансов сопернику. За 11 геймов никто не смог выйти даже на «ровно», не говоря уже о брейк-пойнтах. При этом у Медведева далеко не всегда получалась первая подача, особенно в начале встречи, однако эйсы не раз проходили (пять за партию), да и в розыгрышах Шелтон мало что мог сделать на приёме.

Всё изменилось в 12-м гейме. Даниил при 30:30 допустил двойную ошибку, но отыграл сетбол подачей навылет и спустя некоторое время добился-таки тай-брейка. В нём россиянин, подавая при 4:5 не в свою пользу, ошибся по длине, после чего с досады швырнул ракетку — хорошо ещё, ни в кого не попал, — и получил предупреждение.

Медведев швыряет ракетку на Кубке Лэйвера — 2024 Фото: кадры из трансляции

Как бы то ни было, больше в этом сете Медведев не ошибался. А вот Шелтон провалил концовку, соря неточностями, и Даниил, отыграв сперва этот двойной сетбол, свой сетбол реализовал с первой же попытки — 7:6 (8:6) за 51 минуту. По окончании партии Медведев, общаясь с капитаном сборной Европы Бьорном Боргом, признал, что играет «в худший теннис в своей жизни».

Инцидент с россиянином, в частности, вызвал недовольство у Фрэнсиса Тиафо. По ходу второго сета американец общался с супервайзером — вероятно, на предмет того, что Даниил заслуживал более суровых санкций, чем простое предупреждение.

Во второй партии Медведев владел преимуществом. Свои подачи он забирал более чем уверенно, а на приёме дважды цеплялся за возможность сделать брейк. Однако в шестом гейме россиянин не использовал четыре брейк-пойнта, в том числе тройной, а в восьмом Даниил шесть раз выходил на «ровно».

В 11-м гейме Шелтону удалось получить преимущество. Американец использовал первую же возможность взять подачу Медведева — Даниил на брейк-пойнте сорвал относительно простой смэш и попал в сетку. После этого Бен под ноль подал на сет, и игроки стали готовиться к чемпионскому тай-брейку (до 10 очков). В нём первый мини-брейк сделал Шелтон — Медведев опять пробил в сетку на смэше. Этот мини-брейк россиянин отыграл, равно как и следующий, но после 5:5 американец уже не отдал ни одного своего мяча, а сам дважды брал очки на приёме, закончив встречу со второго матчбола, — 6:7 (6:8), 7:5, [10:7] за 2 часа 4 минуты.

Поражение Медведева привело к тому, что счёт стал 11-7 в пользу сборной мира. Теперь сборной Европы необходима была победа Александра Зверева над Фрэнсисом Тиафо — в этом случае судьба Кубка Лэйвера решалась бы в последнем матче. Тиафо же понимал, что в случае победы над Зверевым его команда досрочно становится чемпионом.

В первом сете шансы взять чужую подачу были только у Зверева, который и подавал чуть лучше (семь эйсов за партию и ни одной двойной ошибки), и на приёме действовал в целом чуть точнее. Но Тиафо отыграл все три брейк-пойнта. До 5:5 включительно соперники дошли без мини-брейков, после чего Александр в обмене пробил в сетку, а на следующем очке Фрэнсис исполнил эйс — 7:6 (7:5) за 1 час 5 минут.

Во второй партии у Зверева стали сдавать нервы. После проигранного первого обмена в пятом гейме, когда счёт был 2:2, немец достал мяч и запустил его на трибуны. За это он получил предупреждение от судьи на вышке. Гейм этот Александр в итоге проиграл, хотя вёл 40:15 на подаче, и Тиафо вырвался вперёд с брейком, после чего подтвердил его, подав под ноль, — 4:2.

В любом случае Звереву необходимо было побеждать. «Мы все обгадились, поэтому чё, удачи, верим в тебя», — говорил Медведев Александру во время матча.

Александр Зверев слушает Даниила Медведева на Кубке Лэйвера — 2024 Фото: Maja Hitij/Getty Images

И Зверев смог отыграть этот брейк. Принимая в восьмом гейме, он не отдал ни одного очка — каждый успех немецкого теннисиста берлинская публика встречала восторженными овациями. Казалось, сет спокойно прикатится к тай-брейку, но у Зверева были другие планы. В 12-м гейме, продолжавшемся более 10 минут, Тиафо своими небрежными действиями регулярно дарил Александру сетболы, и с четвёртой попытки тот добился своего — 7:5 за 1 час 15 минут.

Как и в матче Медведева, пришлось играть чемпионский тай-брейк. В его начале теннисисты то и дело обменивались мини-брейками и так дошли до 5:5. После этого Тиафо не взял уже ни одного очка, и Зверев одержал волевую победу — 6:7 (5:7), 7:5, [10:5].

Сборная Европы сократила отставание до 10-11. И судьба трофея решалась в противостоянии Карлоса Алькараса и Тейлора Фрица — в четвертьфинале «Мастерса» в Майами в 2023 году испанец победил американца со счётом 6:4, 6:2. Борьбы в решающей встрече всего Кубка Лэйвера — 2024 поначалу было маловато. В первом сете Алькарас ничего не позволил сделать Фрицу. В четырёх своих геймах он отдал только два розыгрыша, а сам дважды брал подачу американца — 6:2 за 31 минуту.

Вторая партия оказалась значительно интереснее. В третьем гейме Алькарас оформил очередной брейк, после чего Фриц, понимая, что отступать уже некуда, впервые смог зацепиться на приёме. Но упустил все три брейк-пойнта, и Карлос подтвердил брейк — 3:1. В седьмом гейме, при счёте 4:2, Алькарас упустил скрытый матчбол, после чего слабо провёл свой гейм, срывая удары, и Фриц сравнял счёт — 4:4. Определяющим стал 11-й гейм, когда Тейлор подавал при 5:5. Алькарас с первого брейк-пойнта забрал его подачу, после чего вышел подавать на титул. На первом матчболе Карлос пробил в сетку с хафкорта, а на втором закончил встречу — 6:2, 7:5 за полтора часа.

Таким образом, сборная Европы победила сборную мира со счётом 13-11. Команда под руководством Бьорна Борга победила подопечных Джона Макинроя и одержала пятую победу на турнире, который регулярно проводится с 2017 года, за исключением 2020-го. Сборная мира дважды брала титул, в 2022 и 2023 годах.

Даниил Медведев, как и в сезоне-2021, вновь взял Кубок Лэйвера, став двукратным чемпионом турнира. Таким образом, Медведев впервые в карьере выиграл какой-либо турнир уровня ATP более одного раза. Помимо двух титулов на Кубке Лэйвера, на счету Даниила 20 трофеев в одиночном разряде; также он брал в команде Кубок Дэвиса и ATP Cup.