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Алькарас — главный герой мемов на Кубке Лэйвера — 2024
Алькарас — главный герой мемов на Кубке Лэйвера — 2024
С 20 по 22 сентября поклонники тенниса следили за Кубком Лэйвера — 2024. Звездой турнира стал Карлос Алькарас, который, кажется, успел продемонстрировать там весь свой спектр эмоций. Испанец и победу команде принёс, и повеселил всех!
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Чем же Карлос успел запомниться?
Чем же Карлос успел запомниться?
Например, Алькарас вкусно ел во время матчей товарищей по команде. Соревнования соревнованиями, а обед по расписанию!
Отдыхал на диване
Отдыхал на диване
Камеры также уловили, как испанец чиллит на диване в телефоне. Мы думаем, в этом каждый узнал себя.
Отдыхал около дивана
Отдыхал около дивана
Тут Карлос понял, что отпуска давно не было, и решил прилечь прямо около командного дивана.
Алькарас стал главным героем мемов на Кубке Лэйвера. В этом человеке весь спектр эмоций!
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