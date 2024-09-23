Сказка Качмазова в Чэнду завершилась. Алибек в шаге от финала уступил 19-й ракетке мира

Зато россиянин взлетел в рейтинге более чем на 70 позиций.

На турнире серии ATP-250 в Чэнду (Китай) сегодня, 23 сентября, завершился первый полуфинальный матч. В нём принял участие россиянин Алибек Качмазов. В соперники ему достался первый сеяный Лоренцо Музетти.

Алибек (179) и Лоренцо (19) встретились впервые. В Чэнду россиянин прошёл через квалификацию и в основе переиграл Александра Ковачевича (6:4, 7:6), Таро Дэниэла (7:6, 6:1), Николаса Харри (6:3, 6:4). Итальянец на этом турнире первый круг пропускал, а следом одержал победы над Кристофером О`Коннеллом (6:7, 6:4, 7:6) и Адрианом Маннарино (6:2, 5:7, 6:2).

Для Качмазова турнир в Чэнду – первый в этом сезоне на уровне ATP. После победы в четвертьфинале Алибек поделился планом на встречу с Музетти.

«Насчёт матча с Музетти сложно сказать что-то, но человек явно хорошо играет в теннис, если стоит в топ-20 в мире. Как и в других матчах, буду навязывать свой теннис, больше от себя действовать и уже во время игры анализировать, куда играть и как сыграть», — сказал Алибек Качмазов в интервью BetBoom Tennis.

Алибек Качмазов Фото: Zhong Zhi/Getty Images

Алибек в начале этой встречи действовал решительнее Лоренцо, при том что оба неплохо выглядели на корте и забирали свои подачи. Однако россиянин стал первым, кто встретился с трудностями: в седьмом гейме у Качмазова разладилась первая подача, появились суета в действиях и невынужденные ошибки в игре на задней. Музетти этим воспользовался и стал чувствовать себя явно увереннее, чем на старте сета.

Тяжёлый гейм провёл Качмазов при счёте 3:5 на своей подаче. Он отыграл три сетбола соперника, чередуя невынужденные ошибки с плотной игрой под заднюю и удачными ударами в противоход. В следующем гейме Алибек выиграл два первых розыгрыша и был совсем близок к брейк-пойнтам, затем отыграл ещё парочку сетболов, но всё же упустил первую партию. Она со счётом 6:4 осталась за Музетти.

Начало второго сета выдалось горячим: первые три гейма теннисисты играли больше 20 минут. Максимально боролся Качмазов, проводил крутые комбинации, уверенно шёл вперёд, но часто ошибался в последний, самый важный момент розыгрыша.

В середине партии Алибек отдал две свои подачи. У него стали заканчиваться силы, пропали уверенность и стойкость. Итальянец, отлично оборонявшийся в этой встрече, повёл 4:1, а россиянин о чём-то стал спорить с судьёй на вышке.

Концовка второй партии оказалась быстрее её начала. Качмазов провёл один неплохой гейм на своей подаче, но совершить камбэк не смог, хоть и продолжал смело играть под заднюю и выходить вперёд. Музетти надёжно подавал, не позволяя россиянину перехватывать инициативу, и старался завершать розыгрыши в несколько ударов. В итоге за 1 час 42 минуты Лоренцо переиграл Алибека — 6:4, 6:2.

Качмазов не смог одержать первую победу над игроком из топ-20, но ему и без того удалось совершить прорыв на этой неделе. В Чэнду Алибек пробрался в дебютный полуфинал на турнире ATP, благодаря чему взлетит в рейтинге на 73 позиции. Сейчас россиянин занимает 179-ю строчку.

Музетти в финале Чэнду сыграет с победителем встречи между Янником Ханфманом и Цзюнчэн Шаном.