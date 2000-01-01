Алькарас стал главным героем мемов на Кубке Лэйвера. В этом человеке весь спектр эмоций!

Алькарас — главный герой мемов на Кубке Лэйвера — 2024

С 20 по 22 сентября поклонники тенниса следили за Кубком Лэйвера — 2024. Звездой турнира стал Карлос Алькарас, который, кажется, успел продемонстрировать там весь свой спектр эмоций. Испанец и победу команде принёс, и повеселил всех!